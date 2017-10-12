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12.10.2017 Разочарование Целый год украинские болельщики жили надеждой, что национальная сборная по футболу сумеет во второй раз выйти в финал чемпионата мира. Тем более что в принципе группа выглядела вполне способной на это.

КОНЕЧНО, многие считали, что фаворит нашей группы I – сборная Хорватии – легко возьмет путевку напрямую. Да, и первый круг подтверждал это мнение. А вот сборные Исландии и Турции, казалось, вполне можно обойти в гонке за второе мес­то. Оптимизма добавил первый круг, в котором мы сыграли с этими соперниками вничью и даже имели шансы на победу.

Но пересечение «экватора» фатально сказалось на хорватах. После четырех туров второго круга они набрали всего шесть очков и оказались на втором месте, набрав с украинцами одинаковое количество очков. Так что наше очное противостояние стало для хорватов воистину «матчем смерти», поскольку даже ничья не гарантировала им попадание в стыковые матчи за путевку в Россию.

А ведь как мы рассчитывали, что к этой заключительной игре они подойдут безоговорочными лидерами, которым нечего понапрасну рвать жилы. К тому же определенные надежды давало появление в составе сборной бразильца Марлоса, ставшего по велению Порошенко гражданином Украины.

Во всяком случае, его выход во втором тайме матча со сборной Косова внес созидательный момент в действия подопечных Андрея Шевченко, что и позволило обострить игру и переломить ход поединка в нашу пользу – 2:0. Причем оба гола забиты во втором тайме. Правда, с первым нам помог защитник косоваров, забивший в собственные ворота.

Еще одним обнадеживающим фактором были домашние «стены» НСК «Олимпийский», заполненные до отказа. К тому же гостей на игру вывел новый тренер Златко Далич, сменивший на этом посту Анте Чачича за три дня до решающей встречи.

Впрочем, класс гостей позволил им на первых минутах матча создать пару опаснейших моментов. Затем иници­атива перешла к украинской команде, и уже она серьезно угрожала воротам соперника. А под конец тайма вновь активизировались хорваты. Но это никому ничего не дало.

Зато после перерыва сложилось впечатление, что из наших игроков выпустили пар, а в хорватов его подкачали. Они доминировали на поле, заставляя всех наших футболистов с полной отдачей работать на оборону. Но капля камень точит, а поток может и унести. Так и произошло на 62-й минуте, когда после подачи Модрича Крамарич бил головой фактически в упор. А еще через восемь минут Крамарич удачно откликнулся на прострельную передачу Ракитича с правого фланга. Наши же защитники и вратарь лишь наблюдали за мячом.

Интересно, что хорваты нанесли за матч всего два удара в створ ворот – два гола. Абсолютный результат. Вот тут все стало ясно. Особенно когда Ярмоленко в голевой ситуации просто не попал по мячу. По окончании игры Андрей признал, что после ошибки в обороне и пропущенного гола было тяжело собраться.

– У нас был план на игру – не давать играть центральным полузащитникам. Ракитич, Модрич – это их самая сильная линия. Мы с ними играли персонально. Во втором тайме где-то недоработали. Модрич только развернулся и сразу отдал передачу как рукой. Так они забили. Когда мы пропустили второй гол, стало понятно, что нам будет тяжело забить три мяча. Во втором тайме моментов практически не возникало, – сказал Ярмоленко.

Вот так и рухнули все надежды украинских болельщиков. Хотя я не стал бы бросать камни в сторону игроков сборной. Они провели в этот вечер, пожалуй, один из лучших матчей отбора. Только и соперник был лучшим.

Зато сейчас ни у кого не будет болеть голова, поедет ли наша сборная в Россию в случае победы в стыковом матче или демонстративно станет в гордую позу. Теперь остается только настра­иваться морально на Евро-2020.

В других двух матчах группы I турки разошлись миром с финнами – 2:2, а Исландия победила Косово – 2:0. У Украины третье место в отборочной группе.

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