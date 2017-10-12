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12.10.2017 Театральные премьеры В Национальном театре русской драмы имени Леси Украинки очередная премьера – спектакль по пьесе английского драматурга Ноэла Пирса Кауарда «Обнаженная со скрипкой».

– ПЬЕСА Ноэла Коуарда, ­– говорит режиссер-постановщик спектакля Михаил Резникович, – о ценностях в жизни и искусстве, подлинных и мнимых, о помешательстве людей на мнимых ценностях, о фантастических спекуляциях общественным мнением. И – о человеческом цинизме и жадности, которые запакованы в глянцевую обертку мнимого духовного стоицизма и фальшивой порядочности.

Речь о том, как доверчивый и малопросвещенный «пипл» ведется на удочку авантюристов от искусства, и о том, какие выгоды они получают, втюхивая ему творения, как говорится, даже рядом с искусством не лежавшие. Совершенно так же, как втюхивают дистрибьюторы незадачливым покупателям, скажем, «самозатачивающиеся» китайские ножи или чудесные сковородки, которые жарят без масла и чуть ли не без огня.

Завязка спектакля: американский журналист солидного издания готовится к написанию книги о почившем в бозе великом художнике-авангардисте Поле Сородэне. Название книги – «Гигант среди пигмеев». Что создал этот гигант? Выясняется, ровным счетом ничего, кроме собачки, нарисованную им акварелью в глубоком детстве. Все приписываемое ему наследие создано совершенно недалекими в живописи людьми, в разное время окружавшими его.

Но не беда! Главное – напустить туману, академизма, заумной специальной терминологии, и вот уже готов «колосс живописи», вознесенный до уровня Лувра и Прадо.

Душеприказчик Сородэна ловкий арт-делец Джейкоб Фридленд глубокомысленно рассуждает о периодах в его живописи, отражающих мучительную эволюцию творчества – периоде кругов и точек, ямайском периоде и, наконец, апофеозе творческого пути – периоде неоинфантилизма. Круто, не правда ли?

Фрагмент диалога из спек­так­ля:

– «Портрет Марджори» – та самая картина, где только одни круги и точки?

– «Портрет Марджори» – вершина периода кругов в творчестве Сородэна!

Финал представления смешон и грустен одновременно. Мистификация разоблачена, но люди, финансовые интересы которых могут от этого пострадать, делают все, чтобы тайна не вышла за пределы узкого круга. И цинично заявляют при этом, что, если тайну раскрыть, «вся современная живопись будет уничтожена и обеднена». И вот «ценители искусства» благоговейно и с придыханием вперивают взгляды в последнее творение Сородэна – «Обнаженную со скрипкой».

Нормальный ход. Ведь, по словам одного из героев пьесы, «теперь никто ничего не понимает в живописи. Искусство, как и люди, отбилось от рук».

Ноэл Кауард написал пьесу в 1956 году. Произведение на злобу дня для западной культуры того времени успешно перекочевало в наш артистический быт. Текст Кауарда может быть прочитан по-разному. Творческий коллектив театра Леси Украинки взял крайне ироническую интонацию: выдающиеся знатоки искусства дурачат людей напыщенными фразами с нескрываемо-театральными мимикой и жестами, граничащими с издевкой над внимающими им. Именно так подают своих героев исполнители главных ролей Борис Вознюк (Себастьян Лакреоль) и Станислав Москвин (Джейкоб Фридленд). Но чем больше кривляются они, тем больше им верят. Усиливая ироническую ноту, режиссеры (Михаил Резникович и Леонид Остропольский) вводят в постановку хореографические вставки с игривым музыкальным сопровождением.

Спектакль получился остросатирическим, смешным, очень актуальным и отражающим более широкий контекст. Очень современно звучит он в эпоху рекламы и «раскрутки» бездарностей, в эпоху безголосых певцов и певичек, бездарных живописцев, дутых целителей и провидцев, пасторов и политиков.

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