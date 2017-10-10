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10.10.2017 Политобозрение недели ГЛАВНОЕ событие прошедшей недели: Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Сразу об «особенностях». Россия в этом законопроекте (зарегистрирован от имени Петра Порошенко) названа «страной-агрессором», неподконтрольный Киеву кусок Донбасса – «временно оккупированными территориями».

Ссылка на Минские соглашения в результате «поправок» вообще вычеркнута, а президенту Украины дается право на использование вооруженных сил для освобождения «временно оккупированных территорий». То есть законодательно закрепляется то, что уже происходит три года вопреки Конституции Украины под эвфемизмом АТО.

Не будем крутить вола за хвост, скажем прямо: если законопроект пройдет комитеты, второе чтение и будет проголосован окончательно, это, по сути, объявление войны России.

Из всего пропагандистского мусора, который последовал после принятия законопроекта, я выбрал два мнения как наиболее характерные.

Первое озвучил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков. Двойственность и обтекаемость его формулировок в какой-то мере отражает настроения в украинском политикуме: «Если мы признаем Россию страной-агрессором, то не совсем корректно будет осуществлять в дальнейшем любые финансово-экономические и торговые операции с фактически государством-врагом. Поэтому любые механизмы и действия, которые пополняют бюджет РФ, должны быть заблокированы. Одним из таких механизмов является транспортировка энергоресурсов в Европу, которая происходит через территорию Украины», – сказал политолог.

Если у политолога аппендикс перебрался в голову, то в головах у реальных политиков однозначно перитонит! От предложения Ра­зумкова заблокировать транзит газа, идущего в Европу, тянет таким кружком «Умелые руки», что хочется ему подсказать, равно как и тем, кто ему дает деньги на целую политконсалтинговую группу: «Ребята, нельзя нести чушь и блажь даже с серьезным выражением на лице. Это не Россия отрезается от транзита, а Украина. Это не российский, а украинский бюджет пострадает. За такой «механизм», да еще с наступлением зимы, Европа перекроет кислород всем нашим вождям, и большим, и малым. А у них, у вождей, в Европе все: и деньги, и «хатынки», и обучающиеся дети».

Не надо бы нашим политологам трепать языком по ветру, как знаменем. Надо учиться у закоренелых в своей правоте неучей-патри­отов. У Корчинского, например. В/на Украине так устроен миропорядок, что любое «пустое место» занимает чье-то место. По ту сторону экрана телевизора в данном случае. В эфире телеканала «112 Украина» экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский пояснил зрителям: «Минские договоренности позорны для Украины. Они были приняты под давлением агрессора, мы подписали их с перепугу. Это просто позорная ситуация, это капитуляция. В Минских договоренностях идет речь о нашей капитуляции. Все, что есть в этом договоре, противно и позорно для нас».

Вот эта относительно молодая поросль вечно вчерашних и вечно проигравших делает погоду в Украине. Последствия их не волнуют. Хотя бы потому, что осмыслить последствия даже на сутки вперед они не способны. На генетико-биологическом уровне.

Но есть одна немаловажная деталь, упомянутая Корчинским, – «подписали с перепугу». Ему и в голову не приходит, что в связи с фактической отменой Минских договоренностей, предусмотренных законопроектом «Об особенностях…», перепуг может увеличиться многократно, до полного краха, при котором и подписывать ничего не придется. Разве что акт о капитуляции.

Россия возьмет да и признает себя агрессором. Согласно украинскому законодательству. Что делать и кто виноват?!

А проигрыш в предполагаемой войне неизбежен. К этому умозаключению меня подвигла депутат Ирина Луценко, она же жена генпрокурора, она же представитель президента в Верховной Раде. В эфире Еспресо.TV Ирина Луценко заявила, что предусмотренное президентским законопроектом № 7163 изменение формата АТО в Донецкой и Луганской областях не значит, что там теперь всем будет руководить Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По ее словам, статья 9 документа говорит не об исключительной роли Генштаба, а о создании «Объединенного оперативного штаба» (ООШ), в состав которого войдут как представители различных военных и силовых органов, так и военно-гражданских администраций обеих областей.

Вот вам и запланированный, более того, гарантированный «гаплык» в предполагаемом ведении боевых действий. Заменять Генштаб коллективным разумом лишенных разума. Сам Путин не придумал бы такую коварную подножку Украине и тем более не воплотил.

***

Как сообщил в своем блоге журналист-расследователь Александр Дубинский, Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому власть получает возможность конфисковать и продавать любое арестованное имущество, не дожидаясь решения суда.

Если это не фейк, то более удачного момента и более удачного решения для того, чтобы изрядно нажиться, трудно себе представить. Обратите внимание, речь идет о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ. Подозрительных и богатых наберется по Украине не одна тысяча, будет кого обдирать. А дальше по старому анекдоту – поздно доказывать, что ты не верблюд, если ты уже евнух.

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