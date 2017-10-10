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10.10.2017 Ну-ка попробуй! Правительственный вариант пенсионной реформы (проект № 6614) с правками депутатов наконец-то был принят во втором чтении и в целом 4 октября. Новый закон, который уже успел подписать президент Порошенко, меняет 32 законодательных акта и частично вступает в силу с 1 октября 2017 года, а полностью – с января 2018 года.

ЕСЛИ оценивать кратко, то суть новой отечественной пенсионной реформы проста – не дать дожить до пенсии максимальному числу претендентов!

Главное в этой реформе – притормозить выплаты для бабушек и дедушек, забрать у мам и их детишек, обделить папаш и все отдать банкирам.

Есть там и «конфетки» для затравки, пожилым людям пообещали добавить денег задним числом – с 1 октября. Однако новый закон несет в себе самые серьезные изменения в первую очередь для тех, кто готовится к выходу на пенсию.

Тем, кто собирался на заслуженный отдых в 59 лет, придется еще год подождать. А чернобыльцы и вовсе теперь не могут рассчитывать на ранний выход на пенсию. Особенно обидели мам, которые находились в декретном отпуске или ухаживали за своим ребенком до 1 января 2004 года – им эти годы в стаж не засчитают. Итак, с 2018 года выходить на пенсию все смогут не ранее чем в 60 лет. Причем необходимый для этого стаж с 15 лет повысили до 25. И каждый год будут добавлять еще по одному. Таким образом, через десять лет, в 2028-м, стаж должен составлять все 35 лет. Те, у кого его не наберется, то есть большинство народа в нашей стране, смогут рассчитывать на выплаты только с 63 лет. А размер пенсионного пособия составит прожиточный минимум – сейчас это 1700 гривен. То есть сразу можно твердо рассчитывать на то, что «фрилансеры» (то есть свободные работники) вместе с «заробітчанами» явно остаются ни с чем.

Так же смело можно утверждать, что новая версия пенсионной реформы в Украине принята не для того, чтобы улучшить жизнь неработающих граждан, а скорее наоборот – чтобы сделать ее просто невыносимой. Закон, который быстренько подписал президент, в разы сократит расходы Пенсионного фонда.

Получается, что, с одной стороны, президент «неньки» заботится о главной структуре, а с другой – игнорирует чаяния людей, которые всю свою жизнь проработали на производствах и теперь хотят без забот пожить на заслуженную пенсию. Но не получится, как мечталось всю жизнь. Потому что в бюджете образовались огромные дыры и «латать» их власти предержащие, основные разорители бюджета, решили как раз за счет тех же самых пенсионеров.

Тут уместно напомнить, что разработчиком новой пенсионной реформы выступило Министерство социальной политики – то самое, глава которого выразил уверенность, что украинцы слишком много едят. Там подумали и приняли простое решение – чтобы стать пенси­онером, недостаточно достигнуть определенного возраста. Нужно непрерывно проработать 35 лет. А такие незaыблемые категории, как «предпринимательство», «декрет» и «учеба», в стаж не должны попадать никоим образом.

На бумаге все красиво: если человек начал трудиться с 18 лет и ни дня не пропустил, то он выйдет на пенсию в 58 лет.

А если все это примерить к реалиям нашей жизни и вспомнить лихие 90-е, тот тяжкий период, когда большинство людей вообще не имели официального трудоустройства? Тогда тот, кто встал на учет в ПФ в 2000 году (с этого момента ведется персональный учет страхового стажа), накопил только 17 лет стажа. То есть достаточно по старым правилам, но недостаточно по новым.

Целое поколение 70-80 годов рождения будет начисто вычеркнуто из претендентов на получение государственных пенсий, даже несмотря на то, что сейчас они вносят наибольший вклад в Пенсионный фонд, так как являются основным трудоспособным населением. В итоге им не суждено получать пенсию, так как им элементарно не хватит стажа.



ТУТ заготовлена даже одна лазейка. Если стажа не хватает, его можно легко купить(!). «Один год стажа» равен почти 17 тысячам гривен. Оригинально придумано?! Нагло и цинично, учитывая при этом, что минимальная пенсия равняется пяти долларам. Оплати сам себе пенсию за год и гуляй спокойно!

Ну а тому, кто и без того всегда имеет туго набитый кошелек, и на пенсии будет раздолье. Например, прокурорам дали право получать доплаты к пенсии из неких «негосударственных фондов».

Премьер-министр Гройсман лукаво утверждает, что новая пенсионная реформа – это, дескать, меры вынужденные, принятые по требованию МВФ. Якобы сами они на такое никогда бы не пошли. Но, как подсказывают эксперты, МВФ рекомендовал только уменьшить дефицит отечественного Пенсионного фонда. В нормальной стране, где правители озабочены судьбой собственного народа, сразу бы взялись за развитие экономики, увеличение числа рабочих мест и, соответственно, рост поступлений в ПФ. Но правители Украины решили задачу проще – ликвидировать пенсионеров как класс. Нет человека – нет проблемы! А чиновникам Пенсионного фонда можно будет навсегда забыть о дефиците…

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