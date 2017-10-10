10.10.2017

Нужны лишь политическая воля да желание руководителей государства вернуть былую мощь и славу Черноморскому судостроительному заводу (ЧСЗ), которому в октябре исполняется 120 лет, говорят николаевские корабелы.

Сердце замирало от гордости

К ЦЕНТРАЛЬНОЙ проходной ЧСЗ протянулись кварталы одноэтажных домов с «корабельными» названиями улиц. Большинство их жителей раньше работали на нашем предприятии. И люди вспоминают сейчас, как сердце замирало у них от гордости за свой коллектив, когда мощным потоком шли утром корабелы в заводские цеха. Юбилей ЧСЗ, являвшегося одним из крупнейших в мире судостроительных комплексов, обязывает оглянуться на путь, пройденный его тружениками. Предприятие было создано на волне бурного роста в стране промышленности и явной нехватки военно-морских сил на южном направлении.

После Первой мировой войны, Великой Октябрьской революции и реорганизации производства в Николаеве ЧСЗ выделился в отдельный судостроительный комплекс, способный как самостоятельно, так и в кооперации с другими коллективами создавать гражданские суда различного назначения, военные корабли, узлы ракетной техники, металлоконструкции мостовых сооружений, железнодорожные вагоны, умкости для виноделия, сельскохозяйственную технику.

Когда поступил заказ на изготовление дизельных подводных лодок, то выпуск их был поставлен на поток в отдельном производственном блоке. Это позволило строить до 18 подлодок в год. В короткие сроки завод передал Военно-Морскому флоту 75 подводных лодок, в том числе с ракетным вооружением. Опыт передовой организации работ на блоке подлодок был распространен на весь завод. Пошла в гору и карьера специалистов, проявивших себя при строительстве подлодок. Николай Цыбань стал главным инженером завода, Михаил Максименко и Сергей Кириченко – заместителями директора завода, Аркадий Захаров – главным технологом завода, Иван Винник – начальником достроечного цеха, а затем главным строителем специальных заказов.

Сегодня такое невозможно представить

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ и организационные новшества поточного производства были использованы при строительстве как гражданских судов, так и заказов ВМФ. Кстати, позднее блок цехов для строительства подлодок был перестроен и переоборудован в комплекс по строительству супертраулеров – рыбозаводов, способных не только ловить рыбу на различных глубинах, но и перерабатывать ее, консервировать, а из отходов производства получать рыбную муку. Комплекс обеспечил ЧСЗ резкий рост производительности труда: за год передавали в эксплуатацию до 24 супертраулеров.

Для этого по-новому организовали систему проектирования, внедряли передовые технологические приемы, систему управления качеством продукции. Повысил ритмичность поточного производства и метод максимального агрегатирования механизмов и систем. Всего было выпущено более 420 больших траулеров – рыбозаводов различных модификаций. Они поставлялись и на экспорт. С этой же поточной линии сошли 14 научно-исследовательских судов, 4 корабля особого назначения. Другой пример: ЧСЗ, единственный в бывшем Союзе, построил для нужд ВМФ целую серию плавучих баз различных предназначений – для обеспечения ремонта и обслуживания подводных лодок и надводных кораблей страны в любой точке Мирового океана.

Корабли и суда, построенные работниками ЧСЗ, отличались безусловной надежностью и комфортом. Все это обеспечивали рабочие и специалисты ЧСЗ в сотрудничестве с проектантами и другими смежниками многих республик бывшего Союза. Не случайно именно коллективу ЧСЗ доверили строительство самых сложных инженерных сооружений – кораблей-авианосцев, включая и атомные. И с этой задачей трудовой коллектив справился образцово. А для решения ее потребовалась реконструкция всего предприятия. Ее проводили без остановки предприятия и снижения темпов производства. Одновременно с наращиванием объемов производства переучивали кадры. Таких примеров сегодня нет, и представить сейчас такое невозможно.

Приватизация парализовала производство

ПО СОГЛАСОВАНИЮ с городскими властями за свои средства и своими силами в акватории Бугского лимана завод намыл новую территорию и создал жилой массив на десятки тысяч жителей, и не только для заводчан. Успешной работе ЧСЗ способствовала вся система государственного устройства и управления. Завод обеспечивал работой 25 тысяч человек. Все работники обеспечивались, с учетом состава семьи, бесплатными квартирами, имели возможность бесплатно или за символические деньги лечиться и отдыхать на базах отдыха и курортах, все малыши работников ЧСЗ получали возможность развиваться в детских садах, подростки летом отправлялись в лагеря отдыха. Мы, черноморцы, имеем право и обязаны не забывать об этом в сегодняшней жизни, должны гордиться своим прошлым. Устремляясь в будущее, нельзя игнорировать достижения своих предшественников. Сотни заводчан были отмечены правительственными, государственными наградами. А Петр Борисов, Иван Винник, Анатолий Ганькевич, Федор Хилько, Николай Король, Михаил Малый, Николай Сорочан, Петр Третьяков и Павел Щербаков получили звание Героя Социалистического Труда. Из работников ЧСЗ коллективом завода и гражданами Николаева делегировались в депутаты Верховного Совета страны десятки человек. Более половины из них составляли рабочие.

С началом рыночных отношений ЧСЗ, как и многие другие предприятия Украины, начал стремительно терять объемы производства. Из 25 000 рабочих мест на заводе задействовано менее 500. Предприятие уже не строит жилье, детсады, разрушены создававшиеся им системы медицинского обслуживания и оздоровления корабелов. А заработки заводчан не позволяют даже подумать о приобретении жилья.

Приватизация завода, к сожалению, привела к параличу производства. И виновны в этом не только инвесторы, но и продавец (государство), который, обладая всей полнотой власти в стране, из рук вон плохо следит за выполнением инвестиционных обязательств. Хотя на предприятии фактически полностью остановлено основное производство, мы знаем, что большая часть технических возможностей ЧСЗ сохранена. И если государство перестанет самоустраняться от управления предприятиями стратегического значения, то придет праздник и на нашу улицу.



Корабелы – члены комитета спасения ЧСЗ:

Игорь ОВДИЕНКО,

глава комитета спасения ЧСЗ, почетный гражданин Николаева.

Михаил МАЛЫЙ,

Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Николаева.

Петр БОРИСОВ,

Герой Социалистического Труда.

Георгий НЕСТЕРЕНКО,

заместитель главы комитета спасения ЧСЗ.

Валерий ЛАДИСОВ,

ветеран труда.Николаев.