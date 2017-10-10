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10.10.2017 НА МИНУВШЕЙ неделе в Киеве состо­ялась научно-практическая конференция «Донбасс революционный. 1917-1921 годы».

Конференция прошла в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, по инициативе Донецкого обкома Компартии Украины. В ней приняли участие представители ряда общественных организаций Украины, в частности «Интеллигенция за социализм», Ленинский коммунистический союз молодежи Украины, Всеукраинский союз советских офицеров, Организация ветеранов Украины.

Участники конференции заслушали целый ряд уникальных по своей научной и исторической значимости докладов: кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института социологии АН Украины Анатолия Григорьевича Арсеенко «Великая Октябрьская социалистическая революция – эпохальное событие XX века в мировой истории» (внутриполитический и внешнеполитические факторы); кандидата исторических наук, доцента, народного депутата Украины 3-4 созывов Георгия Владимировича Буйко «Донбасс в эпоху двух революций 1917 г.: начало и главные итоги», «Донбасс как целостный промышленно-хозяйственный комплекс – база пролетарских революций» и «Советы рабочих, солдатских депутатов Донбасса как органы новой революционной власти и основа мирового завоевания власти пролетариатом в регионе – предтеча будущего победного Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде»; кандидата педагогических наук, народного депутата Украины 2-3 созывов Евгения Васильевича Краснякова «Горловское вооруженное восстание 1905 года – пролог массовых выступлений донецкого пролетариата в 1917-м» и «Донбасс – форпост по защите пролетарской революции на юге страны»; генерал-майора авиации, председателя ВУССО Геннадия Михайловича Селиванова «Создание отрядов красной гвардии и борьба с кадетско-калединской, буржуазно-националистической контрреволюцией и немецко-австрийскими оккупантами»; кандидата политических наук, члена президиума Антифашистского комитета Украины Александра Яковлевича Наймана «Трагедия еврейских погромов как акт геноцида силами контрреволюции в Украине»; первого секретаря ЦК Комсомола Украины Михаила Кононовича «Молодежь в большевистском движении Донбасса (1917-1921 годы)»; политолога, народного депутата Украины 3-4 созывов Георгия Корнеевича Крючкова «Революционная история Донбасса и современность».

В следующих номерах «РГ» ознакомит читателей с содержанием докладов научно-практической конференции.



Пресс-служба КПУ.

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