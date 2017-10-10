Акценты дня

Субсидия на предстоящий отопительный период будет рассчитана автоматически тем, кому в мае этого года она была назначена, написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. При этом никаких документов и справок не требуется.





Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / «Жити по-новому»… По-феодальному

10.10.2017 Работа. зарплата. защита Еще в ходе принятия нового трудового кодекса мы писали, какие именно гадости готовит правительство для рабочих, а также о том, что пассивность рабочих может привести к тому, что весь этот негатив будет реально применен в жизни. Конечно, некоторые независимые профсоюзы выходили на первомайские демонстрации, иногда даже с лозунгом: «Нет – новому трудовому кодексу!» Выходили и коммунисты, и другие не до конца разгромленные в Украине левые партии и организации. ОДНАКО без широкой поддержки рабочих масс все эти воззвания и петиции так и канули в Лету. Правительство и так называемые народные депутаты уже давно не только не советуются с народом, но и вообще не считают его каким-либо значимым фактором в жизни государства.

Пришло время, и рабский по своей сути кодекс был принят. Рабочие это тоже восприняли безразлично. Ну, приняли и приняли, на моей жизни это никак не отразится, думали многие. Но вот, оказывается, УЖЕ пришло время платить по счетам за сбереженные нервы и соглашательскую позицию «моя хата с краю…». И на этот раз платить надо уже последними оставшимися свободами.

В бывшем Днепродзержинске на ПАО «Днепровский металлургический комбинат» издан приказ № 833 от 3 октября 2017 года. Один из его пунктов гласит: «Сотрудникам комбината запрещается публично комментировать или предоставлять ЛЮБУЮ информацию о генеральном директоре, комбинате и его деятельности». Все это теперь подпадает под так называемую коммерческую тайну.

Понятное дело, что направлен этот приказ на одно – заткнуть рты рабочим, чтобы они не только не думали протестовать против того или иного произвола на предприятии, но даже не смели жаловаться на своего директора, который фактически после подобного приказа получает власть феодала. То есть теперь директор может нарушать любой закон. Свидетеля – работника предприятия, допустим, вызывают в соответствующие органы, и он промолчит о самодурстве своего барина под страхом увольнения. Ну, это фантастический случай. Не припомню, когда последний раз у нас судили директоров. А в реальности рабочий теперь не может даже сказать, что действиями директора допущено то или иное нарушение закона, не может пожаловаться на директора ни в какие органы защиты, в том числе и в профсоюзные организации.

После публикации скандального приказа в сети, конечно, поднялся шум, мол, приказ противозаконен и ущемляет права человека. Да ущемляет, да низводит рабочего до уровня бессловесного раба, но теперь это происходит в соответствии с законом. С тем самым новым Трудовым кодексом, согласно которому предоставляется право работодателю привлечь работника к ответственности, в частности, уволить за разглашение коммерческой тайны. Директор росчерком пера причисляет свою персону к «коммерческой тайне предприятия», и все – дело сделано. Рабочий уже не может критиковать директора, так как это повлечет увольнение, и ни один профсоюз не сможет отстоять его право.

Но тут возникают «юридические ножницы» законодательства. Сегодняшние феодальные законы вступают в спор со вчерашними капиталистическими, но все еще действующими. Так, согласно ст. 505 Гражданского кодекса Украины, «коммерческая тайна – это информация, которая является секретной в том понимании, что она в целом или в определенной форме и совокупности ее составляющих является неизвестной и не является легкодоступной для лиц, которые, как правило, имеют дело с тем видом информации, к которому она относится. В связи с этим имеет коммерческую ценность и была предметом адекватных существующим обстоятельствам мер относительно сохранения ее секретности, принятых лицом, законно контролирующим данную информацию».

Из этого понятно, что ЛЮБАЯ информация о генеральном директоре, комбинате и его деятельности не может быть коммерческой тайной. Вернее, конечно, может, но исключительно в условиях тотальной юридической неграмотности рабочих и всего населения в целом. Любой суд в этом вопросе встал бы на сторону рабочего.

Но тут власть уже приводит судебные законы в соответствие с общим феодальным устройством страны.

Согласно новой, принятой на днях, судебной реформе, истцов обязали вносить нечто вроде «залога» при подаче иска в суд, чтобы компенсировать ответчику расходы на адвоката в случае его выигрыша. Это фактически делает судебный процесс доступным лишь для сословия богатых и уж никак не для рабочего человека. И я таки не перепутал: «богатые» теперь переходят в ранг нового сословия с дарованными им законом привилегиями. Так что теперь возглас: «Не нравится – обращайтесь в суд!» звучит исключительно как издевка богатого человека по отношению к бедному. А пока даже если рабочий публично обвинит директора в издании противозаконного приказа, он может быть просто уволен, без всякой ссылки на справедливость.

Несправедливость? Конечно. Но протестовать и бороться рабочим нужно было раньше, задолго до принятия всех этих законов, и еще до создания де-факто квази-феодального общества. А теперь, «бачили очі, шо купували...»

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия