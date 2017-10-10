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Главная / ДИСКУССИЯ / Родимые пятна украинского национализма

10.10.2017 Без срока давности На здании Национальной оперы в Киеве красуется мемориальная доска в честь Дмитра Мирона-Орлика – коменданта украинской полиции, подписавшего распоряжение № 5 Киевской комендатуры от 29 сентября 1941 года, послужившее началу массовой расправы над еврейским населением…

НА прошлой неделе, 29 сентября, отмечалась 76-я годовщина начала массовых расстрелов в Бабьем Яру – чудовищной трагедии, разыгравшейся на окраине Киева.

Этот яр – символ Холокоста, свидетельство военных преступлений, совершенных не только гитлеровцами, но и их верными подручными из числа украинских националистов.

Память об этой дате особенно важна для жителей современной Украины. Ведь в нашем государстве человеконенавистническая идеология нацизма утверждается вновь как основополагающая.

За несколько месяцев до оккупации Киева, весной 1941 года, в решениях Второго конгресса ОУН, проходившего в оккупированном гитлеровцами Кракове, указывалось: «Евреи в СССР являются преданнейшей опорой господствующего большевистского режима и авангардом московского империализма в Украине… Организация украинских националистов борется с евреями как с опорой московско-большевистского режима…»

Поэтому неудивительно, что пос­ле взятия Киева в сентябре 1941 года новый оккупационный режим сразу принялся за выполнение одной из первейших задач по истреблению еврейского населения города в рамках «окончательного решения еврейского вопроса». Естественно, что союзники немецких нацистов – украинские националисты из ОУН нисколько не сомневались в необходимости ликвидации евреев.

Тут уместно напомнить, что и во Львове погромы и геноцид местного еврейского населения руками украинских вспомогательных частей начались с так называемых Дней памяти Петлюры с З0 июня по 2 июля 1941 года сразу после взятия города.

По всему городу были развешаны оуновские воззвания «Народ, знай! Мос­ква, Польша, мадьяры, жидва – это твои враги! Ляхов, жидов, коммунистов уничтожай без милосердия!»

Почитаемый в современной Украине как национальный герой и многолетний руководитель ОУН Ярослав Стецько тогда писал: «Стою на позиции уничтожения жидов и необходимости переноса на Украину немецких методов экстерминации жидовства».

Тотальный геноцид многочисленного еврейского населения прокатился далее по всей Западной Украине. Наибольшее количество жертв Холокоста приходится на Западную Украину – 977 тысяч человек. Только во Львовской области 260 тысяч убитых.

Оуновцы из так называемого Буковинского куреня вошли в Киев вместе с гитлеровскими войсками. Позже они «прославятся» уничтожением Хатыни. Первые расстрелы на окраине Киева в Бабьем Яру начались 27 сентября, когда там убили более семисот пациентов находившейся неподалеку психиатрической больницы имени Павлова.

27-28 сентября появился приказ оккупационных властей, предписыва­ющих еврейскому населению Киева 29 сентября к 8 часам утра явиться в назначенные точки сбора с документами и ценными вещами.

Дополнительно 29 сентября комендатура украинской полиции в Киеве за подписью упомянутого Орлика издала распоряжение № 5, обязывающее старших по домам сообщать о проживающих в городе евреях, коммунистах и сотрудниках НКВД с целью их дальнейшей «изоляции».



ВОТ свидетельство одного из очевидцев, немецкого военнослужащего шофера Хефера: «…Я видел, что прибывавших евреев – мужчин, женщин и детей – встречали также коллаборационисты и направляли к тому месту, где те должны были по очереди складывать свои пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье. В определенном месте евреи должны были складывать и свои драгоценности. Все это происходило очень быстро: если кто-нибудь задерживался, коллаборационисты подгоняли его пинками и ударами… Это происходило очень быстро».

Только за первые два дня расстреляли 33 771 человека, не считая детей до трех лет. За весь период оккупации, по разным оценкам, в Бабьем Яру были убиты от семидесяти до ста двадцати тысяч человек.

Казнили там не только евреев, но и советских военнопленных, подпольщиков; расстреляли несколько цыганских таборов.



ПОСЛЕ войны украинские националисты поспешили и себя объявить жертвами неожиданно для них потерпевшего поражение гитлеровского режима. Так, утверждается, что в Бабьем Яру расстреляна поэтесса-националистка Олена Телига со своими коллегами из оуновской газеты «Украинское слово». Ей и персональный памятник соорудили на территории мемориального комплекса.

Но президент Еврейского совета Украины и председатель фондов «Память жертв фашизма в Украине», «Память Бабьего Яра» и фонда Шолом-Алейхема Игорь Левитас считает, что «повсеместно тиражируемая информация о том, что в Бабьем Яру расстреляли известную украинскую поэтессу Елену Телигу и других националистов, – миф».

Как утверждает Левитас, их расстреляли в киевском гестапо, ныне это здание СБУ. За этими спорами как-то ускользает от внимания, что сама поэтесса, как и ее коллеги по оккупационному листку, пока не попали в опалу, с гитлеровским режимом исправно сотрудничали и его деяния (включая «освобождение от власти жидо-большевиков») радостно восхваляли.



ЕЩЕ один из представителей духовных учителей нации зондерфюрер Степан Скрыпник (племянник Петлюры) писал: «Мы, украинцы, с гордо поднятым челом возвращаемся в новую Европу, которая появилась в гениальной мысли большого европейца – Адольфа Гитлера. В такую Европу мы верим, такую Европу мы проповедуем».

Как показывает практика создания и популяризации неонацистских батальонов, верят до сих пор. Вскоре жителям Украины предстоит отмечать новый праздник – день рождения УПА. У нас будет возможность вспомнить еще раз, каких героев мы обрели «честь» чествовать.

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