10.10.2017

УКРАИНА

• В Донецкой области горняки шахты «Капитальная» отказались подниматься на поверхность, требуя выплаты задолженности по зарплате. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. «На шахте «Капитальная» за август выплачено 10 процентов месячного фонда», – написал он.

• С 1 октября ПАО «Укртелеком» повысил абонентскую плату в ряде тарифов стационарной связи. Об этом сообщается на сайте оператора. В компании это решение объясняют экономическими причинами – ростом затрат на энергоносители, поддержание сети и так далее.

• В Карпатах завершено строительство двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля, который соединит Украину и Евросоюз. Тоннель построен на стыке Львовской и Закарпатской областей, пишет УНИАН. Он имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и лежит на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

• Евросоюз ввел антидемпинговые пошлины на импорт стали горячего проката из Украины, пишет «Экономическая правда». Фиксированная сумма пошлины на продукцию компании «Метинвеста» отныне составляет 60,5 евро за тонну. В ЕС действуют более 40 различных антидемпинговых мер, направленных на защиту европейских производителей.

ЗА РУБЕЖОМ

• Более 100 тысяч человек остались без электричества в американских штатах Миссисипи и Алабама из-за тропического шторма «Нэйт», сообщает ABC News. По данным метеорологов, скорость ветра достигала 110 километров в час.

• В Германии погибли по меньшей мере семь человек из-за циклона «Ксавье», который вызвал сильные дожди и порывистый ветер, сообщает РИА «Новости». Железнодорожное сообщение на севере страны было полностью остановлено из-за циклона, в Берлине приостановлено движение пригородных электричек и автобусов.

• В Китае на протяжении последних пяти лет за коррупцию были наказаны 1,34 миллиона чиновников, представляющих правящую партию, сообщает Deutsche Welle. Среди наказанных 648 тысяч человек были чиновниками на уровне сел и поселков. Как именно были наказаны нарушители, не сообщается. Расследования ведутся и в отношении чиновников высшего эшелона.

• В Москве произошел пожар в торговом центре «Синдика», расположенном на МКАД. Пострадали три человека. Рынок фактически был уничтожен. Ущерб, по предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, может составить до пяти миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Очаг возгорания возник на складе стройматериалов, где помимо них хранились лакокрасочные изделия.

• Урожай винограда в ЕC из-за неблагоприятных погодных условий будет рекордно низким за последние 36 лет, пишет сайт finance.ua. Такой прогноз дают эксперты, поскольку в ряде стран прогнозируют собрать меньше продукта, чем в предыдущем году. Так, в Греции урожай будет на 11 процентов меньше, в Венгрии ожидают спад на 12%, в Германии – на 15%, во Франции – 18%, в Италии – на 21 процент.