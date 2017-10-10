10.10.2017

«Та де ж покращення?»



ВСЕ чаще от людей (но только не в провластных СМИ) можно услышать нарекания на катастрофический рост цен и прежде всего на продукты питания. Нередко в этом винят производителей, которые-де никак не могут умерить аппетит. И зачастую напрасно. Они тоже пытаются выжить.

По сообщению Госстата, в январе – августе 2017 года расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Укра­ине выросли на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 24,3 процента, а животного – на 18,8 процента в сравнении с январем–августом 2016 года.

Вместе с тем в августе 2017-го в сравнении с июлем этого года расходы на агропроизводство сократились на 1,4 процента. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции сократились на 1,2 процента, а животноводческой – на 2 процента.

Расходы на промышленные материально-технические ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве, за восемь месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,4 процента. В августе 2017 года по сравнению с июлем эти расходы выросли на 0,4 процента.

Эти данные приводятся Госстатом без учета территорий Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Так что, нарекания на «покращення» надо адресовать не сельхозпроизводителям, а совсем в другую сторону.



Вы старайтесь, мы вас обдерем



К СОЖАЛЕНИЮ, в Украине все чаще можно услышать новый термин с негативным значением – агрорейдер. О новой форме «увеличения капитала» уже неоднократно сообщал Всеукраинский аграрный совет.

Несмотря на маловразумительные обещания властей разобраться с этим вопросом, осень добавила к нему еще и восклицательный знак. Участились случаи агрорейдерства и махинаций с реестрами. Только за несколько последних дней, сообщила компания «ПроАгро», стало известно о незаконных захватах частных сельхозпредприятий в Черкасской и Житомирской областях.

Так, агрохозяйство «Возрождение» столкнулось с попыткой отобрать его земельный банк на основе поддельных документов. В течение почти месяца без ведома руководства компании в реестре расторгались действующие договора, которые впоследствии пытались переоформить на другое предприятие. Компания «Возрождение» обратилась в правоохранительные органы, идет расследование.

Всего за одну ночь мошенники изменили в электронном реестре записи об основателе и руководителе частного сельхозпредприятия «Трояновское», а на поля вывели свою технику в сопровождении вооруженных лиц. Представители компании вызвали полицию и подали заявление в компетентные органы.

Вот только в дееспособность этих органов слабо верится. Случаи, подобные приведенным, увы, далеко не редкость.

Как защитить компанию от рейдеров? Как гарантировать неприкосновенность реестра? Как уберечь выращенный на полях урожай от желающих присвоить его?

Речь об этом пойдет 20 октября на Второй ежегодной Конференции аграрных юристов. Спикеры-профессионалы обсудят особенности защиты активов в украинском АПК, подскажут, как провести аудит безопасности, противодействовать мошенничеству и рейдерству. Участники форума вместе проведут анализ отдельных правовых ситуаций и обсудят существующие возможности для разрешения юридических споров, в том числе связанных с рейдерством.



Кто-то имеет, кого-то имеют



БЮДЖЕТНУЮ дотацию за июль 2017 года смогли получить более 800 субъектов хозяйствования. Скажете, хорошо? Но не стоит забывать, что в 2015 году в аграрном секторе Украины было зарегистрировано

43 743 субъекта хозяйствования, из них действующих – 32 303. Так что 800 счастливчиков составляют 2,48 процента.

Но и среди удачливых есть «более счастливые». Свыше 46 процентов в общей сумме выплат приходится на долю пяти крупнейших получателей, которые представлены исключительно птицеводческими предприятиями. Об этом сообщило «ПроАгро» со ссылкой на Институт аграрной экономики. Доля птицеводческих предприятий в бюджетных дотациях за июль 2017 года не превысила установленный лимит в 50 процентов. Однако в совокупности с начала года она составляет почти 55 процентов.

На десять сельхозпредприятий – крупнейших получателей государственной финансовой поддержки – приходится около 55 процентов, на двадцать – почти 65 процентов всех дотаций в режиме квазиакумуляции НДС. Вместе с тем по программе финансовой поддержки в режиме квазиакумуляции НДС 30 сельхозпредприятий получили более 70 процентов общего объема бюджетных дотаций.

Кроме того, по результатам шести выплат, осуществленных в текущем году, сельхозпредприятие – лидер по получению бюджетных дотаций – уже получило их в объеме 426,2 миллиона гривен или 18,4 процента от общей суммы. А с учетом взаимосвязанных с ним предприятий сумма полученных дотаций составляет 907,5 миллиона гривен, или около 40 процентов от общей суммы государственной финансовой поддержки, выплаченной на начало сентября 2017 года.

Небольшая справка об украинском рынке производства продукции птицеводства. Крупнейшим игроком на нем является компания «Мироновский Хлебопродукт» – на ее долю приходится 60,6 процента всего рынка. В первую великолепную семерку входят также: Комплекс «Агромарс» (12,3 процента), Владимиро-Волынская птицефабрика (6,4 процента), Агропромышленная группа компаний «Днепровская» (5,7 процента), Корпорация «Агро-Овен» (5,4 процента), «Птицекомплекс Губин» (2,8 процента) и Производственно-коммерческая фирма «Варто» (0,6 процента).

А теперь еще одна справка.

ПАО «Мироновский хлебопродукт» и торговой маркой «Наша Ряба» владеет Герой Украины Юрий Косюк. В 2014 году президент Петр Порошенко назначил Косюка первым заместителем главы своей администрации «для повышения уровня управляемости силовым блоком». Однако в том же году освободил бизнесмена от занимаемой должности и сделал внештатным советником, что развязало тому руки. Уже в 2016 году Косюк занял пятую строчку в рейтинге украинского Forbes, а его состояние оценивается в миллиард долларов США.

Я ни на что не намекаю! Но некоторые мысли в связи с этим почему-то возникают...