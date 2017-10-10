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10.10.2017 Каждому свое Народ Украины может радоваться, что щедрость его заокеанских покровителей не иссякла, и вторая партия угля из США благополучно отправилась в Украину.

ОБ этом с огромным удовлетворением сообщил украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. «Уже зафрахтовано 700 тысяч тонн угля. Первый корабль пришел, второй загрузился, сейчас вышел из порта», – отметил Насалик с таким же вдохновением, с каким бы, к примеру, министр транспорта мог рапортовать о старте отечественного космического ко-

рабля.

Эта ассоциация пришла мне в голову не случайно, так как именно в эти дни отмечается 60-летие запуска в СССР первого искусственного спутника Земли. Первый в мире космический аппарат совершил 1440 оборотов вокруг Земли и сгорел в плотных слоях атмосферы в январе 1958 года. Но его название стало нарицательным и вошло в словари всех языков мира.

Считается, что именно запуск «Спутни-ка-1» 4 октября 1957 года положил начало космической эре и открыл гонку технологий с мировым гегемоном. США ускорили темпы космических разработок, но СССР опередил их и со вторым спутником: 3 ноября 1957 года в космос на «Спутнике-2» полетело первое живое существо – собака Лайка. Первый спутник США поднялся на орбиту только в феврале 1958 года, через месяц после того, как «Спутник-1» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Ныне можно только недоумевать, почему так мало людей вспоминает о том выдающемся событии? Впрочем, понятно, почему для записных украинских патриотов американский уголек дороже своей же истории. Ведь весомый вклад трудящихся советской Украины в том достижении, несомненно, присутствовал.



КОГДА в 1961 году советские люди узнали о полете первого человека в космос, это стало для них наиболее выдающимся событием. В Советском Союзе, кстати, вокруг запуска первого спутника Земли тоже не наблюдалось особого ажиотажа. Любопытно, что ныне в соцсетях этой дате уделяется особое внимание. Радует, что, несмотря на почтенный возраст пользователей, они умеют донести свои воспоминания с помощью компьютерных технологий. Они пишут о том, что современному молодому поколению трудно представить, но в те далекие уже 50-е годы технологические достижения мега-уровня, которых добивался наш народ в формате социалистического государства, стали такой обыденностью, что было трудно чему-то удивляться. «Каждый день открывались новые заводы, аэропорты, порты, НИИ, основывались новые города, делались фантастические научные открытия, устанавливались мировые рекорды как в спорте, так и в промышленности, авиации, сельском хозяйстве, культуре и так далее, – вспоминает один из пользователей интернета. – Все это лавиной наполняло информационное пространство, даже в газетах не хватало места каждый день обо всем это писать. В огромной стране, самой большой в мире, всегда что-то происходило и почти все важное и прорывное. Поди разберись, что важнее всего»...

«Подумаешь, спутник – очередное достижение. Чем он лучше первого ядерного реактора, первой атомной электростанции, первого атомного ледокола, первой атомной подводной лодки, первого пассажирского реактивного самолета, первого сверхзвукового самолета, первой водородной бомбы и так далее. Один мировой рекорд высоты в ави­ации, второй, третий. Рекорды в грузоподъемности летательного аппарата устанавливались один за другим. Второй рекорд, третий плюс», – вспоминает он череду свершений. Немаловажно, что в те послевоенные годы народ еще помнил о голоде, и на самом деле его больше интересовали надои молока и урожайность пшеницы, чем какие-то штуковины, летающие вокруг Земли по невидимым орбитам. Полеты в стратосфере стали обычными, теперь поднялись еще выше – прогресс не остановить.



КАК вспоминают долгожители, все изменилось после того, как этот спутник стали с перепугу пиарить американцы и прочие заграничные капиталисты. Выражаясь уже современным слэнгом, для них это стало взрывом водородной бомбы в мозгах. Тогда на Западе началась самая большая паника за всю историю. Ведь даже у американцев ничего подобного не было и даже не предвиделось. Они не читали советских газет и ведать не ведали, сколько заводов каждый день открывается в СССР. А вот то, что какая-то адская штуковина несколько раз в день пролетает у них над головой, и даже ночью ее можно видеть невооруженным глазом, это американского обывателя напугало не на шутку. Ведь его ничем не сбить, не перехватить! А вдруг злобные коммунисты присобачили к нему атомную бомбу, и она может в любой момент свалиться сверху на Белый дом? Как тут не паниковать?

Свои эмоции от полета первого советского спутника американский писатель Стивен Кинг позже описывал так: «Впервые я пережил ужас – подлинный ужас, а не встречу с демонами или призраками, живущими в моем воображении, – в один из октябрьских дней 1957 года, когда мне только что исполнилось десять… Я находился в кинотеатре «Стратфорд» в центре города Стратфорд, штат Коннектикут. И вот как раз в тот момент, когда в последней части фильма пришельцы готовятся к атаке на Капитолий, лента остановилась. Экран погас. На сцену вышел управляющий, поднял руку, прося тишины, и сообщил, что русские вывели на орбиту вокруг Земли космический сателлит. Они назвали его… «Спутник».

Я вспомнил этот момент шесть лет спустя, в 1963 году, в ноябрьскую пятницу, когда парень, который вез нас домой из школы, сказал, что в Далласе застрелили президента...»



СЛЕДУЕТ признать, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) лучше подготовилось к 60-летию запуска советского «Спутника-1», чем наша СБУ или контора под названием Державне космічне агентство України. Американцы опубликовали ранее засекреченные документы о запуске первого искусственного спутника Земли, из которых становится ясно: ЦРУ знало, что СССР планирует первым вывести на орбиту искусственный спутник Земли.

Из бумаг также следует, что агенты ЦРУ пытались добыть сведения о самом процессе создания «Спутника-1», а также имена тех, кто занимался его разработкой. При этом изначально Вашингтон полагал, что запуск спутника связан с разработкой баллистических ракет.

Всего рассекречено 59 документов, в числе которых отчеты о запусках космических аппаратов, анализ материалов советских СМИ, а также доклады президенту США Дуайту Эйзенхауэру.

А поздравления мы сегодня адресуем пану Насалику за выдающиеся достижения украинской энергетики и угольной промышленности… Если американские транспорты с углем будут выходить из порта Балтимор с такой регулярностью, то народ Украины до Нового года благополучно вымерзнет!

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