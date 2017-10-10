10.10.2017

Чемпионат с серебряным отливом

В МОНРЕАЛЕ завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Увы, он не оправдал надежд украинских поклонников этого вида спорта.

Лидер мужской сборной Украины Олег Верняев не совсем удачно выступил в многоборье, допустив серьезные ошибки в упражнениях на коне и перекладине и заняв в итоге восьмое место.

Впрочем, Олег смог вновь блеснуть на своих любимых брусьях. Он занял первое место в квалификации, и хотя сумел в финале улучшить результат, был вторым после китайского гимнаста ЖуДжингуана. Причем отставание Верняева от победителя составило всего лишь 0,067 балла. А вот разрыв между первым и вторым призером в опорном прыжке надо рассматривать в электронный микроскоп. Игорь Радивилов был в квалификации всего лишь шестым. Но в финале выступил просто блестяще и завоевал серебряную награду. При этом японец Кэндзо Сираи опередил его на… 0,001 балла.

В призах только девушки. Почти



14-й чемпионат мира по ушу проходил в Казани. В нем участвовали 508 атлетов из 60 стран. Украину представляли 9 спортсменов. Наша национальная сборная заняла 12-е общекомандное место, завоевав 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Прекрасный результат показали девушки. Людмила Темная стала вице-чемпионкой в программе «цзяньшу», Анна Терещенко завоевала «серебро» в программе «даошу».

Еще один впечатляющий результат – две бронзовые медали украинок в программе контактных поединков «саньда». Их обладательницами стали Илона Ольховик (весовая категория 60 кг) и Елена Рябоконь (весовая категория 56 кг).

А последнюю «бронзу» для Украины завоевала мужская команда в программе «дуйлянь». Призеры – Роман Рева, Артем Суонг и Андрей Фегецин.

Награды паралимпийцев



ОТЛИЧНО выступили на чемпионате Европы по настольному теннису в городе Лашко (Словения) украинские паратеннисисты. В борьбе с 295 спортсменами из 31 страны они завоевали первое общекомандное место, увезя домой 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Чемпионами Европы в одиночном разряде стали чемпионы Паралимпиады в Рио-де-Жанейро Наталья Космина (класс 11), Виктор Дидух (класс 8) и Михаил Попов (класс 7).

Кроме того, два «золота» завоевано в парном разряде. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Виктор Дидух в паре с Иваном Маем и Михаил Попов вместе с Максимом Николенко.

«Серебро» в личных соревнованиях у Ивана Мая и Максима Николенко, а также у пары Александр Езык и Василий Петрунив (класс 3).

Двух бронзовых наград удостоены Марина Литовченко и Антонина Ходзинская (обе класс 3).

А в Сарасота-Брадентон (США) прошел чемпионат мира по паралимпийской академической гребле. Сборную Украины представляли 8 спортсменов, которые соревновались с представителями 21 страны.

Чемпион Рио-2016 Роман Полянский доминировал во время отборочных этапов соревнований, но в финале уступил извечному сопернику из Австралии и занял второе место.

Также серебряным стал смешанный экипаж двойки в составе Ирины Кириченко и Ярослава Коюды.

Четверка с рулевым заняла четвертое место, незначительно уступив итальянцам в борьбе за «бронзу».