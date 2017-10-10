10.10.2017

На этой неделе завершается групповой раунд квалификационного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне. Хотя последний тур проходит 9-10 октября, уже стали известны обладатели первыхпутевок в Россию.

СНАЧАЛА напомним формулу отбора для европейской зоны. Напрямую в финальную стадию чемпионата выходят девять победителей групп. Восемь команд, занявших второе место, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки. А вот девятая, худшая из вторых, команда сразу прекратит борьбу.

Положение в группах на утро 9 октября.

Группа А

Франция 20 очков

Швеция 19

Нидерланды 16

Болгария 12

Беларусь, Люксембург по 5

Окончательный итог будет подведен сегодня в матчах Франция – Беларусь и Нидерланды – Швеция. Поединок Люксембург – Болгария никакого значения уже не имеет.

Группа В

Швейцария 27

Португалия 24

Венгрия 10

Фарерские острова 9

Латвия, Андорра по 4

Как видим, Швейцария и Португалия уже забронировали себе выход из группы. Но кто будет отдыхать до следующего года, а кому еще продолжать борьбу, станет известно сегодня в их очной встрече в Португалии.

Латвия с Андоррой и Венгрия с Фарерами сыграют ради престижа.

Группа С

В этой группе все уже ясно, поскольку сыграны все 10 туров.

Германия 30

Северная Ирландия 19

Чехия 15

Норвегия 13

Азербайджан 10

Сан-Марино 0

Немцы уже выбирают место для проживания в России, а северные ирландцы – в ожидании нового соперника.

Группа D

Сербия 18

Уэльс 17

Ирландия 16

Австрия 12

Грузия 5

Молдова 2

Тут все решалось вчера после сдачи номера в печать в матчах Сербия – Грузия и Уэльс – Ирландия.

Группа Е

Польша 25

Дания 20

Черногория 16

Румыния 13

Армения 7

Казахстан 3

Итог подведен. Поляки пакуют чемоданы на чемпионат, датчане ждут соперника по стыковым играм.

Группа F

Тоже сыграны все матчи. В итоге:

Англия 26

Словакия, Шотландия по 18

Словения 15

Литва 6

Мальта 1

По дополнительным показателям второй командой стали словаки, и теперь они с замиранием сердца ждут, не окажутся ли девятым неудачником.

Группа G

Испания 25

Италия 20

Албания 13

Израиль 12

Македония 8

Лихтенштейн 0

И хотя 9 октября прошли матчи заключительного тура, на распределение мест в первой двойке они не оказали никакого влияния.

Группа Н

Бельгия 25

Греция 16

Босния и Герцеговина 14

Эстония 11

Кипр 10

Гибралтар 0

Если для бельгийцев заключительный тур, который пройдет 10 октября, – формальность, то для греков и боснийцев он станет моментом истины. Впрочем, поединок с Гибралтаром вряд ли помешает грекам стать вторыми. Так что матч эстонцев с боснийцами тоже, скорее всего, окажется формальностью.

Группа I

Вот тут была самая запутанная ситуация.

Исландия 19

Хорватия, Украина по 17

Турция 14

Финляндия 8

Косово 1

Но наш читатель уже в курсе дела, чем вчера дело завершилось.