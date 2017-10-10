Автор: Андрей СОКОЛОВ.
На этой неделе завершается групповой раунд квалификационного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне. Хотя последний тур проходит 9-10 октября, уже стали известны обладатели первыхпутевок в Россию.
СНАЧАЛА напомним формулу отбора для европейской зоны. Напрямую в финальную стадию чемпионата выходят девять победителей групп. Восемь команд, занявших второе место, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки. А вот девятая, худшая из вторых, команда сразу прекратит борьбу.
Положение в группах на утро 9 октября.
Группа А
Франция 20 очков
Швеция 19
Нидерланды 16
Болгария 12
Беларусь, Люксембург по 5
Окончательный итог будет подведен сегодня в матчах Франция – Беларусь и Нидерланды – Швеция. Поединок Люксембург – Болгария никакого значения уже не имеет.
Группа В
Швейцария 27
Португалия 24
Венгрия 10
Фарерские острова 9
Латвия, Андорра по 4
Как видим, Швейцария и Португалия уже забронировали себе выход из группы. Но кто будет отдыхать до следующего года, а кому еще продолжать борьбу, станет известно сегодня в их очной встрече в Португалии.
Латвия с Андоррой и Венгрия с Фарерами сыграют ради престижа.
Группа С
В этой группе все уже ясно, поскольку сыграны все 10 туров.
Германия 30
Северная Ирландия 19
Чехия 15
Норвегия 13
Азербайджан 10
Сан-Марино 0
Немцы уже выбирают место для проживания в России, а северные ирландцы – в ожидании нового соперника.
Группа D
Сербия 18
Уэльс 17
Ирландия 16
Австрия 12
Грузия 5
Молдова 2
Тут все решалось вчера после сдачи номера в печать в матчах Сербия – Грузия и Уэльс – Ирландия.
Группа Е
Польша 25
Дания 20
Черногория 16
Румыния 13
Армения 7
Казахстан 3
Итог подведен. Поляки пакуют чемоданы на чемпионат, датчане ждут соперника по стыковым играм.
Группа F
Тоже сыграны все матчи. В итоге:
Англия 26
Словакия, Шотландия по 18
Словения 15
Литва 6
Мальта 1
По дополнительным показателям второй командой стали словаки, и теперь они с замиранием сердца ждут, не окажутся ли девятым неудачником.
Группа G
Испания 25
Италия 20
Албания 13
Израиль 12
Македония 8
Лихтенштейн 0
И хотя 9 октября прошли матчи заключительного тура, на распределение мест в первой двойке они не оказали никакого влияния.
Группа Н
Бельгия 25
Греция 16
Босния и Герцеговина 14
Эстония 11
Кипр 10
Гибралтар 0
Если для бельгийцев заключительный тур, который пройдет 10 октября, – формальность, то для греков и боснийцев он станет моментом истины. Впрочем, поединок с Гибралтаром вряд ли помешает грекам стать вторыми. Так что матч эстонцев с боснийцами тоже, скорее всего, окажется формальностью.
Группа I
Вот тут была самая запутанная ситуация.
Исландия 19
Хорватия, Украина по 17
Турция 14
Финляндия 8
Косово 1
Но наш читатель уже в курсе дела, чем вчера дело завершилось.