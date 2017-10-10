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Выпуск № 115 от 10 октября 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ СПОРТА / Апофеоз квалификации

10.10.2017

На этой неделе завершается групповой раунд квалификационного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне. Хотя последний тур проходит 9-10 октября, уже стали известны обладатели первыхпутевок в Россию.
СНАЧАЛА напомним формулу отбора для европейской зоны. Напрямую в финальную стадию чемпионата выходят девять победителей групп. Восемь команд, занявших второе место, в стыковых матчах разыграют еще четыре путевки. А вот девятая, худшая из вторых, команда сразу прекратит борьбу.
Положение в группах на утро 9 октября.
Группа А
Франция    20 очков
Швеция    19
Нидерланды    16
Болгария    12
Беларусь, Люксембург    по 5
Окончательный итог будет подведен сегодня в матчах Франция – Беларусь и Нидерланды – Швеция. Поединок Люксембург – Болгария никакого значения уже не имеет.
Группа В
Швейцария    27
Португалия    24
Венгрия    10
Фарерские острова    9
 Латвия, Андорра    по 4
Как видим, Швейцария и Португалия уже забронировали себе выход из группы. Но кто будет отдыхать до следующего года, а кому еще продолжать борьбу, станет известно сегодня в их очной встрече в Португалии.
Латвия с Андоррой и Венгрия с Фарерами сыграют ради престижа.
Группа С
В этой группе все уже ясно, поскольку сыграны все 10 туров.
Германия    30
Северная Ирландия    19
Чехия    15
Норвегия    13
Азербайджан    10
Сан-Марино    0
Немцы уже выбирают место для проживания в России, а северные ирландцы – в ожидании нового соперника.
Группа D
Сербия    18
Уэльс     17
Ирландия    16
Австрия    12
Грузия    5
Молдова    2
Тут все решалось вчера после сдачи номера в печать в матчах Сербия – Грузия и Уэльс – Ирландия.
Группа Е
Польша    25
Дания    20
Черногория    16
Румыния     13
Армения     7
Казахстан    3
Итог подведен. Поляки пакуют чемоданы на чемпионат, датчане ждут соперника по стыковым играм.
Группа F
Тоже сыграны все матчи. В итоге:
Англия    26
Словакия, Шотландия    по 18
Словения     15
Литва    6
Мальта    1
По дополнительным показателям второй командой стали словаки, и теперь они с замиранием сердца ждут, не окажутся ли девятым неудачником.
Группа G
Испания     25
Италия    20
Албания    13
Израиль    12
Македония    8
Лихтенштейн     0
И хотя 9 октября прошли матчи заключительного тура, на распределение мест в первой двойке они не оказали никакого влияния.
Группа Н
Бельгия    25
Греция     16
Босния и Герцеговина    14
Эстония    11
Кипр    10
Гибралтар    0
Если для бельгийцев заключительный тур, который пройдет 10 октября, – формальность, то для греков и боснийцев он станет моментом истины. Впрочем, поединок с Гибралтаром вряд ли помешает грекам стать вторыми. Так что матч эстонцев с боснийцами тоже, скорее всего, окажется формальностью.
Группа I
Вот тут была самая запутанная ситуация.
Исландия    19
Хорватия, Украина    по 17
Турция    14
Финляндия    8
Косово    1
Но наш читатель уже в курсе дела, чем вчера дело завершилось.

 

Автор: Андрей СОКОЛОВ.
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