сегодня: 10 октября, вторник
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 115 от 10 октября 2017 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Акценты дня



Архив

  « Октябрь 2017 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Живописный мир фэнтези

Живописный мир фэнтези
10.10.2017

Выставки

Валентин Полищук – киевский художник-реставратор. Вот уже более двадцати лет он восстанавливает старинные памятники. В свободное время рисует, придумывая свой фантастический мир с  драконами, крылатыми котами и сказочными ангелами.


ОКОНЧИВ Всесоюзный институт реставраторов в Москве, Валентин много лет участвовал в воссоздании крупнейших исторических памятников. Среди них сохранение уникальной живописи Нестерова и Васнецова во Владимирском соборе в Киеве, росписей Врубеля и фресок XII века в Кирилловской церкви, фресок и мозаики XI века в Софийском соборе столицы, фресок XVIII века в Доминиканском костеле в Виннице и фресок XVI века в Ростове Великом. Его неоднократно приглашали в монастыри на Святую гору Афон (Греция), где он занимался реставрацией и рос­писями.
На новой выставке в киевской галерее авторских работ современного украинского искусства «Гамма» работы Полищука напоминают театрализованные сценки. При этом художник остается верным своему направлению «романтического фэнтези» и философской наивности, выбранному много лет назад.
Его самобытную живопись можно отнести к лучшим образцам европейского уровня. Погружаясь в работы мастера, растворяешься в образах, путешествуешь сквозь чудные миры и эпохи в сказку, в детство, в космос. Люди на его полотнах очень добрые и сосуществуют в гармонии со сказочной природой: всадник, вооруженный сачком, охотится за бабочками; девушки, похожие на русалок, дружат с огромными рыбами; путешественница и попугай весело играют на скрипках. А еще художник любит рисовать морские лайнеры  и дает им романтические имена: «Жемчужная устрица» или «Бриллиантовый глаз».
То, что Валентин Полищук признанный художник,  неоспоримо. Сегодня его работы можно увидеть не только в Украине, но и в художественных коллекциях многих стран: Голландии, Польши, Германии, Израиля, США, Канады.

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet