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10.10.2017 Выставки Валентин Полищук – киевский художник-реставратор. Вот уже более двадцати лет он восстанавливает старинные памятники. В свободное время рисует, придумывая свой фантастический мир с драконами, крылатыми котами и сказочными ангелами.

ОКОНЧИВ Всесоюзный институт реставраторов в Москве, Валентин много лет участвовал в воссоздании крупнейших исторических памятников. Среди них сохранение уникальной живописи Нестерова и Васнецова во Владимирском соборе в Киеве, росписей Врубеля и фресок XII века в Кирилловской церкви, фресок и мозаики XI века в Софийском соборе столицы, фресок XVIII века в Доминиканском костеле в Виннице и фресок XVI века в Ростове Великом. Его неоднократно приглашали в монастыри на Святую гору Афон (Греция), где он занимался реставрацией и рос­писями.

На новой выставке в киевской галерее авторских работ современного украинского искусства «Гамма» работы Полищука напоминают театрализованные сценки. При этом художник остается верным своему направлению «романтического фэнтези» и философской наивности, выбранному много лет назад.

Его самобытную живопись можно отнести к лучшим образцам европейского уровня. Погружаясь в работы мастера, растворяешься в образах, путешествуешь сквозь чудные миры и эпохи в сказку, в детство, в космос. Люди на его полотнах очень добрые и сосуществуют в гармонии со сказочной природой: всадник, вооруженный сачком, охотится за бабочками; девушки, похожие на русалок, дружат с огромными рыбами; путешественница и попугай весело играют на скрипках. А еще художник любит рисовать морские лайнеры и дает им романтические имена: «Жемчужная устрица» или «Бриллиантовый глаз».

То, что Валентин Полищук признанный художник, неоспоримо. Сегодня его работы можно увидеть не только в Украине, но и в художественных коллекциях многих стран: Голландии, Польши, Германии, Израиля, США, Канады.

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