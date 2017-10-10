10.10.2017

Фестивали

На четыре дня Одесса окунулась в магию слова III Международного литературного фестиваля, собравшего 50 известных писателей из 20 стран мира.

«Эгоизм помогает писателю выживать»

СТАТЬ точкой пересечения культур Европы, Азии, Запада и Востока Одессе помогают организаторы фестиваля Ханс Рупрехт, директор и руководитель программ Международного литературного фестиваля «Лейкербад» в Швейцарии, и Ульрих Шрайбер, директор и руководитель международных программ Международного литературного фестиваля в Берлине. «Южная Пальмира формировалась исторически из людей разных национальностей, традиций, культур и верований, – говорит Ульрих Шрайбер. – Именно это разнообразие чудесного портового города подчеркивает атмосферу нашего фестиваля, ставящего своей целью объединение разных культур».

Поддержку фестивалю оказали Министерство иностранных дел Германии, Одесская обл­госадминистрация, Одесская мэрия, фонд Яна Михальского, фонды «Альянс», «Про-Гельвеция», Hellenic Foundation, Landis&Gyr Stiftung, Netherlands Letterfonds dutch foundatiion for literature, книжный магазин «Большой БУК»… На этот раз читателей со своими произведениями знакомили Юрий Винничук, Сергей Жадан, Андрей Курков, Марьяна Савка, Борис Херсонский (Украина), Петер Штефан Юнгк (Австрия), Михаэль Крюгер (Германия), Клемент Дженифер (Мексика), Петер Вебер (Швейцария), Войцех Кучок (Польша), Майте Карранца (Испания), Виктор Ерофеев (Россия)…

Литературные встречи, презентации, дискуссии проходили в Одесском литературном музее, Доме ученых, Терминале-42, Академии строительства и архитектуры, в школах города. В Одесском театре кукол для школьников читали свои произведения Симон Ван Дер. Гейст (Нидерланды), Анушка Равишанкар (Индия), Владимир Рутковский, Ирина Цилик (Укра­ина)… Участники этого праздника, задававшие самые оригинальные вопросы во время обсуждения произведений или дискуссий, получали в подарок книгу одного из авторов с автографом.

Интересным событием на литературном празднике стала презентация книги «Розовые мыши» российского писателя Виктора Ерофеева, которого критики называют летописцем бесконечного апокалипсиса в России. Ерофеев заявил, что каждый писатель – эгоист, и эгоизм необходим писателю, чтобы выжить. А он решил объединиться с организаторами фестиваля потому, что они делают очень полезное дело для литературы. «Три мои книги уже перевели на украинский, и для меня это очень важно. Я слежу за тем, как Украина стремится в Европу, и надеюсь, если у вас получится, то в будущем получится и у нас», – говорил Ерофеев.

Литература способна изменить мир

ВЫЯСНИЛОСЬ, что предки известной писательницы-американки Дженнифер Клемент, которая сейчас живет и работает в Мексике, родом из Одессы. С 2015 года она является президентом ПЭН-клуба – международной правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Дженнифер – автор нескольких поэтических сборников и четырех романов. Ни один из них пока не переведен на украинский язык. Фестиваль показал, что нашим издателям есть смысл обратить внимание на ее роман «Молитвы за похищенных», который уже переведен на 25 языков. Основой для написания его явилось десятилетнее общение писательницы с женщинами, которые стали жертвами похищений и сексуального рабства мексиканских наркобаронов. Клемент верит, что литература способна изменить мир, привлекая внимание к решению наболевших социальных проблем.

Активным партнером фестиваля является Всемирный клуб одесситов (ВКО). На этот раз члены клуба и президентского совета ВКО Евгений Деменок и Евгений Голубовский стали инициаторами открытия выставки Давида Бурлюка, на которую предоставили раритетные экспонаты из своих частных коллекций. Член ВКО Андрей Малаев-Бабель – известный актер, режиссер, исследователь театра и педагог, живущий сейчас в Калифорнии, рассказал о своем деде Исааке Бабеле и показал документальный фильм о нем, снятый на основе семейных архивов. Одним из важных событий фестиваля стала дискуссия «Будущее Одессы», состоявшаяся в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Ее студентам предстоит в будущем влиять на облик Южной Пальмиры. И в этом им помогут мысли лучших архитекторов и урбанистов Европы, высказанные во время обмена мнениями.

– Мы признательны организаторам этого праздника за то, что именно наш город был выбран для проведения литературного фестиваля, который объединяет писателей всего мира, – говорила директор департамента культуры и туризма одесского горсовета Татьяна Маркова.



Одесса.