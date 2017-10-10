10.10.2017

В православии иконы всегда занимали важное место. Для верующих это не только предмет почитания и особого благоговения, но и целый пласт церковной культуры. Процесс создания святых ликов очень трудоемкий и требующий большой подготовительной работы. Как создаются настоящие иконы, рассказал художник-иконописец Киево-Печерской лавры послушник Роман.

– РОМАН, к какой иконописной школе принадлежат ваши работы?

– Создание первых икон предания относят к апостольским временам и связывают с именем евангелиста Луки. Наша живопись пошла от Феофана Грека, после того как он из Византии прибыл на Русь расписывать церкви. Будучи учителем Андрея Рублева, передал традиции написания икон, а также ввел понятие высокой христианской символики. Что мы и поддерживаем по сей день.

– Сюжет иконы пишется по каноническим правилам?

– Во времена Феофана Грека, Рублева или Дионисия иконописцы не были ограничены искусственными преградами. Безусловно, эти высокодуховные люди ориентировались на определенные каноны, но их «творческий полет» никто не прерывал.

Аскетика современного иконописца уходит на третий план. Страсти, кипящие вокруг, проецируются и на иконы. И художник должен в первую очередь бороться со страстями. Он, конечно, может углубиться и привнести что-то свое, но не выходя при этом за рамки канона.

Икона – не шаблон. Существуют установленные правила, которых придерживается мастер, но в то же время творчество его не ограничено.

– Допускается ли импровизация в иконописи?

– Я бы сказал не импровизация, а тонкий момент. Наша цель – изобразить Преподобного в его преображенном, бесстрашном состоянии. Сегодня у нас сложились определенные иконописные типы. Поэтому произвольно добавлять от себя несвойственные цвета, позы или эмоции недопустимо. Например, художники эпохи Возрождения Джотто, Мазаччо, которые писали для католических храмов, вернули трехмерное пространство и добавили в свои работы эмоции, что, естественно, помешало передать преображенное, обожествленное состояние Преподобного.

– Где вы и живописцы вашей мастерской учились и приобретали опыт?

– Некоторые мастера приходят в монастырь, имея какой-то опыт в миру. Я учился у преподавателей Академии художеств на протяжении двух лет, расписывая храм. Затем продолжал учиться на Афоне. Постарался обойти все ведущие иконописные мастерские Киева и почерпнуть для себя как можно больше творческих навыков.

– Каким образом готовите себя к написанию иконы, что делаете, как молитесь?

– Знаете, надо стараться противостоять страстям. И жить по-монашески. Для нас иконопись, кроме того, что это подвиг и добродетель, еще и послушание.

– Сколько времени уходит на роспись иконы?

– Написание работ занимает от двух недель до месяца в зависимости от размера. Две-три недели она сохнет, затем покрываем ее олифой.

– Есть такое понятие «намоленная икона». Говорят, люди охотнее их покупают, даже готовы переплачивать. Верите ли вы в связь между живописной доской и духовной энергетикой, и может ли икона творить чудеса?

– Разумеется, иконы, над которыми столетиями совершались молитвы, считаются более благодатными. Ведь и в старые храмы люди идут охотнее, чем в новые. Но через триста лет написанные сегодня иконы тоже приобретут особую энергетику.

– Были ли случаи, чтобы ваши иконы мироточили?

– Мои пока нет, Но в Киево-Печерской лавре есть чудотворная икона Божией Матери, которую прозвали «Избавительницей» (по иконографии это Барская икона), найденная на чердаке старого дома. Первоначально эта дарованная икона была просто темной доской, но потом на протяжении нескольких лет мироточила, находясь в алтаре.

– Что такое «мерная икона»?

– Это так называемая семейная икона, где изображены все ангелы-хранители рода. В прежние времена писалась Богородичная икона определенного размера, и на клеймах изображались все покровители семьи.

– У вас есть любимая икона?

– Выбрать одну любимую икону, пожалуй, не могу. Я каждую пишу с особой любовью. Когда мне заказывают новый святой лик, стараюсь писать его с чтимых образов, к которым у меня особое отношение.

– Посоветуйте, пожалуйста, как правильно выбрать нужную икону.

– Икона становится нужной и ценной ввиду того, что она участвует в нашем спасении и преобразует нас. Главное, чтобы она имела какое-то содержание и была написана от души. Зачастую это лик Преподобного, Богородицы или Спаса.

– Часто приходится видеть, как церковные атрибуты превращаются в модные вещи; их используют в элементах одежды, татуировках, рекламных кампаниях. Как остановить это кощунство?

– Эта беда была во все времена. Если мы вспомним Первый Вселенский собор, то еще архиепископ Константинопольский Григорий Богослов жаловался, что на всех базарах, банях и торжищах соседствует невежество по отношению к святыням. Здесь важно разъя­снять и доводить до людей правильность поведения. Видя такие вещи, стараюсь об этом говорить.

–Что вы чувствуете, передавая готовую икону в другие руки?

– Радость! Во-первых, потому что всякая работа угодна Богу, когда мы ее делаем со всей душой. Во-вторых, икона будет служить во благо и спасение тому, кому она написана. А если еще видишь того человека, который ее приобретает, – двойная радость.

– Спасибо за беседу. Желаю вам и дальше с божьей помощью творить и приумножать церковную культуру, а также пережить сегодняшнее полусмутное время.

– Наша апостольская святая церковь за две тысячи лет видела всякое и все пережила. Как сказал Христос, «врата ада не одолеют Церковь». Потому что с нами Бог!