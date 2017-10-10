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10.10.2017 Советы юриста Многие люди ездят на велосипедах, а в нашем обществе быть велосипедистом небезопасно. Письма на эту тему комментирует юрист Игорь СЕМЕНЯКА.



«Внуку на 16-летие родители подарили велосипед. Парень решил покататься (мы тогда жили на даче), и возле лесополосы его зацепил легковой автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. Внук сильно ушибся при падении, но, к счастью, врачи не обнаружили ни сотрясения мозга, ни переломов. Как оказалось, наш юноша плохо знает правила дорожного движения, а его велосипед не оборудован для дальних поездок. Я считаю, что вина за случившееся во многом ложится на родителей парня: они подарили транспортное средство, но не позаботились, чтобы мальчик ­изучил правила поведения на дороге. Уважаемая редакция! Хотелось бы, чтобы знающий юрист рассказал, какие права и обязанности имеет велосипедист, какие типичные ошибки допускают велосипедисты на дороге».

Антонина Федоровна Харлампиева.

Харьковская область.

УВАЖАЕМАЯ Антонина Федоровна! Покупая подростку велосипед, родители должны объяснить, как вести себя на дороге, добиться, чтобы он выучил Правила дорожного движения. Издательство «АССА» разработало правила для велосипедистов и бесплатно их распространяет. Узнайте в полиции, где можно взять эти правила, и постарайтесь, чтобы внук с ними ознакомился. Увы, многие велосипедисты вследствие ДТП стали калеками или погибли. Например, в селе Давыдов Львовской области 14-летний мальчик на переезде хотел на велосипеде проскочить перед движущимся поездом, но попал под колеса и погиб. В той же области таксист сбил велосипедиста. Чтобы скрыть следы преступления и избежать наказания, таксист отвез тело погибшего и велосипед за несколько километров от места аварии и спрятал в лесополосе. Подобных случаев немало. Часто велосипедисты попадают в беду по своей вине, а также по вине своих родителей. Например, Правилами дорожного движения запрещено, чтобы на дорогу выезжали велосипедисты моложе 14 лет. Но в сельской местности , к сожалению, это требование редко выполняется.

Большинство велосипедов на наших дорогах не экипированы так, как того требуют правила. На велосипеде должны стоять отражатели (спереди, по бокам и сзади), для езды в темное время суток спереди должна быть установлена фара, а сзади желательно иметь мигающий красный фонарик. Не помешает и зеркальце заднего вида. Одеваться велосипедисту следует в яркую одежду, на голову надеть шлем. Практически всегда нарушают Правила дорожного движения велосипедисты, едущие группой: им разрешено ехать только друг за другом, а они обычно ездят по двое, а то и по трое в ряд.

Безусловно, многие ДТП с участием велосипедистов происходят и по вине водителей, и из-за плохих дорог, где отсутствуют велодорожки. Но если бы сами велосипедисты не нарушали правила, то дорожных трагедий стало бы меньше.



«Я купила онучці велосипед. Скільки радості було в Оленки! А потім сльози: його вкрали. І не тільки в неї, у подруги теж. Чи ловить поліція велокрадіїв? Як уберегти велосипед?»

Світлана Михайлівна Комар.

Чернігівська область.



УВАЖАЕМАЯ Светлана Михайловна! Количество краж велосипедов неуклонно растет. Иногда похитителей задерживает полиция. Например, в Ивано-Франковске пойманы два похитителя. Следствием доказано, что они украли 6 велосипедов, причинив потерпевшим ущерб на сумму около 30 тысяч гривен. Как защитить своего железного коня? Опыт показывает, что ни велозамок, ни железный тросик не защищают от опытного вора. Самое верное средство – хранить велосипед в своей квартире, а во время поездок не оставлять его без присмотра, не уступать просьбам незнакомых людей «дай покататься!» Обычно после такой просьбы владельцу велосипеда приходится с ним расстаться навсегда.

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