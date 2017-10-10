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10.10.2017 Це вас цікавить «Я одержую пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Прошу надати роз’яснення щодо переліку документів для обчи­слення пенсії при досягненні пенсійного віку відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Людмила ДЕНИСОВА.

Харків.



ШАНОВНА Людмило Опанасівно! Відповідно до ст.7 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим законом, та членам їхніх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором. Якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до цього закону та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається одна пенсія за її вибором.

На підставі ст.26 Закону України «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування» на призначення пенсії за віком мають право особи після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років – які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців –- які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років – які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років – які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Згідно з п.1.2 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. № 22-1 (із змінами), заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам і членам їхніх сімей подається заявником особисто безпосередньо до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Згідно з п.2.1 Порядку до заяви про призначення пенсії необхідно додати такі документи:

заяву про призначення пенсії;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику або документ про його відсутність;

документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 12.08.93 р. № 637. За період роботи, починаючи з 01.01.2004 р., відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію, додає довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку;

довідку про заробітну плату за будь-яких 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, відповідно до ст.40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами. Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку;

документи про місце проживання (реєстрації) особи;

документи, які засвідчують особливий статус особи.

Згідно з п.2.22 Порядку, за документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.

Згідно з п.2.9 Порядку особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), має надати паспорт (або інший документ, що засвідчує особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Пунктом 1 розділу II Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.

2015 р. № 13-1 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 18.08.2015 р. № 991/27436, встановлено, що прийом громадян здійснюється протягом робочого часу органу Пенсійного фонду без поділу за територіальним принципом у межах території обслуговування відповідного органу Пенсійного фонду України.

Якщо Ви досягли пенсійного віку й маєте необхідний для призначення пенсії стаж для визначення права на призначення пенсії згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», рекомендуємо Вам звернутися до найближчого упра­вління Пенсійного фонду із заявою та документами про стаж і заробітну плату.

Людмила ГРЄБЄННІКОВА, начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсiйного фонду України в мicтi Києвi.

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