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10.10.2017 Ваше здоровье По статистике, из ста тысяч раковых больных один избавляется от болезни без помощи медицины. В чем секрет такого исцеления, размышляет врач-онколог Ирина КОРНИЕНКО.

– ИРИНА Аркадиевна, наша читательница из Сум Нина П. написала о своем брате. В 2012 году у него обнаружили рак. Лечиться в больнице он не стал, уехал в село. Там переболел тяжелой формой гриппа. Потом его здоровье пошло на поправку. Через полгода обследование показало: опухоль сама собой рассосалась! Прошло 5 лет, Нинин брат жив-здоров, чувствует себя хорошо. Такое возможно?

– Вполне. Из ста тысяч онкобольных у одного исцеление происходит без помощи врачей и лекарств. Ирландский онколог Алан Ирвайн описал необычное исцеление своей 74-летней пациентки. Ее привезли в больницу с запущенным раком кожи. Онколог предложил ампутировать ногу, женщина отказалась. Ее просто наблюдали, но не лечили. Так продолжалось 20 месяцев, а потом опухоль бесследно исчезла, что показали исследования.

– Фантастика! Наука это может как-то объяснить?

– Пытается. Здесь причина исцеления непонятна, а в других случаях есть хотя бы убедительные гипотезы. В журнале британских онкологов появилась статья о женщине, которая страдала от бесплодия и при этом была пациенткой онкологов. И вдруг женщина забеременела. Родила ребенка, обследовалась, и выяснилось: организм сам уничтожил раковую опухоль! Видимо, во время беременности организм активизировал защитные силы, иммунная система, у которой как бы «второе дыхание открылось», обнаружила опухоль и уничтожила ее. Прошло девять лет после рождения ребенка, и с его мамой все хорошо.

– Вам не кажется, что случай, описанный нашей сумской читательницей, похож на этот? Может, причина в том, что грипп вынудил иммунную систему работать в усиленном режиме? Она и инфекцию победила, и раковую опухоль.

– Думаю, именно так все и случилось. Самоисцеление организма называется спонтанной ремиссией, врачи всего мира бьются над разгадкой механизма этого процесса. Зарубежные онкологи, проведя эксперименты с участием добровольцев, установили: если больных раком умышленно заражать дифтерией, гепатитом, гриппом, малярией, корью, оспой и даже сифилисом, то в случае выздоровления от этих болезней, как правило, исчезает и раковая опухоль.

– Но это большой риск для пациента, когда ослабленный организм еще чем-то заражают!

– Да, риск немалый. Иногда для исцеления от рака достаточно сделать больному прививку от оспы, туберкулеза или столбняка. Иногда этого мало, нужны дополнительные средства. Главное – стимулировать иммунную систему, тогда она выполнит свой долг, избавив организм от опухоли.

– Мы получили письмо от одесситки Инны. Ее отец заболел раком, врачи настаивали на операции, но он отказался и обратился к знахарке, которая якобы все лечит. За это лечение заплатили 15 тысяч, увы, больной умер…

– Народным целителям, даже если они имеют разрешение на лечебную практику, запрещено лечить онкозаболевания. Насколько я знаю, целитель, не имеющий медицинского образования, должен вести прием больных совместно с врачом. Если у вас, не дай бог, обнаружили опухоль, не надейтесь попасть в число счастливчиков (один из ста тысяч!), идите к врачу. Если опухоль выявлена на ранней стадии, шансы победить болезнь очень велики.

– «Как стимулировать иммунную систему, чтобы она хорошо работала?»- спрашивает наш читатель из Киева Иван Сергеевич Лизогуб.

– Ее не нужно без особой нужды стимулировать. Иммунная система чрезвычайно сложна, она формировалась на протяжении нескольких миллионов лет, и подгонять ее очень опасно. В случае ошибки возможно развитие тяжелейших аутоиммунных заболеваний. Могу привести пример из своей практики. Моя пациентка Наталья переживала нелегкие времена: муж ушел к другой, а сын по пьянке проиграл в карты …квартиру! Под влиянием стресса у женщины появилась злокачественная опухоль. Кто-то ей посоветовал принимать иммуномодулятор, лекарство, стимулирующее иммунитет. В результате бесконтрольного самолечения развилось аутоиммунное заболевание псориаз. Только своевременное обращение к врачам спасло ей жизнь. Опухоль ей удалили, но псориаз останется на всю жизнь… Так что не занимайтесь самолечением!

– Что снижает силу иммунитета?

– Курение, алкоголизм, недосыпание, стрессы, плохая экология, переутомление, вредная пища, грязный воздух, долгое пребывание в помещении, отсутствие солнечного света, прием некоторых лекарственных препаратов, хронические болезни, например, сахарный диабет. А также дисбактериоз, нездоровая микрофлора кишечника. Чтобы микрофлора была здоровой, ешьте больше сырых фруктов и овощей, а перед сном пейте свежий кефир или простоквашу.

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