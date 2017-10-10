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10.10.2017 Тайны истории 19 августа 1945 года в ходе советско-японской войны были захвачены в плен несколько тысяч японских военнопленных, среди которых оказались последний император Маньчжурии Айсиньгеро Пу И, а также члены его правительства. Слуги императора упаковали несколько баулов с золотом, драгоценными камнями и россыпями жемчуга в надежде сбежать в Европу. Однако задуманному не удалось сбыться: через день самолет с высокопоставленными лицами приземлился на советской земле в районе Читы.

АЙСИНЬГЕРО стал императором Цинской династии маньчжурского дома в двухлетнем возрасте. Его регентом оказался родной отец Цзайфэн, имевший титул «князь Чунь». Царствование маленького Пу И оказалось недолгим, в 1912 году премьер-министр Китая Ши Кай устроил революцию и сверг последнюю правящую династию, установив республиканское правительство. Айсиньгеро был лишен власти, но ему оставили все императорские привилегии. Он должен был находиться в Запретном городе Пекина и не мог выезжать за его пределы. Пу И 16 лет провел в дворцовом заточении, где его обу­чением занимались лучшие китайские учителя.

В 1924 году Народная армия захватила власть в уже республиканском Китае и Пу И, которому исполнилось 18 лет, полностью лишили всех титулов и привилегий, а также приказали в течение двух дней выехать из дворца. Бывший император переоделся в торговца, собрал свои драгоценности и уехал в город Тяньцзинь, создав там «двор в изгнании».

В 1931 году японская Квантунская армия захватила Маньчжурию, а в 1932 году провозгласила независимость северо-востока Китая, назвав новообразовавшуюся страну Маньчжоу-Го со столицей в городе Чаньчунь. Пу И, который считал своим долгом вернуть монархическую власть в Китае, увидел в этом шанс воплотить свои мечты и пошел на сотрудничество с японцами, став главой нового государства. Хотя его и провозгласили императором Маньчжоу-Го, однако реально страной управляли японцы.

Пу И был очень брезглив. Он постоянно носил с собой серебряную коробочку вместе с лекарствами, где лежала шелковая вата, пропитанная спиртом. Ей он постоянно протирал губы и руки.

С 1945 года интернированный Пу И и его свита почти шесть лет находились в тюрьмах Читы и Хабаровска, где, однако, они пользовались значительными привилегиями. Для арестованных был выделен обычный жилой дом с глинобитным забором. На улице постоянно дежурила наружная охрана – около десятка солдат с автоматами. С императором оставались и привезенный багаж, портфели и кожаные чемоданы, набитые сокровищами, которые без спроса не вскрывали.

Без слуг император Пу И был абсолютно беспомощен, 40-летний взрослый мужчина самостоятельно не мог даже причесаться и завязать шнурки на ботинках. Поэтому племянники каждое утро его умывали и одевали. Чтобы Пу И мог достойно встретить Новый год, начальник лагеря накрывал для Айсиньгеро стол с колбасой, осетриной, конфетами, коньяком и шампанским.

Находясь под арестом, император быстро изучил русский язык и историю ВКП(б). Еще по дороге к месту первого заключения под Читой император начал раздавать конвоирам наручные часы, табакерки, заколки для галстуков и тому подобные безделушки. Делал он это, скорее всего, не для подкупа охраны, а просто так, от чистого сердца. В Хабаровске, правда, охрана попросила Пу И заглянуть в его чемоданы и оценить их содержимое. Только в нескольких из его многочисленных баулов насчитали 111 наименований драгоценностей (бриллианты, рубины, золотые кольца и часы, жемчуга и изделия из граната) на общую сумму 473 975 тогдашних рублей. Конфисковать все это без суда и следствия советские органы не захотели. Взять решили не силой, а хитростью.

Императору предложили передать свои драгоценности правительству СССР, объяснив, что в стране проводится Государственный заем на восстановление народного хозяйства. Отказать Пу И не смог, дабы не осложнить отношения с местным начальством, поэтому он взял ручку и написал расписку об оформлении дарственной.

Узнав, что в 1949 году власть в Китае захватили коммунисты, Пу И написал письмо Сталину с просьбой не депортировать его в КНР. Он был уверен, что в Китае его ожидает смертный приговор. Однако «вождь народов» не обратил на его просьбу внимания, и в 1950 году император был передан китайскому правительству. Узнав о решении Сталина, Пу И попытался даже совершить самоубийство, но попытка закончилась неудачей. В Китае его отправили в тюрьму для военных преступников, сначала в город Харбин, а потом в Фушун, присвоив тюремный номер 981.

В декабре 1959 года Мао Цзэдун амнистировал Пу И, который к тому времени отсидел уже 10 лет. После освобождения бывшего китайского императора устроили работать садовником в Пекинский ботанический сад, а потом архивариусом в Национальную библиотеку. Умер он 17 октября 1967 года от рака легких. Тело кремировали, прах захоронили на пекинском кладбище Бабаошань.

Вот так бесславно прошла и закончилась история жизни Айсиньгеро Пу И, а с ней и история правления китайских императоров. А что же с его ценностями, оставшимися в буддийском монастыре в Хабаровском крае?

Спустя несколько десятилетий появился след пропавшего багажа императора. Часть его сокровищ была передана китайскому правительству еще в 50-е годы, во время высылки Пу И в КНР. Некоторые же предметы его коллекции каким-то образом попали в частные руки и впоследствии «всплыли»… в Киеве. В специальном хранилище Национального банка Украины уже несколько лет находится одна из самых дорогих и загадочных коллекций в мире. Приобрел эти драгоценности в 90-х годах в антикварном магазине киевский коллекционер Сергей Платонов, который ушел из жизни в 2005 году.

Но как же эти бесценные вещи попали на территорию Украины? По одной из версий, в конце 1945 года некий советский офицер в Хабаровске каким-то образом получил доступ к багажу императора и, пользуясь послевоенной неразберихой, присвоил драгоценности. Затем он перебрался в Украину, и только после его смерти наследники решились продать китайские раритеты через комиссионный магазин.

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