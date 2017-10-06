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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Гуляйполе в головах

06.10.2017 Памфлетон АНЕКДОТ с очень длинной и седой бородой, но не потерявший актуальности. На курсах электриков, где обучалась в основном деревенская молодежь, старый, еще дореволюционный электрик долго пытался объяснить аудитории, что такое фаза и ноль. Но аудитория гимназий не оканчивала, как, впрочем, и преподаватель, поэтому понимания не было. Тогда преподаватель на ходу придумал «метод втыка». «Берешь два гвоздя, становишься в сухой обуви на резиновый коврик и втыкаешь гвозди в розетку. Если долбануло, значит, ток есть».

Поскольку нам в/на Украине выпало жить в эпоху воплощенного черного юмора, я часто пользуюсь «методом втыка» для поиска тем для памфлетона (это симбиоз фельетона и памфлета). Брожу по просторам Интернета, пока не долбанет. Благодаря общему психиатрическому состоянию страны ток в информационных розетках найти можно всегда.

Вот заголовок на сайте «112 Украина»: «В США в Книгу рекордов Гиннесса попала собака с самым длинным языком в мире».

Мне стало немного обидно за Украину. Насчет собак не уверен, но самые длинные языки, без сомнения, у нас.

И, словно в подтверждение моей версии, на том же сайте обширное интервью главного военного прокурора Украины Анатолия

Матиоса в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина».

Пройдусь вольным шагом по этому интервью, материал богатый. Если думать – то жуткая мешанина с отрывом причин от следствий. Если не думать – традиционное интервью, которое, собственно, и предназначено для недумающих.

Вот главная жемчужина, на которой я сразу остановил внимание:

«– Вы – богатый человек, и это хорошо.

– Я за то, чтобы состоятельным был каждый украинец. Он действительно, в какой-то степени состоятелен. Но под матрасом, в баночке, как судья Чаус, или еще где-то. Каждый украинец имеет запас прочности. Вопрос в том, что каждый состоятельный украинец должен поверить не стране, а государству. Государство – это олицетворение страны. А украинец никогда не хочет верить, он хочет иметь свой хуторок, и чтобы у него было лучше, чем у соседа. А у нас государство только начинает строиться. У нас была страна, доставшаяся нам в наследство от Советского Союза, и нас там обманули – Будапештский меморандум тому свидетельство».

Экспресс-анализ этого отрывка говорит о многом, в том числе и о личности Матиоса, и об органчиках в головах всей нашей «элиты». Что вытекает из отрывка? Что Матиос согласен, что он богат, но не рассказывает, откуда его богатство появилось. Что он уверен: каждый украинец состоятелен и поэтому «должен поверить не стране, а государству», которое «олицетворение страны». Судя по логике контекста, конечная точка веры в государство заключается в том, что украинец вытащит деньги из-под матраса и отдаст их государству. Опять же, по логике развития процесса перетекания денег из-под матраса конкретного украинца под матрас государства, некая толика должна перепасть и Матиосу, поскольку он государственный чиновник.

В интервью упоминается, что Матиос – брат «прекрасной украинской писательницы Марии Матиос» (выражение Гордона). Произведения Марии Матиос может прочитать каждый, читал и я. Возможно, это явление в украинской литературе, но в литературе в классическом значении этого термина Мария Матиос не явление и даже не заявка на явление. Во владении словом прокурор Матиос отличается от сестры тем, что вовсе им не владеет.

Чтобы не быть голословным, процитирую прокурора: «У нас была страна, доставшаяся нам в наследство от Советского Союза, и нас там обманули – Будапештский меморандум тому свидетельство». Если

«У нас была страна, …и нас там обманули», то с какого боку тут лепится Будапештский меморандум?! Может, в Будапеште обманули? А «У нас была страна…»? «Была» на любом языке означает только одно: нынче ее нет! Если Матиос так думает, я к нему присоединяюсь с легкой душой.

Еще скрепка, стягивающая интервью в один блок, – рассуждения Матиоса о российской агрессии. С ошеломляющими цифрами, «доказанными результатами расследования военной прокуратуры». Итак, «танки – 650 штук, боевые бронированные машины – 1310 штук, артиллерия различных калибров, в том числе крупнокалиберная, которая запрещена Минскими договоренностями, – почти 500. Реактивные системы залпового огня – почти 260, зенитно-ракетные комплексы – до 100 единиц. Это все русское. РФ на данный момент находится в Донбассе в количестве почти 3000 человек в составе двух батальонных тактических групп и одной ротной тактической группы, на вооружении которых, кроме того, что я назвал, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы ракетных комплексов».

Получается в сумме: танков 850, броневиков 1710, артиллерии 640 стволов. Интересно, где же эту стальную лаву прячут, если, кроме военной прокуратуры Украины, ее не видят ни ЦРУ, ни НАТО, ни даже спутники?! Наверное, в шахтах, больше негде, степь кругом…

И конец – делу венец… Гордон задает последний вопрос: «– С Украиной все будет хорошо?»

Ответ: «– С Украиной будет ровно так, как захочет украинец. Украинец, почувствовавший себя единой нацией, сохранит Украину. Если он почувствует себя «гуляйполем», то нам ничего не поможет».

Очень хороший ответ. Я сразу понял: Донбасс – это не украинцы. И Крым – не украинцы. А то, что у нас давно «гуляйполе», я и сам догадался, без Матиоса. А вот вывод после «гуляйполя» Матиос сделал сам. «Хороший» пропагандист, даже получше чем прокурор будет, – почти понимает, что говорит.



Рис. Геннадия НАЗАРОВА.

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