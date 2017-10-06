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Главная / НОВОСТИ МИРА / Возможен ли Майдан в Барселоне?

06.10.2017 Проторенной дорожкой В Каталонии продолжаются массовые акции протеста против действий испанской полиции во время голосования на референдуме 1 октября. Как сообщает Би-би-си, в регионе заблокированы основные транспортные магистрали, движение общественного транспорта ограничено.

СРАЗУ после бурно проведенного референдума местные профсоюзы и ассоциации призвали к общенациональной забастовке в Каталонии, ссылаясь на «серьезное нарушение прав и свобод» во время голосования в воскресенье.

Участники протестов устроили не менее 24 препятствий на дорогах по всему региону, что стало причиной пробок. Школы, университеты и медицинские службы не работают или работают по сокращенному графику. Прекратил работу порт Барселоны. По данным Reuters, в Барселоне перестал работать метрополитен.

Руководство футбольного клуба «Барселона» объявило в официальном Twitter, что клуб присоединяется к массовой забастовке в Каталонии, организованной общественным движением Table for Democracy. С 3 октября любая деятельность клуба будет приостановлена, тренировки главной и всех юношеских команд будут отменены. У «сине-гранатовых» футболистов появился серьезный аргумент, чтобы не соблюдать многомиллионные контракты. Игроки рады законной возможности посачковать… Но что они после этого будут делать на поле, когда придется выходить против мотивированных соперников? Особенно в Лиге чемпи­онов, где нет слабаков?



Точно так же возникает вопрос: как будут чувствовать себя жители Каталонии, когда эйфория от азартного референдума рассеется? Когда выяснится, что процветание этой провинции было возможно только в составе Испании? Жители нашей страны прекрасно помнят, как их агитировали за отделение от СССР хорошо проинструктированные активисты Руха. Те рассказывали благозвучные байки, что за счет Украины живет весь СССР. И хватит нам кормить дармоедов! Что получил народ Украины в итоге? Да, отдельным деятелям достались умопомрачительные призы в виде Черноморского пароходства. Но как распорядился свалившимся с неба добром его ошалевший обладатель? Где сейчас эта флотилия? Кому приносит дивиденды? Не наблюдаем мы ныне ни изобилия, ни благополучия в рядах освободившегося от российских пут народа. То же самое ждет и каталонцев. Не для того их разводили на местных майданах, чтобы они благолепствовали и далее.



Тут уместно вспомнить первопричину европейских явлений сепаратистского толка. В своих публикациях мы неоднократно рассказывали, что Франциями, Германиями, Великобританиями и прочими Испаниями и Украинами правят не избранные этими народами президенты, канцлеры и парламенты. Настоящая власть НЕ избирается, НЕ назначается, НЕ ЛЮБИТ гласности. Существует так называемое наддержавное руководство, которое и контролирует глобальный управленческий процесс. По задумке верхушки этого мирового закулисья сытую, зажравшуюся Европу должен заменить Европейский халифат. Для этого сюда и были запущены орды мигрантов из Африки и Ближнего Востока, в основном молодые люди призывного возраста. Как и ИГИЛ, они представляют собой иррегулярную армию американских спецслужб. Не зря президент Обама, уходя, заявил, что вскоре в Европе появятся новые государства и новые языки.

Параллельно, для ускорения этого процесса, предполагалось начать раздел крупных европейских государств на более мелкие и управляемые. Как упомянутая Каталония в Испании. Весьма неустойчивы в этом плане неоднородная Италия и даже Германия, где жители одних земель с трудом понимают немецкие наречия живущих в соседних землях.

Но все планы мировым закройщикам поломала Россия своим вмешательством в сирийский конфликт, составную часть всей комбинации. Процесс резко замедлился, потерял динамику и управление. Теперь надо притормозить «сепаратизм», так как он оказался преждевременным. Но как? Закулисье управляет не при помощи конкретных указаний, а бесструктурными методами. Например, создавая мощное информационное давление и формируя нужное мнение. Такие методы более эффективны, более сильны, чем структурное управление. Но у них очень сильна инерционность.

Когда стало ясно, что сепаратистский процесс в Каталонии уже не остановить, начали применять майданные методы. С одной стороны, запустили неоправданно мощные полицейские и воинские силы. С другой – дали волю провокаторам. Но массовая бойня не успела дозреть. Страсти не улеглись и после референдума.

Испанским силовикам, присланным для усмирения Каталонии из других регионов, даже не дают выспаться после «трудовых будней». Перед отелем в Барселоне, где разместили полицейских и гвардейцев, собрались каталонцы и пожарные, устроив в буквальном смысле шумовую атаку. На пожарных машинах время от времени включаются сирены и проблесковые маячки, а простые люди принесли «экипировку» из дома– в ход пошли кастрюли, сковороды, половники, которые создавали шум не хуже спецтехники.

Кастрюли – знакомое украинцам оружие, как и шины, которые уже появились на улицах Барселоны.



По сообщению Reuters.tv, Каталония уже в эти выходные собирается объявить о независимости от Испании. По словам главы Каталонии Карлеса Пучдемона (Бог шельму фамилией метит: воистину «Демон путча». – Авт.), правительство автономии попросит парламент региона объявить о независимости от Испании после завершения подсчета голосов, отданных в минувшие выходные на референдуме, который Мадрид назвал нелегитимным.

Легитимность его и в самом деле вызывает сомнения. Ведь в Каталонии каталонцев только одна треть. Бери от этого числа хоть 90 процентов, хоть все 100, а большинства избирателей провинции все равно не получается. Как и в Украине, в Каталонии большинство должно подчиняться меньшинству. Вот вам и вся хваленая европейская демократия.



Тяжелейший за несколько последних десятилетий кризис уже ударил по всей экономике Испании. Рикошетом аукнулось и по Евросоюзу, в основном за счет подрыва стабильности денежной единицы евро. Начался резкий рост стоимости государственных заимствований, в то время как акции испанских предприятий снизились во всех сферах экономики во главе с банковским сектором. И это пока только цветочки.

Самый главный вывод: закулисье теряет нити управления сложнейшими социальными процессами. Как писал Пушкин, «против времени закона, его (властелина) наука не сильна»…

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