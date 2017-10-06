Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Тезка Нью-Йорка на берегах Десны

06.10.2017 НЕДАВНО мне довелось побывать в местах волшебной красоты, где могучая Десна, делая несколько петель, вытекает из Брянских лесов и устремляется в сторону Днепра. С ее плесов поднялась стая журавлей, образовав несколько нестройных рядов, которые несколько минут пересекались между собой, менялись местами, суетились, как солдаты- новобранцы перед тем, как построиться. Потом вдруг образовали три клина и, пока я готовил камеру для съемки, птицы, перекликаясь радостным курлыканьем, исчезли за высокими деревьями прибрежной рощи.

Естественно, как фотоохотник я был расстроен потерей редкого кадра. Но зато появилась идея поднять на крыльях фотокамеру (вернее на пропеллерах) и посмотреть на окрестности глазами пернатых. То, что мне удалось запечатлеть, я и предлагаю вашему вниманию.

Во-первых, Спасо-Преображенский монастырь, расположенный на крутом обрыве над Десной рядом с древним Новгород-Северским (XI век). Считается, что это один из первых монастырей Киевской Руси, древнейшая святыня. И как многие древние христианские обители, это элегантная, красивая крепость. Так считают паломники. На мой взгляд, это древний Кремль. Не такой величественный, как на Красной площади в Москве, но почти не уступающий таким же сооружениям в Великом Новгороде и Нижнем Новгороде на Волхове и Волге. Об одноименных городах мы еще поговорим ниже.

Те, кому довелось побывать в этих местах, рассказывают, что когда впервые видят стены этой обители, сразу чувствуют, что такое древняя мощь и сила веры. Побывав в таком месте, утверждают они, понимаешь, что вдохновляло наших предков на ратные подвиги и великие свершения. Именно отсюда и отправился в половецкие земли князь Игорь – главный герой «Слова о полку Игореве». Кстати, по убеждению известного писателя историка Юрия Сбитнева, князь оказался в плену не из-за слабости своего войска, а из-за необходимости вступить в неравную битву, защищая мирных переселенцев-ремесленников, с которыми войско и двигалось на неосвоенные еще земли. В отчаянии простирает руки к небу Ярославна, которую вы видите на одном из снимков. «Плач Ярославны» из «Слова о полку Игореве» хорошо известен многим, для кого дорог древний памятник русской словесности.



НА другом снимке вы видите образец уже современной архитектуры – суперкомфортабельный отель «Славянский». Считается, что это подарок президента Кучмы своим землякам. На самом деле он распорядился построить тут такую роскошь по рекомендации друзей из американского посольства. Дело в том, что, собираясь осваивать Украину, наши заокеанские друзья наметили создать тут сеть резерваций. Как это было и в Америке: сначала покорители нового континента жили в резервациях, теперь хозяева континента живут там же – в резервациях. Параллели проводите сами.

А Новгород-Северщина – это край в самом деле уникально чистой, девственной природы. Да и сам город, утопающий в парках, настоящий Манхэттен в первозданном виде. Кстати, наши предки Новгородами называли те города, перед которыми могли открыться уникальные перспективы. Ведь Нью-Йорк в переводе с английского тоже означает «Новый город». Так что пока американцы не стали твердой ногой хозяина на берегах Десны, давайте ценить и беречь свои уникальные земли.

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