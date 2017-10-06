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06.10.2017 Еврокубки Сегодня мы приготовили для болельщиков сюрприз. Такой символической сборной вы еще никогда не видели.

САЙТ UEFA составил сборную тренеров, которые сегодня работают в клубах, играющихся в Лиге чемпионов, а ранее играли на самом высоком уровне. Поскольку не все помнят об их карьере игроков, напомним.

Вратарь: Шенол Гюнеш («Бешикташ»)

Защищал ворота «Трабзонспора» с 1972 по 1987 год, когда клуб выиграл шесть чемпионатов и три Кубка Турции. Провел 31 матч за сборную Турции,

из них пять – в качестве капитана.

Правый вингбек: Сержиу Консейсау («Порту»)

Став двукратным чемпионом Португалии в составе «Порту», перебрался в «Лацио», с которым завоевал Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Италии и скудетто. Забил 12 голов в 56 матчах за сборную Португалии, в том числе сделал хет-трик в игре с Германией на ЕВРО-2000.

Центральный защитник: Ма­урисио Почеттино («Тоттенхэм»)

За пять лет, что он провел в аргентинском «Ньюэлл Олд Бойз», успел поиграть рядом с легендарным Диего Марадоной. В Европе выступал за «Эспаньол», с которым завоевал Кубок Испании, а также за ПСЖ и «Бордо». Провел 20 матчей за аргентинскую сборную.

Центральный защитник: Массимо Каррера («Спартак»)

Футбольную карьеру начал в клубе из родного городка «Про Сесто», выступавшем в Серии В итальянского чемпионата. Сменив еще несколько клубов низшего дивизиона, в 1991 году оказался в «Ювентусе», где стал основным правым защитником. На этой позиции помог клубу завоевать Кубок УЕФА в 1993-м. Позже сместился на позицию либеро и вместе с «Юве» победил в Лиге чемпионов УЕФА-1995/96, хотя в финале не играл. Провел один матч за сборную Италии.

Центральный защитник: Дарко Миланич («Марибор»)

В 17 лет пришел в «Партизан». В 1987 году выиграл чемпионат Югославии, а в 1989 и 1992 годах – национальный кубок. Немного не дотянул до 200 матчей за «Штурм» из Граца, зато дважды победил с ним в чемпионате Австрии и трижды – в Кубке Австрии. За сборную Словении провел 42 игры и еще пять – за команду Югославии.

Левый вингбек: Джованни ван Бронкхорст («Фейеноорд»)

Начал карьеру в «Фейеноорде», затем перешел в «Рейнджерс» и в первом же сезоне выиграл в Шотландии три главных национальных трофея. Потом сделал «золотой дубль» в Англии с «Арсеналом», а перейдя в «Барселону», обыграл «канониров» в финале Лиги чемпионов 2006 года. В конце карьеры вернулся в «Фейеноорд». Провел за сборную Нидерландов 106 игр.

Полузащитник: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)

Прошел академию «Барселоны» и со взрослой командой выиграл шесть чемпионатов Испании, Кубок европейских чемпионов, Кубок обладателей кубков и два Кубка Испании. Также выступал за «Брешию», «Рому», «Аль-Ахли» из Дохи и мексиканский «Дорадос». Провел за сборную Испании 40 матчей и завоевал золотые медали Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

Полузащитник: Антонио Конте («Челси»)

Начинал карьеру в «Лечче» из родного города, а имя себе сделал за 13 сезонов в «Ювентусе». Среди множества трофеев выиграл с «Юве» пять скудетто, Лигу чемпионов-1995/96 и Кубок УЕФА-1992/93. В 1996 году стал капитаном команды. Провел 20 матчей за сборную Италии, взял с ней «серебро» ЧМ-1994 и ЕВРО-2000.

Полузащитник: Диего Симеоне («Атлетико»)

Боец до мозга костей. Бывший рекордсмен по числу матчей за сборную Аргентины. Самыми заметными клубами в его карьере были «Лацио», «Интер», «Атлетико» и «Севилья». С «Интером» завоевал Кубок УЕФА, взял Суперкубок УЕФА в составе «Лацио», «Атлетико» привел к победе в чемпионате Испании.

Атакующий полузащитник: Зинедин Зидан («Реал»)

Слава пришла к Зидану после перехода из «Бордо» в «Ювентус», с которым он в двух первых сезонах выиграл серию А и доходил до финала Лиги чемпионов. В 2001 году трансфер в «Реал» сделал Зидана самым дорогим на тот момент футболистом в истории. Зизу отплатил Мадриду победами в Лиге чемпионов и первенстве Испании. Со сборной Франции выиграл ЧМ-1998 и ЕВРО-2000. В последней игре карьеры – финале ЧМ-2006 с Италией – был удален за удар головой Марко Матерацци, и Франция без него довольствовалась лишь «серебром».

Нападающий: Эрнесто Вальверде («Барселона»)

За шесть лет в «Атлетике» из Бильбао нападающий по прозвищу Чингурри, то есть Муравей, провел 170 матчей и забил 44 гола. До этого помог «Эспаньолу» дойти до финала Кубка УЕФА-1988, где каталонцы проиграли «Байеру» по пенальти. Также выступал за «Барселону» и «Мальорку».

Теперь ждем аналогичную сборную тренеров, которые ныне возглавляют клубы из Лиги Европы.

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