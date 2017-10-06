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Выпуск № 114 от 06 октября 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Чувственный диалог поэзии и живописи

Чувственный диалог поэзии и живописи
06.10.2017

Выставки

Сергея Гриневича называют белорусским Энди Уорхолом – на сегодняшний день он является одним из самых популярных и востребованных художников в Беларуси. Минские музеи и галереи почитают за честь устраивать вернисажи его работ.

НОВУЮ выставку живописных работ «Диалог» Сергея Гриневича можно увидеть и в киевской галерее Nebo, где на днях состоялась презентация сборника поэзии современных украинских авторов «Галерея чувства», проиллюстрированная картинами этого художника.
В представленной книге, в которую вошла лирика Сергея Жадана, Галины Крук, Екатерины Калитко, Сергея Татчина, Юрия Строканя, Леси Мудрак, Игоря Астапенка, Юрия Витяка, Джона Гнатива, Ирины Кулянди, Сергея Савина и Дмитрия Журавля, состоялся  своеобразный диалог между текстом и картинами.
Художественный почерк произведений живописца хорошо узнаваем и неповторим. Гриневич, которого часто сравнивают с американским художником Энди Уорхолом, в своем творчестве использует краски кислотных оттенков. Его картины содержат в себе аллегорические вопросы и варианты ответов на актуальные проблемы эпохи.
Сергей Гриневич родился в 1960 году. В 1983-м окончил Белорусскую государственную академию искусств – отделение монументально-декоративного искусства. Работает в разных техниках, в частности это фреска и витраж, а также в отрасли станковой живописи. Он участник групповых и персональных проектов в Укра­ине, США, Швейцарии, Франции, Нидерландах, Испании и России. Произведения этого художника хранятся в галереях и частных собраниях многих стран Европы.

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
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