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06.10.2017 Каждая сказка когда-то заканчивается. Вот и первый Киевский международный фестиваль театров кукол «PuppetUp – 2017» попрощался с нами. ЧЕТЫРЕ дня после яркого праздника открытия не знал покоя столичный академический театр кукол «Замок на горе». На его трех сценических площадках с утра до позднего вечера шли представления, и в залах не было свободных мест. Зрители с восторгом воспринимали происходящее на сцене. Даже языковые трудности – ведь свое творчество дарили театры 16 стран – не становились помехой для искренних эмоций.

А для представительного жюри эта театральная четырехдневка стала днями напряженной работы. Когда прозвучали последние аплодисменты и разошлись зрители, они оказались перед нелегким выбором определения лучших.

В конечном итоге целый букет наград собрал «Мнимый больной» Мольера в постановке Харьковского государственного академического театра кукол имени Афанасьева. Харьковчане стали обладателями Гран-при фестиваля, лучшим режиссером признана Оксана Дмитриева, лучшим сценографом Наталья Денисова, а Татьяна Тумасянц получила приз за лучшую актерскую работу.

В номинации «Лучшая актерская работа» были представлены сразу 15 исполнителей. Лучшими из них, помимо Тумасянц, признали киевлянина Евгения Огродного и хорвата Ивицу Лючича.

Среди лауреатов фестиваля также португальский и киевский театры марионеток, канадский театр «Тень шута» и «Бицирик» из Турции, Хмельницкий театр кукол.

Конечно, невозможно было посмотреть все спектакли, но канадского «Ивана-царевича» довелось. Удовольствие от увиденного было огромным. После церемонии закрытия я встретился с «серым волком» Жереми Десбьеном.

– Как вам понравился фестиваль?

– Это было прекрасно – открыть для себя новый город, новую страну, познакомиться с интересными людьми, увидеть новые спектакли.

– Ваша работа представлена сразу в нескольких номинациях, но победила лишь в одной. Не обидно?

– Что вы… Впервые побывав на фестивале, попасть сразу в три номинации и выиграть в одной – это фантастика. Мы счастливы.

Подвести итоги первого кукольного фестиваля «PuppetUp!» я попросил председателя жюри, заведующего кафедрой актерского искусства и режиссуры театра кукол Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Леонида Попова.

– Вообще-то история фестивального кукольного движения у нас в Украине имеет давние традиции. Первые фестивали начали проводить в 1990 году. А сейчас это обновление. Нынешний фестиваль стал более расширенным, собрав больше кукольных коллективов из-за рубежа.

Он показал, что кукольное искусство растет и изменяется, вбирая в себя все современные тенденции. Сейчас стало больше театров, работающих для взрослого зрителя. Не случайно интересная работа харьковчанки Оксаны Дмитриевой удостоена Гран-при и лавров в других номинациях.

Очень важно, что киевский театр тоже показал спектакль для взрослых «Так погиб Гуска» Кулиша. Кстати, его постановщиком тоже была Дмитриева. Это позволило нашим актерам раскрыться в другом жанре, в работе не только с куклами, но и вживую.

Хочется отметить хорватский театр, получивший Гран-при в разделе спектаклей для детей за спектакль «Восьмая овца». Это очень интересный коллектив и интересная тема. Сегодня детям нужны не только классические сказки, но и современные – про нашу нынешнюю жизнь.

– Есть поговорка «первый блин комом». Каким «блином» стал «PuppetUp!»?

– Ни в коем случае не «комом». Конечно, когда новая команда работает над новым проектом, возникают некоторые шероховатости (в частности, начало церемонии закрытия задержалось белее чем на час. Жюри никак не могло прийти к консенсусу. – Авт.). Но если этот фестиваль станет ежегодным, как планируется администрацией города, естественно, недоработки будут исправлены.

А в целом это был настоящий праздник не только для украинских кукольников и Киева, но и для кукольников других стран.

Что ж, будем ждать новых праздников в киевском «Замке на горе» и новых замечательных гостей.

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