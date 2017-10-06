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06.10.2017 На склонах живописного Певческого поля в Киеве открылся традиционный фестиваль хризантем. В этом году он носит название «Фантастическая история». НА ПЛОЩАДИ около двух тысяч квадратных метров высадили более 25 тысяч хризантем разных сортов, форм, цвета.

День открытия фестиваля выдался пасмурным и дождливым. Но тем ярче, по контрасту с хмурой погодой, сияли мириады розовых, белых, желтых, фиолетовых, пунцовых и прочих огоньков застывшего праздничного салюта – последнего подарка осени.

Киевские озеленители постарались. Каждое районное отделение Киевзеленстроя представило на суд зрителей оригинальную масштабную композицию. Голосеевское – композицию-эмоцию «Волшебный сад любви и добра», Шевченковское – «На волнах волшебного озера». Полюбоваться «Волшебным городом цветов» предлагают печерские дизайнеры, а оболонские приглашают окунуться в «Сказку волшебного леса»…

– 10 ярких и необычных композиций перенесут в фантастический сказочный мир сновидений и мечтаний. Вас ждут мистические леса, живописные лесные качели, цветок папоротника – прекрасный, как солнце, и сияющий, как лунный свет. Вы окунетесь в фантастическую историю, которая станет настоящим осенним эмоциональным открытием», – говорит главный ландшафтный дизайнер Киевзеленстроя Наталья Снопок.

Среди представленных композиций трудно выделить лучшую.

Фантастическим застывшим осенним салютом можно полюбоваться ежедневно с 09.00 до 21.00 до 23 октября 2017 года. Уверен, «Фантастическая история», написанная хризантемами, подарит вам вдохновение и незабываемые эмоции.

Стоимость входного билета 30 грн. Бесплатный вход – детям до семи лет, пенсионерам, инвалидам, чернобыльцам.

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