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06.10.2017 Память В Северодонецке открыта мемориальная доска крупному организатору строительства в Украине, первостроителю этого города Петру Новикову.

СЕВЕРОДОНЕЦК был основан в 1934 году невдалеке от Лисичанска как поселок строителей азотно-тукового комбината. И назывался он до 1950 года Лисхимстрой (Лисичанское химическое строительство).

Возведение химического гиганта было начато только накануне Второй мировой войны. Стройка стала быстро расти уже в послевоенный период. Для ее развития в 1948 году из Москвы прислали работавшего в системе союзного Главхимпромстроя опытного инженера Петра Новикова. Он возглавил трест «Лисхимстрой», занимавшийся как возведением промышленных корпусов химкомбината и предприятий стройиндустрии, так и строительством жилья. В поселке сначала появились бараки со стенами из хвороста и камыша, обмазанными глиной, а чуть позже уже двух- и трехэтажные кирпичные дома, объекты соцкультбыта.

Петр Филиппович был инициатором перевода строительства на индустриальные рельсы. Применялись новые материалы, механизировались трудоемкие операции, монтажные работы велись укрупненным блочным методом. Это позволило резко нарастить темпы строительства. Трест «Лисхимстрой» превратился в школу передового опыта. В 1958 году его руководителю было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Вскоре умелый организатор производства Петр Новиков стал куратором всех строек большой химии Украины, работая заместителем министра строительства УССР. А еще вел научную и редакторскую работу, возглавляя журнал «Промышленное строительство и инженерные сооружения».

По случаю 110-й годовщины со дня рождения Петра Новикова в Северодонецке увековечили его память. На дворце культуры установили мемориальную доску первостроителю города.

Луганская область.

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