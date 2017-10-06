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06.10.2017 Ситуация Сразу в четырех регионах Украины были зафиксированы на прошлой неделе вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Ранее такого повального распространения этой гибельной для хрюшек болезни в Украине еще не было. МАССОВЫЙ падеж произошел в личном хозяйстве одного из подворий села Большая Рогозянка Золочевского района Харьковской области. Из трех десятков погибших свиней вирус АЧС выявлен в туше сдохшего поросенка, сообщил начальник отдела организации противоэпизоотической работы регионального управления Госпродпотребслужбы Евгений Тиняев.

В радиусе трех километров от очага АЧС введена карантинная зона сроком на 40 суток. Из домохозяйств, попавших в изоляцию, ветеринары начали изымать свиней для уничтожения огнем, дабы предупредить дальнейшее распространение опасного вируса.

Падеж свиней в Золочевском районе – уже десятое в нынешнем году проявление гибельной хвори на Слобожанщине. За полтора последних года, когда АЧС впервые проявилась в регионе, в Харьковской области были зафиксированы почти два десятка случаев АЧС как в личных хозяйствах селян, так и в дикой фауне. С тем, чтобы не допустить распространения опасной хвори, на Слобожанщине было уничтожено свыше тысячи заболевших особей.

На прошлой неделе АЧС обнаружена также в личных подсобных хозяйствах жителей сел Закарпатской, Ровенской и Львовской областях. В последнем из названных регионов вспышка опасного вируса зарегистрирована впервые. Во всех очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

По данным Госпродпотребслужбы Украины, с начала 2017 года в стране было зафиксировано свыше ста десяти случаев АЧС. Ныне в 23 населенных пунктах 13 областей действует карантин. Этой болезнью поражены уже все регионы государства. Убытки от эпидемии чумы, которая ходит по стране пять лет кряду, превысили миллиард гривен. Если нынешняя тенденция распространения АЧС сохранится, то к 2020 году Украина может лишиться более 1,2 миллиона голов свиней. Непрямые потери от АЧС возрастут еще на пять миллиардов гривен.

Меры по повышению уровня биобезопасности для сохранения животноводческой отрасли, предпринимаемые в центре и на местах, недостаточны, признает глава Госпродпотребслужбы Украины Владимир Лапа. Они никак не переломят к лучшему ситуацию с распространением африканской чумы свиней в Украине. Соседние страны устали наблюдать за немощью нашей страны в ликвидации у себя опасного заболевания, вирус которого легко проникает через государственные границы. Дабы обезопасить себя, Польша, например, надумала построить забор вдоль границы с Украиной. Он должен остановить миграцию диких кабанов, являющихся основным переносчиком возбудителя АЧС.

Харьков.

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