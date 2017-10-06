06.10.2017

УКРАИНА

• Всемирный банк сохранил прогноз повышения ВВП Украины в 2017 году на уровне двух процентов. Такой рост экономики является недостаточным, заявила директор банка по Украине, Беларуси и Молдавии Сату Кахконен на пресс-конференции в Киеве. «Украина может попасть в ловушку низких темпов роста. Для достижения роста на уровне четырех процентов и выше стране нужны дальнейшие реформы».



• За прошедший год количество желающих эмигрировать из Украины выросло на пять процентов, говорится на сайте социологической группы «Рейтинг». Согласно опросу, перебраться на ПМЖ за границу сегодня хотят 35 процентов жителей нашей страны. Большая часть потенциальных мигрантов (64 процента) стремятся это сделать, чтобы улучшить условия жизни.



• Отопительный сезон уже начался в Хмельницкой и Волынской областях, сообщает агентство УНН. По решению местных органов власти, в ряд учреждений социальной сферы подали тепло. Это, в частности, центры проживания одиноких людей, районные больницы, дошкольные и общеобразовательные учебные заведения.

• В Украине стали реже привлекать к ответственности за нападения на журналистов, информирует Национальный союз журналистов. Только незначительная часть дел, возбужденных по статье о препятствовании журналистской деятельности, доходит до суда. Так, в 2016 году в суд поступило 12 дел о преступлениях против журналистов, а в 2017 – всего три. Это около семи процентов от возбужденных производств.



• В Киеве акция протеста у построенной АЗС в одном из районов столицы переросла в противостояние с полицией, пишет портал reporter-ua.com. Люди снесли забор вокруг АЗС, повредили помещения и часть оборудования. Полиция применила резиновые дубинки и газовые баллончики. Есть травмированные и раненые, в их числе участники протеста, правоохранители и журналисты.



• С 5 октября по 28 ноября в Украине проходит осенний призыв на срочную воинскую службу, в результате которого планируется набрать почти 10,5 тысячи призывников в возрасте от 20 до 27 лет. В ряды вооруженных сил, пишет segodnya.ua, планируется набрать 6360 человек, в Национальную гвардию Украины – 3,5 тысячи, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Конго разбился военный самолет Ан-12 с 11 членами экипажа на борту. Никто не выжил. На борту находились три украинских летчика, работавших в Африке по контракту, сообщает УНИАН. Самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили. Он перевозил боеприпасы, которые детонировали в течение нескольких часов после падения транспортника.

• Россия досрочно завершила ликвидацию своего арсенала химического оружия в рамках выполнения Конвенции о запрещении химического оружия, сообщает «Цензор.нет». Глава Кремля раскритиковал Вашингтон за то, что США трижды откладывали демонтаж химарсеналов, ссылаясь на отсутствие средств.

• В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка архивных фотографий ТАСС, приуроченная к 60-летию запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Как сообщает «ТВ-Новости», экспозиция разместилась в фойе здания Генеральной Ассамблеи ООН прямо под полноразмерной моделью «Спутника-1», подаренной Страной Советов в 1959 году.

• Анкара и Тегеран отказались от использования доллара в двусторонних экономических отношениях, сообщил президент Турции Эрдоган во время пресс-конференции с иранским коллегой Хасаном Роухани в Тегеране, передает агентство Sputnik.

• На восстановление страны от последствий ураганов «Мария», «Харви» и «Ирма» в США пообещали выделить из федерального бюджета 29 миллиардов долларов, сообщило издание Reuters. Эти средства не будут последними, на полное восстановление всех пострадавших домов потребуется, по оценкам экспертов, как минимум, 95 миллиардов.