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06.10.2017 Урок политэкономии КРАТКО об одном факте: Польша закупила уголь в Донбассе. Это официально подтвердил глава Минэнерго Польши Кшиштоф Тхужевский. «Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок», – сообщил он. Находящийся в это же время с визитом в Польше министр энергетики Украины Игорь Насалик открыто возмутился: «Мы покупаем антрацит у США и африканских стран, а Польша – у наших оккупированных территорий». Министр выразил сожаление, что «победили экономические соображения», и заявил, что таким образом Варшава поддерживает ЛНР и ДНР.

А что тут возмущаться? В очередной раз убеждаюсь, что манкурты, захватившие власть в нашей стране, не только пропустили в школе уроки истории, но «болели» и когда там проходили элементарную математику. А уж такие заумные понятия, как «логика» и «целесообразность», вообще не для них.

Справка из Википедии:

«В переносном смысле слово «манкурт» употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своем родстве. В этом значении слово «манкурт» стало нарицательным.

Ребята, вспомните хотя бы историю польско-украинских взаимоотношений. Недаром еще умнейший политик Черчилль назвал эту страну «европейской гиеной». Кстати, в отличие от вас, поляки очень тщательно изу­чают политэкономию и вовсе не готовы «продать последнюю рубаху ради ласкового слова хозяина». Поэтому удивляться нечему – дружба дружбой, а уголек врозь!

А вот и реакция экспертов: «То, что Польша сделала такое заявление в публичной сфере, немного необычно – все-таки Польша является одной из тех стран, которые очень активно поддерживают Украину. (Цена поддержки налицо! – Авт.) Осталось услышать нечто подобное, например, от Литвы: вот это было бы совсем пикантно. (Еще не то услышим, когда «кращі друзі» начнут дерибанить остатки Украины, например, на основании закона о реституции. – Авт.) Ну, а то, что Польша по факту покупает уголь и, более того, наращивает объемы закупок, было известно и раньше».

Публично пока что другие европейские страны не спешат признаваться в том, что покупают уголь в республиках Донбасса, сказал Станислав Митрахович. Но неофициально об этом говорили уже давно! И в Европе готовы покупать и дальше, а регуляторы готовы закрывать на это глаза.

«Недавно, когда Украина предполагала множество рисков по обеспечению себя углем (что в итоге еще больше усложнилось из-за блокады Донбасса), шли разговоры и обсуждения, где все-таки брать уголь. Одним из вариантов были как раз закупки в Польше, и речь шла об угле газовой группы, который добывается и на территории самой Украины, но в недостаточном объеме. Есть шахты в Западной Украине, которые принадлежат государству, но они очень нерентабельны», – говорит Митрахович...

Для обеспечения рентабельности нужно повысить тарифы на электричество, которое вырабатывают станции, работающие на угле этой группы. Но если это сделать, то товары, производимые в Украине на энергоемких производствах, станут окончательно не конкурентоспособными на мировом рынке и не нужными в Европе. А ведь это в первую очередь химические и металлургические производства, которые хитрая старая Европа умышленно старается вынести за пределы своих границ в заботах о собственной экологии.

«Украинцы хотели продать эти шахты, но покупателей не нашлось – себестоимость угля получается высокой, а тарифы на электричество власти повышать, как уже сказано, боятся. Оставалось закупать уголь в Польше, но в этом году, учитывая, что самой Польше угля не хватает, получается, что Варшава больше Киеву не помощник», – пояснил польский эксперт. «Теперь мы уголь в Украину не поставляем, а значит, можно истерик Киева не опасаться и смело закупать его в Донбассе», – резюмировал эксперт.

«Ничего личного. Только бизнес!» – как любят говорить наши общие заокеанские шефы!

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