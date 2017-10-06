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06.10.2017 «солодка» тема Бурякоцукрову галузь відроджує Сумщина. В селищі Миколаївка Білопільського району запущено Жовтневий цукровий завод, що простоював останні чотири роки. Він – єдиний працюючий серед 17 підприємств iз переробки солодких коренів, які були у регіоні за радянських часів.

ЩЕ чверть віку тому Сумська область входила до п’ятірки найбільших бурякосіючих регіонів України. Тут під солодкі корені господарства відводили понад 120 тисяч гектарів. Та із занепадом у державі бурякоцукрової промисловості площi пiд цукристі стали різко скорочувати. Минулоріч селяни посіяли лише дві тисячі гектарів солодких коренів.

Залишившись без сировинної бази, один за одним припиняли роботу цукрові заводи. Хай хоча й невеликі вони були за потужністю, та давали сезонну зайнятість тисячам селян, якi працювали як на вирощуванні солодких коренів, так i на їхній переробці. Щоправда, подібна тенденція з бурякоцукровою галуззю спостерігалася й у цілому по Україні.

Потенціал цукрової промисловості нашої країни дуже великий. Він здатен забезпечувати внутрішній попит та виходити на світовий ринок. Останніми роками у світі спостерiгається дефіцит «солодкого піску». Почав рости попит на буряковий рафінад через неврожаї тростини, з якої виробляється левова частка цукру.

У цій ситуації наша країна стала активно просувати свій цукор на ринки Середньої Азії, Закавказзя, Близького Сходу, Африки та Європи. Так, минулоріч експорт цукру становив 465,9 тисячі тонн, що є рекордним показником за всю історію незалежності України. Всі, хто мав відношення до солодкого, отримали чималі прибутки.

Вітчизняний агробізнес став вкладати капітал у відновлення зупинених переробних підприємств. Так сталося й на Сумщині. На базі Жовтневого цукрового заводу було створено українсько-азербайджанське підприємство. Воно модернізувало старе виробництво, що дасть змогу отримувати із сировини більше солодкого продукту.

– Підготовку заводу до сезону переробки буряків почали ще у травні, – говорить співзасновник ТОВ «Укр.Аз.Дружба» Афган Салманов. – До цього залучили дві сотні жителів довколишніх сіл, ще три сотні людей прийняли на роботу з початком цукроваріння.

Передбачається, що цукровий завод у селищі Миколаївка дасть за сезон понад 40 тисяч тонн солодкої продукції. Цієї кількості цукру буде майже достатньо для потреб регіону.

Жовтневий завод – не єдине підприємство цукрової галузі України, що відновило роботу цього року. У Вінницькій області запущено Соколів­ський цукрозавод, що упродовж значного часу не експлуатувався. Наступного року почне переробку буряків i Моївський завод, цехи якого простоюють третій рік.

Зараз в Україні працюють 35 цукрових заводів. Здебільшого це підприємства, розташовані у західній частині держави. Очікується, що цього сезону перероблятимуть фабричні буряки 46 підприємств. Вони зварять 2,1 мільйона тонн білого цукру за внутрішньої його потреби в півтора мільйона тонн.



Сумська область.

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