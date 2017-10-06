06.10.2017

На грани масштабной катастрофы

«Львовщине грозит техногенная катастрофа». «Стебник может уйти под землю». «Из-за карстового провала во львовских больницах готовят дополнительные места». Такими заголовками в последние несколько дней пестрит большинство местных СМИ. Причина поднятой «шумихи» – масштабный обвал карстовой породы в зоне разработок горно-химического предприятия «Полиминерал», который, кстати, давно уже был спрогнозирован…

Что вызвало панику среди местного населения

ОБВАЛ случился в ночь на 30 сентября в результате небольшого землетрясения вблизи Дрогобыча и Трускавца. В зоне разработок рудника № 2 ПАО «Стебникское горно-химическое предприятие «Полиминерал» (над старой большой карстовой полостью площадью более гектара) обрушились своды. По данным Трускавецкого горсовета, на территории шахты вследствие ЧП образовалась огромная воронка диаметром 300 метров и глубиной 50 метров. Локация обвала – 500 метров от дороги Дрогобыч – Трускавец и 800 метров от жилых домов на окраине Стебника.

Данное обстоятельство, а также угроза новых обвалов стали основной причиной панических настроений среди местного населения, что, в свою очередь, вызвало шумиху во львовских СМИ. Между тем никто из журналистов при освещении ЧП на калийной шахте не связал данное событие с приватизацией Стебникского государственного горно-химического предприятия «Полиминерал» (предыдущее название – Стебникский калийный завод), а также с попустительством со стороны местных и центральных властей.

Новые собственники на экологические проблемы начхали

СТЕБНИКСКОЕ ГГХП «Полиминерал» прекратило производственную деятельность в 2003 году. В 2004 году принята правительственная программа, предусматривающая ликвидацию рудника №1 и консервацию рудника № 2 «Полиминерала» и рекультивацию нарушенных земель. На это ежегодно планировалось выделять порядка 25-27 миллионов гривен. Однако таких средств предприятие никогда не получало, поступления денежных средств были в разы меньше.

Из-за ежегодного недофинансирования данной программы карстовые процессы усилились на всей площади горного отвода рудников. В связи с этим ученые, эксперты, ведущие специалисты предприятия еще в начале 2008 года предупреждали руководство страны о реальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с разрушительными последствиями как регионального, так и международного уровня. В частности, заявлялось, что в зоне обвала могут оказаться жилые дома Стебника, водопровод Горное – Дрогобыч, линия высоковольтной электропередачи, шоссейная дорога и железнодорожная линия Трускавец –Львов. Их придется переносить в срочном порядке, а для этого понадобится не менее 200 миллионов гривен. Без воды, света и транспортного сообщения могут остаться жители Дрогобыча и Трускавца.

В 2013 году в истории Стебникского ГГХП «Полиминерал» началась новая веха: контрольный пакет акций предприятия приобрело ПАО «Компания «Райз», входящее в агропромышленный холдинг UkrLandFarmimg Олега Бахматюка. Cогласно условиям продажи, новый собственник обязывался осуществлять на рудниках весь комплекс природоохранных мероприятий во избежание экологических и иных проблем.

Однако все закончилось тем, что выполнение необходимого комплекса природоохранных мероприятий в зоне деятельности предприятия руководством ПАО «Стебникское горно-химическое предприятие» было остановлено. В прошлом году туда были не допущены госинспекторы по охране окружающей природной среды, которые собирались провести плановую проверку соблюдения предприятием требований природоохранного законодательства.

Весьма показательно, что обвал случился в ситуации, когда ни одна государственная инстанция не имела полной и точной информации об экологическом состоянии в зоне разработок ПАО «Стебникское горно-химическое предприятие «Полиминерал», что, в свою очередь, не позволяет сегодня выяснить, насколько опасными могут оказаться дальнейшие обвалы.

Львов.

Справка «РГ». Стебник – 20-тысячный городок, известный одним из крупнейших в Украине месторождений калийных солей. Расположен в Дрогобычско-Бориславском промышленном районе в восьми километрах на юго-запад от Дрогобыча, в четырех километрах от Трускавца.

В советский период Стебникское ГГХП «Полиминерал» было градообразующим предприятием.

На нем трудилось около шести тысяч человек.

Общий объем подземных карстовых полостей в зоне рудников бывшего калийного предприятия-гиганта в настоящее время составляет 440 тысяч кубометров. В хвостохранилище накоплено 11,2 кубометра отходов.