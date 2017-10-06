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06.10.2017 Советы юриста Из-за наследства люди порой идут на любые подлости. Разобраться в сложных ситуациях поможет юрист Алина КОРОТКИХ.

«Три года я ухаживала за своим больным отцом, который после инсульта стал инвалидом. Год назад мне нужно было поехать в командировку на четыре дня, и я попросила соседку, чтобы она присмотрела за отцом, заплатила ей 1000 гривен. Папа умер, и выяснилось, что он якобы при жизни составил завещание, половину дома отписал соседке. Ссылаясь на это завещание (которого мне никто не показал!), соседка собирается продавать половину папиного дома. Я находилась возле папы в последние дни его жизни, он был в ясном уме, отдавал распоряжения по поводу наследства, ни о каком завещании половины дома соседке не было и речи. Я думаю, что за те четыре дня, пока я была в командировке, соседка, пользуясь беспомощным состоянием отца, вынудила его составить завещание. По-другому и быть не могло, потому что с соседкой никаких близких отношений у отца никогда не было. Как мне поступить, чтобы отстоять свое право на наследство?

Оксана.

Херсонская область».



–УВАЖАЕМАЯ Оксана! Вам нужно через суд добиться признания завещания соседки (если оно есть!) недействительным. Это возможно в ряде случаев. Во-первых, если в момент составления завещания наследодатель (ваш отец) не осознавал значения своих действий и не мог руководить ими в связи с психическим заболеванием, состо­янием алкогольного или наркотического опьянения. Во-вторых, если в этот момент он действовал под принуждением, находился в невменяемом состоянии или в связи с физическими недостатками не мог самостоятельно прочитать завещание, а при его нотариальном удостоверении не было свидетелей. И третий случай, когда завещание будет признано недействительным, если подпись и рукописный текст на завещании подделаны. Но для этого необходимо проводить судебно-почерковедческую экспертизу. Перед тем как оспаривать завещание, вы должны принять наследство путем подачи нотариусу соответствующего заявления.

«Мне предстоит вступать в наследство. Какие документы необходимо подготовить?

Ирина. Чернигов».



–УВАЖАЕМАЯ Ирина! Консультацию Вы получите у нотариуса в той нотариальной конторе, где будете вступать в наследство. Важно запомнить, что вступление в наследство по закону требует одних документов, вступление в наследство по завещанию – других. Если на Вас составлено завещание, Вам нужно иметь заверенное нотариально завещание и справку о том, что данное завещание не изменялось и не было составлено новое. А при наследовании по закону Вам нужно представить документы, подтверждающие Ваши родственные связи с завещателем (свидетельство о рождении или усыновлении, свидетельство о браке). При наследовании по завещанию эти документы не требуются.

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