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06.10.2017 Как питаются долгожители? Такой вопрос часто встречается в письмах наших читателей. Беседуем на эту тему с терапевтом Ириной ГОНЧАРУК.

– ИРИНА Геннадиевна, Олег Черненко из Харькова интересуется, правда ли, что ежедневное употребление творога с медом продлевает жизнь на 10-15 лет. Именно такой совет наш читатель вычитал в одной из местных газет.

– Есть хороший афоризм: «Умный совет выслушай до конца». Обратите внимание, что речь идет только об умных советах. Часто же люди, которые дают нам советы, сами не очень хорошо разбираются в том, о чем говорят. «Рецепт долголетия», о котором пишет ваш харьковский читатель, у меня как практикующего врача вызывает большие сомнения. Творог – продукт, содержащий много белка, и потому людям, у которых больные почки, я бы не советовала его употреблять. Пейте лучше свежий кефир или простоквашу. Кроме того, избыточное потребление творога может спровоцировать запоры, а они способствуют возникновению рака толстой кишки. Есть творог с медом я бы не стала. Раньше диетологи однозначно были против совместного употребления сахаристых продуктов с белковыми, так как они мешают друг другу перевариваться. Сейчас некоторые специалисты по питанию заявляют: мол, мед – особый продукт и его можно и даже нужно есть вместе с творогом. Самая настоящая ерунда. Мед лучше всего ни с чем не соединять, разве что теплой водой можно запить, а творог лучше всего употреблять с салатом из моркови, свеклы, капусты. Но не с хлебом, не с медом. Так что, используя такой «рецепт долголетия», дольше не проживешь, это точно.

– Как же питаются долгожители?

– Для нас, украинцев, прежде всего ценен опыт долгожителей нашей страны. Наблюдения за жителями Киевской и Черкасской областей, перешагнувшими 90-летний рубеж, показали: полезно жить в сельской местности, заниматься физическим трудом на свежем воздухе, питаться натуральными продуктами, не переедать, не скандалить по пустякам, жить мирно с окружающими. Украинские долгожители придерживаются молочно-растительной диеты, мало едят мяса.

– А что полезного из опыта зарубежных долгожителей можем порекомендовать нашим читателям?

– Я читала исследование о долгожителях с острова Сардинии. Все они имеют большие и дружные семьи, где пожилые люди окружены почетом, уважением и заботой. Долгожители, в основном пастухи, много часов в день проводят на свежем воздухе, проходят за сутки пешком до 10 километров. Еда у них простая, но полезная – цельнозерновой хлеб, бобы, овощи, фрукты, сыр, козье молоко, фисташковое масло. Мясо едят редко, пьют натуральное красное виноградное вино. Природное чувство юмора помогает итальянским долгожителям избегать стрессов, депрессий, воспринимать жизнь по-философски, не драматизируя ее негативные стороны.

– Недавно в ряде изданий появились статьи о долгожителях острова Окинавы, где средняя продолжительность жизни женщин 86 лет. Что полезного из их опыта мы могли бы перенять?

– У окинавцев меню на 95 процентов состоит из растительной пищи с низкой калорийностью. На острове разводят свиней, но едят свинину только по праздникам и небольшими порциями. На острове почти у каждой семьи есть сад, где пожилые люди работают до глубокой старости. Аптечные лекарства на острове не в почете, жители стараются лечиться растениями со своего огорода: полынью, имбирем, куркумой. Окинавцы философски настроены, они умеют забывать о том, что вгоняет в депрессию, и радуются каждому приятному мгновению.

– Многие пожилые люди в Украине далеки от такого понимания жизни. Недавно я наблюдал, как

84-летняя женщина, у которой целый букет болезней, жадно ела докторскую колбасу с хлебом. От такой еды здоровья прибавится?

– Сомневаюсь. Полезной колбасы не бывает. Лучше съесть кусочек нежирного отварного мяса, а вообще пожилым людям надо забывать о мясе. Советую заменить его отварной нежирной рыбой или перепелиными яйцами, кисломолочными продуктами. Многие украинские пенсионеры, несмотря на кризис, переедают, забывая, что после 60 лет надо есть примерно на треть меньше, чем в юности. Лучше бы наши пенсионеры больше гуляли, больше танцевали, пели – это продлевает жизнь. В Украине 15 процентов населения страдает от ожирения, а лишний вес сокращает жизнь примерно на 10-15 лет. И никакая полезная еда не принесет человеку пользы, если он будет переедать и мало двигаться.

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