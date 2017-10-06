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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Безвольные долго не живут

06.10.2017 Ваше здоровье Чтобы жить долго и в старости не быть обузой для близких, человек должен заниматься самовоспитанием, ежедневно тренируя силу воли, убежден психолог-психотерапевт Михаил ДОРФМАН. – МИХАИЛ Никола­евич, наш читатель из Херсона Анатолий Гужва спрашивает: каков психологический портрет долгожителей?

– Это люди, которые любят жизнь и не хотят умирать. Практически все долгожители счастливы в семье. Три четверти долгожителей верят в Бога, строго соблюдают религиозные заповеди. Люди эти настроены оптимистично, не поддаются депрессиям, рассудительны, осторожны, неагрессивны. Эти качества развивайте у себя, если хотите жить долго и активно.

– Наша читательница из Сум Татьяна пишет: «После выхода на пенсию часами лежу на диване у телевизора, много ем, сильно поправилась. Один чиновник недавно сказал, что украинские пенсионеры едят в три раза больше, чем европейские. А ведь это правда. Многие наши сограждане, выйдя на пенсию, жрут как не в себя, а потом от этого одни проблемы: диабет, ожирение, гипертония, больные суставы. Я это понимаю, но изменить жизнь не могу. Сто раз себе говорила: завтра утром иду на стадион делать зарядку, но утро настает, а мне лень выйти из дому, вот так и живу, деградируя».

– Честное письмо и очень актуальное. Сила воли в старости слабеет так же, как и мышцы. А безвольный человек долго не живет. Беседы с долгожителями показали, что эти люди обладают высокой самодисциплиной, а она невозможна без развитой силы воли. Мария Ивановна Пилипюк, которой уже 91 год, сама обрабатывает огород, носит ведрами воду из колодца, вручную поливает грядки. Сама колет дрова, и хотя дети и внуки стараются ей помочь, Мария Ивановна отказывается от помощи. «Якщо я не буду щодня працювати, лінь, наче іржа, роз’їсть мене ізсередини, і я помру», – говорит долгожительница. Она понимает, что постоянный труд, самодисциплина держат человека на Земле. Другой долгожитель, Дмитрий Иванович Хоменко, ежедневно полчаса занимается с трехкилограммовыми гантелями, проходит пешком восемь километров, ухаживает за садом и при этом держит коз, которые снабжают его свежим молоком и обеспечивают надбавку к пенсии. Без желания жить, без высокой самодисциплины и развитой силы воли такой образ жизни невозможен.

– Вы сказали, что в старости воля слабеет, как и мышцы. Можно ли укрепить силу воли?

– Есть множество методик, позволяющих это сделать. Вы должны ежедневно делать не то, что хотите, а то, что надо. Например, делать зарядку, не употреблять вкусные, но вредные продукты, а есть полезную еду, подавлять свои вредные привычки. Осознайте, что такое сила воли, какова ее роль в нашей жизни. Воля – нравственное качество личности, позволяющее добиться поставленной цели вопреки противодействию внутренних и внешних факторов. Например, вы решили похудеть и поставили цель каждое утро ходить на прогулку в парк. Просыпаетесь утром, а внутренний голос шепчет: «Зачем это тебе надо? Миллионы людей не делают по утрам зарядку и живут долго». Это голос вашей лени. Но вы ее преодолели, собрались идти на стадион, а за окном пошел дождь. Внешний фактор мешает осуществить задуманное. От вас зависит, пойдете ли вы в дождь гулять или останетесь сидеть у телевизора.

– Из окна несколько лет вижу, как молодая женщина круглый год, в любую погоду, бегает по утрам кросс.

– Это человек с сильной волей, такие имеют шанс прожить долгую жизнь, потому что благодаря силе воли человек преодолеет вредные привычки, всегда добьется поставленных целей.

– Письмо из Киева. Алевтина Макаровна П. пишет: «Мне 87 лет, живу одна. Дочка умерла, а внук у меня пьяница и лодырь, приходит только, чтобы денег занять. Однажды по пьянке сказал: «Бабка, а тебе не надоело жить? 87 лет отмахала! Я столько не протяну. Помирай, а я с твоей квартирой смогу лет десять безбедно прожить, если удачно продам ее». Внук ушел, а я до утра проплакала».

– Можно только посочувствовать человеку. В моей практике был похожий случай. Иван Иванович С. жил одиноко, вдруг приехал племянник, который попросил прописать его к себе. А когда пожилой человек это сделал, племянник пытался отравить дядю, выживал его из квартиры. Иван Иванович обратился к хорошему юристу, наглого племянника выселили. Иван Иванович завел собаку, разводит цветы на балконе, а во дворе многоквартирного дома разбил сквер, ухаживает за ним. Жизнь этого человека интересна и насыщена. Люди его уважают и, несмотря на преклонный возраст, избрали председателем домового комитета. От нашей генетики лишь на 35 процентов зависит, сколько мы проживем, а на 50 процентов – от нашего образа жизни, от нашей воли и самоконтроля.

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