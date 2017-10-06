06.10.2017

Опасность!

Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Дата выбрана не случайно – в этот день в 1895 году умер французский ученый Луи Пастер, которому человечество обязано созданием вакцины и внедрением прививок против бешенства.

ЧТОБЫ наши читатели лучше поняли связанные с бешенством проблемы, начну со справки. От этой болезни на планете ежегодно погибают более 55 тысяч человек и более одного миллиона животных. Прямые убытки составляют почти четыре миллиарда евро в год. Ежегодно в мире 15 миллионов людей получают направление на лечение по подозрению в инфицировании бешенством. Бешенство среди животных регистрируется в

113 странах мира.

К сожалению, в Украине данное заболевание регистрируется во всех областях и природно-географических зонах. По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба), за восемь месяцев 2017 года зарегистрировано уже 660 случаев. Речь идет только о заболеваниях животных.

«Бешенство – это острое инфекционное заболевание, которое постоянно распространяется по территории Украины. Болеют не только домашние и дикие животные, но и люди. Лечения от бешенства не существует, пока есть только профилактическая вакцинация. Если же зараженная единица не вакцинирована, она умирает», – написал в Fb-группе на «ВетИнфоПортал» эксперт по ветеринарной медицине Ассоциации производителей молока Игорь Присяжнюк.

По его словам, Госпродпотребслужбой проводятся обязательные прививки сельскохозяйственных и домашних животных. Однако это не может окончательно обезопасить от бешенства всех животных и людей.

Причин тому несколько. Вот как это поясняют в Госпродпотребслужбе: «Причины сложной эпизоотической ситуации по бешенству в Украине:

– недостаточное финансирование противоэпизоотиче-ских мероприятий; отсутствие 100-процентного охвата всего поголовья собак на территории страны и кошек в зонах устойчивого неблагополучия; недостаточный контроль за выполнением правил содержания собак и кошек, в результате чего увеличивается количество бездомных животных, недостатки в работе коммунальных служб по сан­очистки городов, фактическое ее отсутствие в сельской местности, в результате чего в бездомных животных поддерживается «кормовая база». Постоянные бригады по отлову бездомных животных есть в единичных населенных пунктах, а временные создаются и действуют не в плановом порядке и только в отдельных регионах; рекомендованные Законом Украины «О защите животных от жестокого обращения» приюты для животных из-за финансовых трудностей создаются только в отдельных случаях, стерилизация бездомных животных проводится в недостаточном объеме, в результате чего вышеуказанные меры не могут решить проблему регулирования численности домашних непродуктивных животных в ближайшие годы.

Все вышеуказанные причины способствуют бесконтрольному размножению бездомных животных, увеличению их количества и повышению угрозы укусов людей и домашних, в частности сельскохозяйственных животных, и заболеванию их бешенством».

Присяжнюк добавил к этому перечню еще одну причину. «Случаи бешенства очень частые и имеют не только финансовые убытки от потери крупного рогатого скота и продукции. В первую очередь своей жизнью рискуют люди, ответственность за которых несут ветврачи, обязанные мгновенно предотвратить распространение болезни. К сожалению, большинство таких местных «специалистов» относятся к этому халатно и безответственно», – отметил эксперт.

Напомним, что инкубационный период для животного составляет 15 дней, у людей инкубационный период от одного месяца до года. Поэтому, когда животное умирает, его владельцев нужно немедленно вакцинировать. И тут возникает еще одна проблема.

«При подозрении в зараженности человека этот вопрос сразу переходит в компетенцию Министерства здравоохранения. По моей информации, вакцины против бешенства в украинском Минздраве не хватает», – отметил Присяжнюк.

Важной информацией, по его мнению, особенно для фермеров, является следующее: когда лиса заходит на ферму и кусает хотя бы одну корову, все поголовье надо обязательно вакцинировать и месяц хозяйство обязано утилизировать все молоко. А это большие экономические потери для молочных хозяйств.

Именно поэтому эксперт по ветеринарной медицине АВМ советует фермерам уберечь свое поголовье от бешенства методом ограждения. Особенно это касается хозяйств, граничащих с лесополосой.

Заметим, что­, по данным

Гос­продпотребслужбы, большая доля заболеваний приходится на домашних животных – 423 из 660 зарегистрированных случаев, в том числе 40 случаев бешенства у сельскохозяйственных животных. По количеству инцидентов лидирует Винницкая область – 85 случаев (что-то это наталкивает меня на странные мысли). В первой пятерке находятся также Черкасская (56), Харьковская (51), Запорожская (39) и Донецкая (37) области. Свыше 30 случаев бешенства зарегистрировано также в Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Херсонской областях.

Поэтому Госпродпотребслужба напоминает: чтобы защитить себя и окружающих от бешенства, необходимо выполнять несколько правил. Вот наиболее важные из них.

Необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке приводить своих любимцев в ветеринарную больницу по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства.

В случае изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного.

При появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности на территории населенных пунктов нужно принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность себе и вашим близким, так как здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком.

Если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны – тщательно промыть поверхность раны в течение 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5-процентной настойкой йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит при необходимости курс иммунизации.

И ни в коем случае не отказывайтесь от назначенного лечения, а также самовольно не прерывайте его. Это может привести к трагическим последствиям.