06.10.2017

В поисках стрелочника

Гнев охватил жителей села Лабушное Кодымского района, когда они узнали из информационных сообщений, что их односельчанку 23-летнюю Наталью Янчик арестовали на месте преступления в Одессе, где ночью 15 сентября сгорел деревянный корпус детского лагеря «Виктория», в котором погибли три девочки.

Свадьбу пришлось отложить

ЛАБУШНЯНЦЫ хорошо знали, что 15 сентября Наташа находилась в родном селе. И только на другой день после пожара ее вызвали в Одессу с просьбой оказать какую-то помощь в лагере «Виктория», где она раньше работала старшим воспитателем. Наташа – круглая сирота. А мамой и папой она называет Зинаиду и Сергея Городецких – своих опекунов, взявших на воспитание Наташу и ее младшую сестру Викторию. Наташа с отличием окончила школу и Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины. На 22 сентября у нее была назначена в Лабушной свадьба с Иваном Цокуром, с которым она познакомилась во время учебы в Балтском педучилище. Но торжество пришлось отложить, так как девушку на период следствия заключили на 60 дней в СИЗО.

– С Наташей поступили несправедливо, – говорит Зинаида Городецкая. – Ведь 10 августа, за две недели до увольнения, она подала директору лагеря соответствующее заявление. У нее забрали зарплатную банковскую карточку, и она приехала домой готовиться к свадьбе. Когда случился пожар, следователи выяснили, что ее заявление на увольнение не было подписано, на ее зарплатную карточку начислялись деньги, и кто-то их снимал. Причем у директора после трагедии было изъято 16 карточек с пин-кодами. В общем, кто-то числился в штате, но на работу не являлся. Вот и стала понятной основная причина, по которой детский корпус в ночь пожара оказался без присмотра работников «Виктории». Приехавшим пожарным сказали, что все дети выведены из здания, хотя в нем еще находились три девочки.

Директор издал незаконный приказ

– ИЗ судебных документов, выложенных в Интернет, видно, – говорит Иван Цокур, – что следствие обвиняет Наташу в том, что она, находясь на должности воспитательницы, не заключила договор на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, не смонтировала систему оповещения о пожаре и управлении эвакуацией, не провела огнезащитную обработку деревянных конструкций крышных помещений. Когда же Наташа устраивалась в лагерь, директор Петрос Саркисян сказал, что она еще будет отвечать чисто формально за пожарную безопасность «Виктории».

– Причем с Наташей даже не провели какой-либо инструктаж по пожарной безопасности, не направили на курсы, где бы она могла получить соответствующий сертификат, – продолжает Иван. – Ведь она даже не знала, где включается автоматическая пожарная сигнализация, переставшая работать через месяц после открытия в «Виктории» нынешнего сезона. А уволиться из лагеря она решила в июне, после проверки лагеря службой ГСЧС. На нее тогда оформили протокол за невыполнение требований по противопожарной безопасности, предъявленных руководству «Виктории» еще в 2016 году, то есть за год до поступления Наташи в «Викторию».

Адвокат Натальи Янчик Алексей Черный отмечает, что на момент трагедии она почти месяц не работала в детском заведении, а потому просто не может быть причастной к этому делу. Приказ о назначении ее ответственным за пожарную безопасность, подчеркивает он, не может считаться действительным. В нем содержится ссылка на «Закон о пожарной безопасности», который уже более четырех лет как отменен. Петрос Саркисян почему-то не учел, что на момент принятия им незаконного приказа уже давно действовал Кодекс гражданской защиты.

«Виновникам трагедии – суровое наказание»

В СООТВЕТСТВИИ с кодексом на предприятии должны назначаться ответственные лица гражданской защиты, а не пожарной безопасности. Это немножко другой круг обязанностей. Кроме того, в соответствии с данным кодексом был принят приказ МВД, которым утверждено типовое положение «О подразделениях гражданской защиты и должностных лицах гражданской защиты на предприятиях». Руководителем такого подразделения или ответственным лицом может быть назначен только человек, у которого есть двухлетний опыт соответствующей работы или двухлетний стаж работы в системе гражданской защиты. У Натальи не было ни стажа, ни соответствующего опыта.

– Нельзя допустить, чтобы жизнь Натальи Янчик, которую намереваются сделать главным виновником пожара в детском лагере «Виктория», была перечеркнута тюрьмой, – говорит односельчанка девушки Раиса Баркар. – Сейчас становится понятным, что ее хотят обвинить абсолютно во всех грехах, но она не может быть ответственной за всех и за все: за материалы, из которых были построены корпуса, за сигнализацию, за должностные инструкции, а также за все те нарушения, которые выявляются после гибели детей.

Лабушнянцев возмущает, что Киевский районный суд Одессы пошел на поводу у следователей и отказался поместить Наталью под домашний арест, ссылаясь на то, что она, мол, может оказывать незаконное влияние на свидетелей или скрыться за рубежом. У нее ведь даже загранпаспорта нет. Почему-то столичных мошенников, укравших у государства миллионы гривен, сразу после задержания отпускают под домашний арест, а к рядовой селянке без долгих рассуждений решили применить крайнюю меру. И лабушнянцы высказали очень четкое требование к власти: «Если Наташу не выпустят из СИЗО, будем перекрывать железную дорогу в городе Кодыма, шоссейные дороги в области».

…Лабушнянцы направили своих представителей в Апелляционный суд Одесской области, которому предстояло изменить меру пресечения для Натальи Янчик. Аплодисментами они встретили судебное решение, которым Наташа выпущена из СИЗО под поручительство народных депутатов Мустафы Найема и Григория Шверка. Счастливый Иван Цокур вручил невесте большой букет цветов. А в социальных сетях продолжается жесткое обсуждение пожара в «Виктории», приведшего к гибели трех детей. Люди требуют сурово наказать тех, кто действительно виновен в трагедии.



Одесская область.