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05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г. УКРАИНА • В Украине стартовал очередной месячник добровольной сдачи оружия, говорится на сайте Нацполиции. Максимальное наказание за незаконное владение им – лишение свободы сроком от трех до семи лет. Если в течение этого месяца граждане добровольно сдадут оружие и боеприпасы, которые хранят незаконно, то они освобождаются от уголовной ответственности.

• Введен новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, информирует сайт delo.ua. На новый отопительный сезон 2017–2018 годов (с 1 октября 2017 года) будут учитываться доходы граждан за первый и второй кварталы 2017 года, а на неотапливаемый период (с 1 мая 2018 года) – за третий и четвертый кварталы 2017-го.

• Горняки государственных шахт № 9 «Нововолынская» и «Бужанская» (Волынская область) объявили забастовку. Они требуют выплатить заработную плату за июль и август 2017 года и обновить давно устаревшую материально-техническую базу предприятий, пишет censor.net.ua. Шахтеры написали обращение к министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

• В Северодонецке (Луганская область) прошла акция протеста, в которой приняли участие рабочие предприятий «Азот», Луганского энергетического объединения, ПО «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь» и ГП «Луганскгаз», пишет «Корреспондент.net». По словам губернатора Юрия Гарбуза, люди требуют от властей обеспечения стабильной работы предприятий, проведения выездного заседания Кабмина в Северодонецке, поддержки отечественного производителя, выплаты задолженности по зарплате.

• Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом в 250 тысяч человек. Об этом заявил начальник главного управления персонала – заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко, передает «Интерфакс-Украина». С начала 2017 года ВСУ приняли на контрактную службу более 26 тысяч человек.

ЗА РУБЕЖОМ

• Недалеко от Алма-Аты (Казахстан) упал санитарный самолет Ан-28 авиакомпании East Wing. На его борту находились пять человек, в том числе два врача, летевшие для оказания медицинской помощи пациентке в тяжелом состоянии. Все погибли, сообщает УНН.

• В Германии вступил в силу закон, обязующий онлайн-сервисы оперативнее обрабатывать жалобы, связанные с возможным разжиганием ненависти, сообщает Deutsche Welle. Закон предполагает, что такие высказывания должны быть удалены или заблокированы в течение 24 часов с момента поступления жалобы на них.

• КНДР призвала Республику Корея выйти из оборонного союза с США и прекратить провокационные действия в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в опубликованной в газете «Нодон синмун» редакционной статье. Подчеркивается, что договор о взаимной обороне дает США возможность начать вторжение в КНДР в любое время.

• В Австрии с 1 октября запрещено носить закрывающие лицо мусульманские паранджи, бурки и никаба, информирует «Хроника.инфо». Закон, который стал одним из пунктов новых правил интеграции мигрантов в стране, также запрещает маскарадные маски не в праздничные дни,

а также медицинские маски, если это не прописано врачом. Нарушителей будут штрафовать на

150 евро.

• Греческие журналисты провели забастовку в знак протеста против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования из-за требований международных кредиторов, сообщает ABC News.

• США ужесточает отношения с Кубой. Госдепартамент принял решение выслать 15 кубинских дипломатов в связи со случаями неизвестных «акустических атак» против американцев в Гаване, сообщает Reuters. Кубинским дипломатам дали семь дней, чтобы покинуть Америку. • Недалеко от Алма-Аты (Казахстан) упал санитарный самолет Ан-28 авиакомпании East Wing. На его борту находились пять человек, в том числе два врача, летевшие для оказания медицинской помощи пациентке в тяжелом состоянии. Все погибли, сообщает УНН.• В Германии вступил в силу закон, обязующий онлайн-сервисы оперативнее обрабатывать жалобы, связанные с возможным разжиганием ненависти, сообщает Deutsche Welle. Закон предполагает, что такие высказывания должны быть удалены или заблокированы в течение 24 часов с момента поступления жалобы на них.• КНДР призвала Республику Корея выйти из оборонного союза с США и прекратить провокационные действия в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в опубликованной в газете «Нодон синмун» редакционной статье. Подчеркивается, что договор о взаимной обороне дает США возможность начать вторжение в КНДР в любое время.• В Австрии с 1 октября запрещено носить закрывающие лицо мусульманские паранджи, бурки и никаба, информирует «Хроника.инфо». Закон, который стал одним из пунктов новых правил интеграции мигрантов в стране, также запрещает маскарадные маски не в праздничные дни,а также медицинские маски, если это не прописано врачом. Нарушителей будут штрафовать на150 евро.• Греческие журналисты провели забастовку в знак протеста против недостаточного финансирования отраслевого фонда социального страхования из-за требований международных кредиторов, сообщает ABC News.• США ужесточает отношения с Кубой. Госдепартамент принял решение выслать 15 кубинских дипломатов в связи со случаями неизвестных «акустических атак» против американцев в Гаване, сообщает Reuters. Кубинским дипломатам дали семь дней, чтобы покинуть Америку.

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