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05.10.2017 Каталонское эхо События в Каталонии, где прошел референдум о независимости региона, стал серьезным ударом по единству Евросоюза. Причем бомба под самих себя, как ни парадоксально, была заложена при непосредственном участии самого Брюсселя. СЕГОДНЯ чиновники ЕС заявляют, что референдум в Каталонии, дескать, имеет право на жизнь, но его проведение, как и вопрос независимости региона, должен решаться по согласованию с Мадридом. Казалось бы, вполне резонное замечание, но есть одно жирное «НО» – так называемый косовский прецедент.

Излишне напоминать, что независимость части Сербии была объявлена в одностороннем порядке без какого-либо согласования с Белградом и признана абсолютным большинством стран-членов Евросоюза.

На этот аспект сразу же по итогам референдума в Каталонии обратили внимание сербские власти. «Вопрос, который сегодня Европейскому союзу может задать каждый гражданин Сербии: как так получилось, что референдум о независимости Каталонии – незаконный, а в вопросе отделения Косово это позволили даже без референдума. Как может быть законным провозглашение независимости Косова, даже без референдума, и как могли 22 страны ЕС признать эту независимость, если это разрушает европейское право и его принципы? – поинтересовался президент Сербии Александр Вучич. – Так почему же Каталонии нельзя, а Косову можно? На этот вопрос сербам не ответят».

Впрочем, в ЕС устами своих высоких представителей неоднократно отвечали на этот вопрос: мол, Косово – это особенное явление, которое ни в коем случае не должен стать международным прецедентом. Правда, испанцы этой аргументацией не прониклись, а потому не захотели признавать независимость Косова и не собираются этого делать, держа в уме настроения в Каталонии.

Можно быть уверенным: не случись фактического расчленения Сербии и признания косовской независимости, не последовало бы аналогичное решение Москвы в отношении Южной Осетии и Абхазии. Да, эти территории опирались на военную помощь Москвы, но, как мы помним, и Югославию, а затем и Сербию утюжили натовскими бомбами.

В этой ситуации более всего важно для нас то, что отторжение Крыма произошло примерно по тому же сценарию, который был обкатан в Сербии.

И если Киев, не признающий независимость Косова, имеет право говорить об украинском статусе Крыма, то коллективный Запад (за редким исключением) такое право, увы, потерял в момент признания косовской независимости.

Думается, на Западе это прекрасно понимают, но не спешат признавать. А вот расхлебывать последствия продемонстрированных двойных стандартов приходится нам, а теперь еще, возможно, Испании вместе со всем Евросоюзом. Как аукнется, говорят, так и откликнется.

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