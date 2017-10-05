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05.10.2017 Судопроизвол(ство) ПАРЛАМЕНТ поднатужился, что на него совершенно непохоже, и принял сразу два важных закона. О судопроизводстве и о пенсиях.

Заострю внимание любезных соотечественников на реформе судебной, поскольку в пенсионном законе столько всего наворотили, что сразу и не поймешь, что такое хорошо, а что такое плохо. С реформой судебной значительно проще; хотя в законопроекте № 6232 (принят 234 голосами, значит, уже закон) более 700 страниц, читается и понимается он значительно легче.

Сразу выскажу свое личное мнение. Судебную власть лишили власти, но дали много больших и вкусных пряников. Так, случайно, разумеется, сложилось, что власть перешла к президенту – он будет утверждать судей. Чтобы отсечь нехороших судей, подобных тем, которые оправдали пострадавших при сожжении людей в Одессе. Был же приказ: сами себя сожгли, следовательно, те, кто выжил, и есть преступники. Так нет же, отпустили… Пришлось ребятам Яроша их обратно в тюрьму загонять.

В ожидании селекции судей.

Расскажу о некоторых особых изгибах судебной реформы, которые, на мой взгляд, немало хребтов и судеб поломают.

Вот, к примеру, судья теперь может руководствоваться нормами Конституции напрямую, если закон противоречит им. Раньше, противоречит ли положение какого-нибудь кодекса Конституции или не противоречит, решал Конституционный Суд. Для этого такой суд и существует во многих странах. Ныне судья имеет право пригласить некоего эксперта, который все и растолкует. Тут мы видим первую дичь: именно судья, по самой своей сути, должен являться экспертом в области права, и приглашение внешнего «эксперта» есть явное размывание ответственности судьи за вынесение неправового решения. Дичь вторая (с моей, дилетантской, точки зрения): если закон противоречит Конституции, из норм которой все законы теоретически должны проистекать, надо менять закон, а не искать обходные пути мимо Конституции. Или, как минимум, ежемесячно менять Конституцию, чтобы приспособить ее к очередному закону, который испекли «сапожники» из ВР.

Конкретизирую дыры в реформе с помощью экспертов. И вот выжимки из их анализа. Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков: «Предлагается повысить судебный сбор, который сегодня составляет 1600 гривен за каждый дополнительный документ, который вы попросите суд предоставить. А если вы проигрываете суд, то должны возместить юридические затраты другой стороне. При этом за неправильно поданные документы суд вас оштрафует. Так мы отсекаем от возможности обратиться в суд значительную часть общества».

Директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко заметила, что в статьях 9, 204 и 205 суду дается возможность запретить видеотрансляцию и фотофиксацию процесса, если это будет мешать ходу процесса. То есть судьям дается право делать заседания закрытыми. Ее замечания относительно поведения суда по линии власть – гражданин: «Судья может встречаться со сторонами процесса отдельно, то есть договариваться о чем угодно. В административном производстве отменяется презумпция вины ответчика – только истец должен доказать, что орган власти поступил неправомерно. В реестре судебных решений будут указываться имена и фамилии участников процесса. В ряде случаев суд имеет следующие возможности: если человек не заплатит, суд может не принять его иск; может обязать истца оплатить судебные сборы и другие судебные расходы авансом; установить наперед размер судебных затрат для внесения их на счет суда».

Отгадайте с одного раза, кто из «пересічних» граждан осмелится сунуть руку в ржавые шестерни такой судебной машины?! Вопрос риторический. «Вопросы» будут решаться, как во времена мамонтов – дубинами и топорами.

Финты

ВОТ люблю я советников дяди Саакашвили. Они ему такие финты подсказывают, что диву даешься. Казалось бы, примитивно. А ведь работает! Надо пересечь границу без документов, то есть нарушить границу, – нарушает. Нет, покарали, конечно, жесточайше: 22 сентября Мостисский районный суд оштрафовал Саакашвили на 3,4 тысячи гривен за незаконное пересечение границы. Саакашвили огорчился и с трудом собрал нужную сумму во Львове на паперти.

Грузия обратилась к Украине с просьбой выдачи Саакашвили, который на родине «торчит» в трех уголовных делах. Идет следующий финт: Саакашвили подает прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. И ведь предоставят, можете не сомневаться.

Приключения ксенофоба

«ДЕПУТАТ Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем предложил лишить избирательных прав часть жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса. По мнению депутата, это необходимо для того, чтобы не дать жителям ДНР и ЛНР оказывать влияние на украинскую политику».

Мне мгновенно вспомнились приключения Мустафы во времена Януковича. Его однажды задержали, как «лицо кавказской национальности». Киевский пуштун, родившийся в Кабуле, очень возмутился и тиснул статью в «Украинской правде», где он тогда работал, – «Ксенофобия не должна стать лицом украинской национальности».

Уточняю для общего развития: «Ксенофобия – это страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого как опасного и враждебного. Возведенная в ранг мировоззрения, может стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или социального деления людей».

Прошло семь лет, и Найем стал истинным «лицом украинской национальности» и ярым ксенофобом. Очень гибкий мужичок.

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