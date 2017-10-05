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Выпуск № 113 от 05 октября 2017 г.
 
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   Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / Сдобная булочка с улыбкой Майи Майбороды

Сдобная булочка с улыбкой Майи Майбороды
05.10.2017

Люди труда

Благородные манеры поведения, открытое лицо, глаза, лучащиеся светом и теплом, улыбка голливудской кинодивы – все в ее облике, который выделишь из тысячи, достойно обложки солидного глянцевого журнала.


НО СЕГОДНЯ вы узнаете о ней со страниц «РГ». Даже в таком варианте, уверен, оцените необыкновенное обаяние оператора хлебного производства киевского хлебокомбината № 10 Майи Майбороды. Ее имя и фамилия навевают весеннее настроение, причем с удвоенной силой – Майя Майборода.
Светлый человек, полная тезка улыбчивого цветущего мая, вся в белом. Среди сияющего белого оборудования последнего поколения, муки и теста смотрится очень органично. Глянешь – залюбуешься.
Залюбуешься и тем, как ее ловкие руки верными отточенными движениями со­здают будущую воздушную ароматную сдобу с румяной корочкой. При этом улыбка ни на минуту не покидает ее лица. И, кажется, ее сияние мистическим образом становится одним из заключительных и решающих ингредиентов  продукта, необычайно аппетитного и вкусного. Поверьте, я пробовал.
Сегодня Майя изготавливает два вида полюбившейся киевлянам выпечки:  сдобная слоеная булочка «Киевская» и  миниатюрные рулетики с маком с соответству­ющим названием – «Крошка». Попробуйте и вы. Замечательные изделия, приправленные неподражаемой улыбкой Майи Майбороды, которая, да простят меня за такое фривольное сравнение, сама похожа на сдобную булочку.

 

Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
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