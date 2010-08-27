|
| «
|Октябрь 2017
|»
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
Главная
/ НОВОСТИ ЖИЗНИ
/
|
05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г.
Автор: Валерий ПОЛИЩУК.
Люди труда
Благородные манеры поведения, открытое лицо, глаза, лучащиеся светом и теплом, улыбка голливудской кинодивы – все в ее облике, который выделишь из тысячи, достойно обложки солидного глянцевого журнала.
НО СЕГОДНЯ вы узнаете о ней со страниц «РГ». Даже в таком варианте, уверен, оцените необыкновенное обаяние оператора хлебного производства киевского хлебокомбината № 10 Майи Майбороды. Ее имя и фамилия навевают весеннее настроение, причем с удвоенной силой – Майя Майборода.
Светлый человек, полная тезка улыбчивого цветущего мая, вся в белом. Среди сияющего белого оборудования последнего поколения, муки и теста смотрится очень органично. Глянешь – залюбуешься.
Залюбуешься и тем, как ее ловкие руки верными отточенными движениями создают будущую воздушную ароматную сдобу с румяной корочкой. При этом улыбка ни на минуту не покидает ее лица. И, кажется, ее сияние мистическим образом становится одним из заключительных и решающих ингредиентов продукта, необычайно аппетитного и вкусного. Поверьте, я пробовал.
Сегодня Майя изготавливает два вида полюбившейся киевлянам выпечки: сдобная слоеная булочка «Киевская» и миниатюрные рулетики с маком с соответствующим названием – «Крошка». Попробуйте и вы. Замечательные изделия, приправленные неподражаемой улыбкой Майи Майбороды, которая, да простят меня за такое фривольное сравнение, сама похожа на сдобную булочку.