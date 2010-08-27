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05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г. Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины, спустя неделю на складе боеприпасов в Калиновке, по состоянию на утро 3 октября, взрывы полностью прекратились. Не фиксируются они ни на складах, ни на прилегающей местности. Также не наблюдается открытых очагов горения. Сотрудники экстренных служб продолжают работы по очистке территории от боеприпасов в радиусе 10 километров вокруг военного склада. Воздушное пространство в радиусе пяти километров от эпицентра продолжает оставаться закрытым. СЛЕДУЕТ признать, что арсенал в Калиновке – это один из многих складов, которые остались после спешного вывода советской армии из Германии, Венгрии, Чехии и Польши в конце 1980-х. Боеприпасы этого огромного войска остались во временных хранилищах, в местах, не предусмотренных для такого опасного груза, поскольку вскоре не стало и самой армии. Из неофициальных источников известно, что на территории 600 гектаров в лесу расположено 150 площадок для хранения боеприпасов. Там содержалось около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет. Как рекомендует ТСН, достаточно ввести слово «Калиновка» в программе «Google Земля», и спутниковые снимки покажут вам арсенал настолько четко, что можно увидеть места, где блоки ящиков со снарядами хранятся под открытым небом. При желании их можно даже посчитать. На спутниковых фото видны и бетонные бункеры, где также, видимо, хранят боезапас.

Почти каждая площадка – это просто свалка ржавых боеприпасов. Большинство из 150 мест хранения не имеют не только крыши, но и элементарных земляных валов, которые должны были бы защитить площадки от разлета снарядов из соседних хранилищ. За 30 лет под дождями и снегом деревянные ящики, в которых лежали снаряды, прогнили. И все эти миллионы снарядов охраняли только 63 человека, часть из которых – уже пенсионеры.

Народ пытаются успокоить: дескать, катастрофических последствий на этот раз удалось избежать. Огонь не дошел до участков, где хранились сверхмощные и дефицитные ракеты для установок залпового огня «Ураган».

Для правильной оценки масштабов потерь подчеркнем, что за три года АТО в Донбассе украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов. За несколько дней пожара на складах потеряли 32 тысячи тонн снарядов на сумму 800 миллионов долларов, которые фактически вылетели в воздух. В Калиновке за несколько дней взорвалось больше боеприпасов, чем ВСУ использовали за три года войны в Донбассе. Однако это не все. За голыми цифрами потерь от Калиновского апокалипсиса местного масштаба скрывается еще потеря имиджа страны как на международной арене, так и внутри страны. Народ смотрит на кривляния политиков, которые пытаются использовать события в Калиновке для сведения своих счетов, и горько ухмыляется: «Ну що воно за країна така, що за люди?!»

Немного о поисках виновных. Со свойственным ему прямодушием и проницательностью генпрокурор Луценко в эфире телеканала «Интер» заявил, что причиной взрывов на складах боеприпасов стала диверсия России. Это обвинение настолько «серьезно» и «обосновано», что даже видеозапись выступления Луценко была опубликована в Facebook его пресс-секретарем Ларисой Сарган. Взрыв на складах под Винницей мог быть вызван заложенным детонатором, заявил он. Правда самого детонатора нет и никто его не ищет, но «диверсия» налицо!

Своему старшему начальнику противоречит главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, который опроверг информацию о том, что в Калиновке находились диверсионные группы. Также он добавил, что склады охранялись недостаточно, а пожарная сигнализация вообще не работала. Заодно Матиос рассказал об отстранении от службы двух офицеров ВСУ, которые охраняли склад с ракетами к тактическому комплексу «Точка-У» в состоянии полного алкогольного опьянения. Видимо, в целях конспирации он не уточнил, о каком именно складе идет речь.

Зато отметился нетривиальным подходом начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, который предположил новый метод совершения диверсий – при помощи космических аппаратов. «У меня есть ощущение, что это диверсия. Есть много признаков, которые об этом говорят. Например, повреждение системы связи. Это случайность? Возможно. Вследствие, возможно, каких-то ремонтных работ. Повреждение системы энергообеспечения. Винница была в течение часа отключена от света как раз перед аварией. Отсутствие связи в некоторых силовых структурах. Я сейчас не буду называть, в каких именно, потому что это является предметом расследования. Появление космических аппаратов, спутников до события, во время события и после него», – вот что дословно сказал Муженко.

Ну а кто у нас может спутники над Калиновкой завесить? Ну не Штаты же! Вот где виновных искать надо, а то раскричались, что «в Украине взрывается уже четвертый крупный склад боеприпасов безо всяких последствий для Министерства обороны и Генерального штаба»!

А всего в Украине осталось пять военных складов масштаба Калиновки и Балаклеи, заявил депутат от НФ Антон Геращенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1». «Если они будут уничтожены в результате диверсий или халатности, или природных условий, нам нечем будет защищаться от Российской Федерации», – предупредил Геращенко.

Как будто бы сейчас существует надежная защита?

По сообщениям информагентств.

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