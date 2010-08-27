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05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г. При строительстве ускорителя нейтронов на базе Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» (ХФТИ) разворованы очень крупные суммы средств. Об этом заявил в Харькове генпрокурор Юрий Луценко, принимающий участие в проходящем в областном центре Слобожанщины международном юридическом форуме «Право и проблемы устойчивого развития в глобализирующемся мире». В АПРЕЛЕ 2010 года на международном форуме по ядерной безопасности Украина заявила о решении избавиться от своих запасов высокообогащенного урана. Одним из мест его хранения был ХФТИ, занимающийся ядерной физикой и физикой твердого тела. В конце того же года ядерный материал забрала на переработку Россия. В обмен на это Украина получила низкообогащенный уран для исследовательских установок, а также финансирование от США на строительство завода по производству изотопов в медицинских целях. Американские инвестиции составили 85 миллионов долларов.

Ядерная установка «Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов» была построена в 2014 году. Прошлой весной состоялся ее тестовый запуск. На этой церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и тогдашний посол США в Украине Джеффри Пайетт.

В начале прошедшего лета следователи Генеральной прокуратуры Украины открыли криминальное производство против должностных лиц ХФТИ по факту хищения средств на строительстве ядерной установки. Сыщики обнаружили присвоение 10 миллионов долларов при ее создании. По мнению следствия, деньги были выведены через фиктивные компании.

«Как только закончатся судебные процессы, которые должны установить юридически факт фиктивности определенных компаний, мы сможем предъявить подозрение тем лицам, которые подписывали соответствующие бухгалтерские документы, а также побуждали бухгалтеров к определенным действиям», – сказал генпрокурор, уточнив, что речь идет о должностных лицах ХФТИ.

Луценко отметил, что пять фирм-подрядчиков проходят по делу как потенциально фиктивные структуры.



Харьков.

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