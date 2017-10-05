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05.10.2017 НО ЕСТЬ в жизни и совершенно противоположные примеры поведения человека разумного. Как сообщило Arabian Business, принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз аль-Сауд пожертвовал на благотворительность все свое состояние, которое оценивается в 32 миллиарда долларов.

Принц аль-Валид является племянником скончавшегося в январе 2015 года короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза. Журнал Time назвал принца «аравийским Уорреном Баффетом» за его деловые таланты. Он также известен как крупный предприниматель, заработавший состояние на инвестиционных проектах. Саудовский филантроп занимает 22-ю строчку в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Принц, который не имеет официальной должности в правительстве, является председателем инвестиционной компании Kingdom Holding Company и жертвует свое личное состояние. «В большей степени оно не связано с моей долей в Kingdom Holding», – заявил принц.

Ему 60 лет, и на конференции в Эр-Рияде он заявил, что принял такое решение не из-за состояния здоровья, он чувствует себя хорошо. «Я занимаюсь этим сейчас, потому что чувствую, что я пока в хорошей форме. Можно сказать, что я составляю завещание при жизни, – приводит его слова Arabian Business. – Это мой долг перед человечеством. Благотворительность – это личная ответственность, и она является неотъемлемой частью ислама – моей веры».

В своем Twitter принц отметил, что Аллах дал ему очень много, и он должен разделить этот дар с другими людьми. По его словам, указанная сумма, согласно плану, будет распределена между получателями в ближайшие несколько лет. Аль-Валид лично займется этим как глава попечительского совета, чтобы убедиться, что после его смерти деньги пошли на гуманитарные проекты. С этой целью будет создан специальный благотворительный фонд Alwaleed Foundation, возглавлять который, надеется принц, в дальнейшем будут его сын и дочь.

Члены семьи аль-Сауда встретили такое решение с пониманием и горячо поддержали главу семейства.

Деньги пойдут на борьбу с последствиями стихийных бедствий, строительство школ и детских домов, борьбу с различными заболеваниями, помощь женщинам, содействие разрешению культурных противоречий и на улучшение качества жизни в отдаленных районах мира.

Это стало самым крупным пожертвованием в мире, которое когда-либо совершал человек.

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