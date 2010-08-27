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05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г. Два пути в жизни Все это время 22 тысячи человек в ужасе метались по открытому сверху, но замкнутому по боковым сторонам пространству. Самый массовый «шутинг» в истории США, когда в Лас-Вегасе на тот свет было отправлено 59 человек, президент Трамп назвал «актом абсолютного зла». КАК создается какое-либо устойчивое явление в США? Сначала в оборот запускается слово. Еще года три назад никому в голову не приходило фотографировать себя самого чуть ли не на каждом шагу и на фоне чего угодно. Но появились термин «селфи» и палка для крепления мобильного телефона, и новая страсть буквально, как теперь модно выражаться, «вынесла мозги» подавляющей части молодого населения во всем мире. А скольким фанатам селфи это увлечение стоило жизни, невозможно подсчитать. «Желтая пресса» сообщает об этих случаях почти ежедневно.

Термин «шутинг» (shooting) из той же серии. Имеет, правда, несколько значений, начиная от «пробной съемки» и заканчивая «стрельбой жен» и «кровавым развлечением американских школьников». В русской транскрипции сильно напоминает словечко «шутим». На самом деле, как вы уже поняли, это обозначает массовое и ничем не мотивированное убийство в публичном месте.

В последние годы случаев массовых расстрелов в США становится все больше. До 80-х годов такие ЧП регистрировались раз в десятилетие. За двадцать следующих лет произошло 12 случаев, с 2000-го по 2009-й – 7, а за последние 8 лет – сразу 11, если не считать терактов и мафиозных разборок.

В объективы камер чаще всего попадали «шутинги» в школах и университетских кампусах. Журналисты писали оправдательно-слезливые истории о том, как того или иного студента бросила девушка, вышвырнули за неуспеваемость и так далее. Благодаря масс-медиа многие вещи были в некотором смысле даже романтизированы. Но считать это окончательной причиной увеличения числа «стрелков» – наивное заблуждение.



В ПОСЛЕДНЕМ случае в Лас-Вегасе больше всего американцев и СМИ тревожит отсутствие мотива. Ответственность попыталась взять на себя группировка «Исламское государство». Однако ФБР это заявление опровергло, так как его агенты не нашли связи убийцы с террористами «ИГ». Бойня на фестивале кантри-музыки не укладывается в полицейские брошюры и учебники. Все произошло в небедном квартале, среди пострадавших как представители среднего класса, так и миллионеры. Убийца, 64-летний белый мужчина по имени Стивен Пэддок, не был помешан. Он вел прицельную стрельбу по толпе, расстреливая людей в так называемой gun-free зоне – в квартале, где оружие носить не разрешается.

Тем не менее, как решил Дональд Трамп, стрелок из Лас-Вегаса наверняка был сумасшедшим. Сейчас власти, по его словам, изучают личность убийцы. Полиция нашла у него больше 40 абсолютно законно купленных пистолетов и винтовок, в том числе автоматических. Судя по смертоносным находкам в гостиничном номере и в доме Пэддока в городе Мескит, стрелок готовился не просто к массовому расстрелу, а к небольшой войне. В самом номере полицейские обнаружили 23 ствола. Среди найденного четыре винтовки DDM4 V1, три FN-15, одна Colt AR-15, еще и автомат Калашникова. Оружие не дешевое. Но Стивен, сколотивший состояние на недвижимости, по словам его брата, был мультимиллионером и мог себе такое позволить.

Окно в номере на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay, где и остановился Стивен, было разбито им самим. Зрители, стоявшие перед сценой, на которой выступали кантри-исполнители, у стрелка были как на ладони. На музыкальном фестивале просто невозможно было моментально эвакуировать тысячи зрителей.

Более часа убийца хладнокровно расстреливал людей. Полицейские не могли его обнаружить, прочесывая огромную гостиницу номер за номером. Только когда от порохового дыма сработала пожарная сигнализация, удалось вычислить местоположение преступника. Полиция ворвалась в номер отеля, из окна которого он вел стрельбу, когда Пэддок уже застрелился. Вокруг его тела валялось огромное количество оружия. Причем большей частью не использованного. Убийца лишь сменил несколько магазинов в своей винтовке. Было у него и оружие для ближнего боя, видимо, собирался отстреливаться от полиции до конца, но что-то ему помешало.



ПО признаниям брата стрелка, семья американца не была в курсе его мотивов. С его слов The Daily Mail пишет: «Он был обычным парнем. Что-то случилось, он сорвался или что-то вроде того». По его словам, у убийцы не было политических и религиозных предпочтений, он также не был горячим поклонником огнестрельного оружия. Бухгалтер по специальности, некоторое время он работал аудитором в корпорации Lockheed Martin. Позднее капитально разбогател на инвестициях в недвижимость.

Любопытно, что отец стрелка Бенджамин Х. Пэддок в свое время был в числе самых опасных и разыскиваемых преступников США, сообщает CNN и та же Daily Mail. Промышлял грабежом банков, воровал автомобили. В 1969 году совершил побег из тюрьмы, где отбывал 20-летнее заключение. Несколько лет назад умер.

В случае со Стивеном Пэддоком можно сказать, что итог закономерный. Яблоко не упало далеко от яблони… Мультимилли­онер вместо того, чтобы как-то более рацио­нально распорядиться нажитым добром, поступил как дикий зверь.

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