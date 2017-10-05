Акценты дня

За три месяца 2017 года украинцы, учитывая инфляцию, рост цен и тарифов, обеднели на 44 миллиарда гривен. По данным последнего соцопроса, 17,8 процента сограждан не хватает денег даже на еду; более половины (50,3 процента) тратят все деньги на питание, а покупать одежду им уже трудно.





Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / ПОТРЕБИТЕЛЬ / Зима запросит, что летом припасли

05.10.2017 Хотя до Юрьева дня (26 ноября) далековато, но наших пенсионеров можно поздравлять с ним каждое первое число нового месяца. Что нового несет начало октября? ЯСНОЕ дело, народ более всего волнует, будет ли тепло в доме и во что это обойдется.

В НАК «Нафтогаз України», переживающей за своих клиентов, заранее объявили о подорожании с 1 октября 2017 года газа, который отпускается промышленным потребителям на условиях предоплаты. Его цена вырастет на 3,1 процента (на 243,6 гривны) – до 8 164,8 гривны за 1 тысячу кубометров (с НДС).

При этом указанная цена сохранится только для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100-процентных «дочек» НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет также на 3,1 процента (на 267,6 гривны) – до 916,8 гривны за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Естественно, со временем повышение цен для промпотребителей выльется в повышение цен на товары для остального народа.

А что же с ценами на газ для населения? Еще в мае экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко прогнозировал повышение цен на газ для рядовых потребителей до 8300 гривен за тысячу кубометров.

Оказывается, у НАК на 2017 год существует свой финплан, по которому с 1 октября предлагалось увеличить цену на газ для бытовых абонентов почти на 19 процентов – до 5873 гривны за тысячу кубометров. Правительство одобрило финансовый план «Нафтогазу», но с запретом повышать цены более этой отметки. Но на помощь Национальной акционерной компании пришел вездесущий МВФ, сняв это ограничение.

Кроме того, осенью значительно сократят число получающих субсидии. Если в прошлом отопительном сезоне их было 7,5 миллиона человек, то в наступающем – не больше 6 милли­онов. Сокращают получателей двумя способами. Во-первых, правительство снизило нормы потребления услуг, на которые начисляется субсидия. Скидка также не предусмотрена тем, кто оказался в должниках, и тем, кого заподозрили в «нетрудовых доходах».



ЧТО касается пенсий, то они, с одной стороны, как бы увеличены. Так, минимальная гарантированная пенсия увеличится на 11 процентов и составит 1452 гривны. Прожиточный минимум с 1 октября для тех пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312 гривны, как ранее.

В то же время в парламенте был запущен слух, что повышение пенсий с 1 октября под угрозой.

При этом, как предупреждают эксперты, условия выхода на пенсию ухудшатся. Для выхода на пенсию в 60 лет с января 2018 года необходимо будет иметь минимум 25 лет трудового стажа. Сейчас минимальный стаж 15 лет, но большинство все равно выходит на пенсию, имея 25 лет стажа и больше. Минимальный страховой стаж ежегодно будет увеличиваться на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году. Для многих будущих пенсионеров долгожданное время ухода на заслуженный отдых может наступить не в 60 лет, как сейчас, а в 63 или

65 лет.



УЖЕ сейчас народ пугают тем, что увеличение пенсий увеличит девальвацию гривны и инфляцию в стране. «В условиях, когда экономика не растет, бюджет пополнить, соответственно, нечем. Другими словами, в нынешних экономических условиях пенсии и зарплаты получается выплатить лишь за счет девальвации и инфляции», – объясняет финансовый эксперт Алексей Кущ. А до конца года эксперты ждут курса доллара по 28 гривен за доллар.

У Всемирного банка есть замечания к проекту пенсионной реформы, и без внесения своих правок он эту реформу не поддержит, как и МВФ. Это к вопросу о независимости…

А остальное – сущие пустяки. Цены на железнодорожные грузоперевозки в соответствии с приказом, опубликованным на сайте Минтранса, с 1 октября подорожают сразу на 22,5 процента.

В целом до конца этого года себестоимость украинских грузовых перевозок вырастет на 10-15 процентов и выльется в рост транспортных тарифов, подсчитали эксперты.



НУ и относительно тепла в доме: на складах остается 1,6 миллиона тонн угля. Маловато, однако. Как признался министр энергетики Украины Игорь Насалик, ситуация с углем сложная. Во время недавнего селекторного совещания министр рассказал, что «энергопоставляющие компании на данный момент готовы по графику полностью, генерирующие станции работают также по графику». Но «довольно сложная у нас ситуация с углем, хотя мы идем практически в графике», «также полностью расписаны все контракты» и «план добычи также на высоком уровне». По словам Насалика, наибольшая нагрузка на тепловую систему была в июле, августе и сентябре. «Мы планируем увеличение добычи угля уже в конце этого года на 40-50 процентов», – добавил министр. Почему-то летом вместо увеличения добычи угля больше думали о том, как доставить этот уголь с другого конца планеты. А теперь вспомнили, что есть свой уголь и свои шахтеры. Только вот платить им почти нечем. Все средства ушли на закупку золотого заморского уголька.

Похолодание в начале октября очень похоже на предупреждение, что зима нынче придет раньше срока и шутить не собирается.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия