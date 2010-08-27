Акценты дня

За три месяца 2017 года украинцы, учитывая инфляцию, рост цен и тарифов, обеднели на 44 миллиарда гривен. По данным последнего соцопроса, 17,8 процента сограждан не хватает денег даже на еду; более половины (50,3 процента) тратят все деньги на питание, а покупать одежду им уже трудно.





Архив

« Октябрь 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Карл Маркс опять вошел в моду

05.10.2017 , № 113 от 05 октября 2017 г. Общество и личность На Западе всплеск интереса к работам Карла Маркса, особенно к главному труду его жизни – «Капиталу». В старинном немецком городе Трире, где родился философ и где готовятся с размахом отметить в следующем году его 200 летний юбилей, постоянно ссылаются на интернет-опрос Би-би-си, согласно которому Маркс признан «величайшим мыслителем тысячелетия», значительно опередив Альберта Эйнштейна, Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. ЦЕНЯТСЯ сегодня работы Карла Маркса не только в прямом, но и в переносном смысле. Каждая страница рукописи великого экономиста равна стоимости золота – на аукционе за нее дают от 15 тысяч евро за лист.

Британский журнал Economist, имеющий репутацию одного из самых консервативных изданий Великобритании, поместил свою статью под неожиданным заголовком «Пришло время читать Карла Маркса». Авторы вполне соглашаются с его теорией, основанной на постулате, что класс капиталистов состоит не из производителей материальных благ, а из паразитов – тех, кто присваивает результаты чужого труда и выдает их за свои. На их взгляд, с каждым днем то, о чем говорил Маркс, становится все более соответствующим действительности.

Известно, что автор «Манифеста» не признавал роль управленцев в повышении производительности труда. И британские эксперты в этом вопросе сегодня с ним солидарны. В 1980-х годах руководители сотни крупнейших европейских компаний зарабатывали в среднем в 25 раз больше наемных работников тех же компаний. В 2016 году уже в 130 раз больше. А ведь, помимо непомерных зарплат, они получают еще и солидные пенсии, доступ к частной медицине, «золотые рукопожатия» и «золотые парашюты».

А еще немецкий философ предсказывал, что по мере развития капитализм будет становиться все более концентрированным, что мы видим в повседневной жизни. Финансовый сектор приобретает все большее влияние, становясь, с одной стороны, все более безответствен­ным, с другой – все более уязвимым перед лицом кризисных явлений.

Современная жизнь изобилует многими доказательствами прозорливости Маркса. И вот некоторые из них.

Великая рецессия (хаотическая природа капитализма) – беспрестанное стремление к прибыли рано или поздно заставит компании автоматизировать рабочие места и начать производить все больше товаров, одновременно уменьшая заработную плату рабочих до тех пор, пока они наконец не смогут приобретать продукты своего труда. Развитие этого цикла мы воочию наблюдаем до сих пор. Нарастающее десятилетиями неравенство привело к сокращению доходов, что заставило многих малообеспеченных еще глубже влезть в долги. И фасад этого дворца может рухнуть в любую минуту.

Мнимые потребности, которым капитализм приписывает высокую ценность, по сути, оказываются ненужным товаром. Потребитель становится рабом изощренных, неестественных и надуманных желаний, как, к примеру, современные телефоны. Сегодня вы приобрели

iPhone 4S, завтра вам предложили улучшенную версию iPhone 5S, заставляя переплатить или взять кредит, но обязательно купить электронную «ценность».

Глобализация капитализма – беспрестанный поиск новых рынков и дешевой рабочей силы, а также постоянная потребность в природных ресурсах. По сути современные буржуа – это звери, которых необходимо непрерывно кормить, к ним смело можно отнести и МВФ. «Постоянная потребность в расширении рынка для сбыта продукции гонит буржуазию по всей поверхности земного шара, – писал Маркс. – Всюду должна она внедриться, всюду обосноваться, всюду установить связи».

Монополия – сосредоточение власти в руках нескольких корпораций, которые будут бороться друг с другом.

Классическая экономическая теория гласит, что конкуренция естественна и способна к самостоятельному существованию. Однако на деле все иначе, семейные магазинчики стали вытесняться гипермаркетами, на смену небольшим местным банкам пришли мировые банки, мелкие фермерские хозяйства исчезают под давлением сельскохозяйственных корпораций.

Низкие зарплаты, высокие доходы. Именно так работает капиталистическая машина, у которой корпоративные прибыли стремительно растут, и при росте производительности ничего не делается для уменьшения гигантской армии безработных. В позапрошлом столетии Маркс постоянно утверждал, что капиталист всегда хочет платить за труд как можно меньше, и делать это намного проще, если существует значительное количество нигде не занятых работников.

Как писал известный американский экономист Роберт Хейлбронер, «мы обращаемся к Марксу не потому, что он непогрешим, а потому, что он неизбежен». Ведь посудите сами: один процент самых обеспеченных людей планеты стал владеть большим богатством, чем оставшиеся 99 процентов жителей. И при этом разрыв между богатыми и бедными продолжает расти.

Кстати, возвращаясь к предстоящему юбилею Маркса. В Трире собираются установить еще один памятник выдающемуся земляку. В доме-музее Маркса откроется новая постоянная экспозиция, где посетители, в частности, смогут увидеть, как в XIX веке выглядели заводские цеха и баррикады. Китайским гостям, больше всего посеща­ющим здешние места, предлагают красное вино в бутылке с этикеткой, на которой помещены портрет Маркса и его имя на китайском языке.

А вот собственники лондонского кладбища Хайгейт, где похоронен Карл Маркс, из-за наплыва паломников ввели плату за посещение могилы. Современные марксисты называют такой способ образования прибавочной стоимости издевкой, объясняя, что борец с эксплуатацией после смерти сам стал ее жертвой.

А еще к юбилею Карла Маркса германо-бельгийско-французский коллектив кинематографистов снял фильм «Молодой Карл Маркс».

Даже Турция намерена переиздать главный труд основоположника научного коммунизма «Капитал», который длительное время находился в списке запрещенной литературы.

И последнее. На этой волне подъема интереса к творчеству Маркса книги «Капитал» и «Манифест Коммунистической партии» по предложению Германии и Нидерландов внесены в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».

Леонид РОМАНЕНКО, по материалам СМИ.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия