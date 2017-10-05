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05.10.2017 Жизнь как она есть 32-ЛЕТНЯЯ Татьяна П. развелась со вторым мужем, детей женщина не имела, и все ее мысли были об одном – как бы удачно выйти замуж. Чтобы мужчина попался обеспеченный, с большой квартирой, а лучше с загородным домом, с хорошим автомобилем, и чтобы работать не заставлял, а для домашних дел нанял домработницу. Но такие мужчины в Украине были на вес золота, на них «охотились» юные длинноногие красотки, и Татьяна, хоть и выглядела привлекательно, конкуренции с девушками не выдерживала.

«В Украине хорошего мужа не найдешь, – говорила Татьяне ее подруга Ирина, тоже разведенная свободная женщина. – Если украинец при деньгах, то он или бандит, или старый лысый импотент, я знаю. Надо искать жениха из Европы, лучше всего из Германии, там жизнь обеспеченная». «А я слышала, что немцы очень жадные, за копейку удавятся. По телевизору показывали репортаж из Германии в фильме Владимира Познера, так представляешь, один немец признался, что чашки из-под кофе моет раз в неделю, чтобы воду сэкономить! Вот жмот!»

«Не все немцы жадные, – возразила ей Ирина. – Моя одноклассница удачно вышла замуж за немца. Правда, он старый, толстый, как боров, и почти слепой из-за диабета. И как мужчина он уже ничего не стоит, зато он имеет два автомобиля, двухэтажный дом и колбасный завод. А детей нет, и если он помрет, моей однокласснице все достанется. Вот повезло ей! Где бы и мне такого немчика найти?»

Подруги записались на курсы немецкого языка, выучили 30-40 самых ходовых фраз и через Интернет стали искать мужа в Германии. Вскоре Татьяна познакомилась с Иоганесом, разведенным 35-летним немцем. Высокий, с плечами, как у Виталия Кличко, с собственным домом возле Кельна. Жених сразу приглянулся Татьяне. Она даже подруге о нем не сказала, боялась, что та отобьет кавалера.

Через месяц переписки Иоганес приехал в Киев.

«У меня в Борисполе украли кошелек с деньгами», – виновато улыбаясь, объяснил он на ломаном русском. «Ничего, у меня есть деньги, – заверила его Татьяна. – А когда приеду к тебе в Германию, ты за меня будешь платить». Женщина сняла с банковской карточки последние пять тысяч гривен и водила гостя по ресторанам, музеям, каталась с ним на катере по Днепру, повезла в автобусное путешествие по городам Украины.

Быстро пролетела неделя, жених улетел в Германию, пообещав, что через месяц пригласит ее к себе в гости. Улетел и как в воду канул: не звонил, не писал электронных писем. Вскоре выяснилось, что немец заразил Татьяну неприятной болезнью. Два месяца она, проклиная «жениха», ходила к венерологу, потратив на лечение три с половиной тысячи гривен.

Не повезло на сайте знакомств и Ирине. «Крутила она любовь» и с французом, и с итальянцем, и с англичанином, и даже с «арабским шейхом», да все впустую. «Жлобы заграничные жениться на украинках и не думают! – возмущалась Ирина. – Им бы только позабавиться на шару да за наш счет по ресторанам пошляться. А семью с нашими женщинами создавать никто не хочет».

Как-то за чашкой чая Ирина рассказала подруге о подлом немце по имени Отто, который ей «запудрил мозги», пообещал жениться, приехал в гости, прожил за ее счет полторы недели. «А потом оказалось: поматросил и бросил! – возмущалась Ирина. – Еще раз увижу – в рожу ему плюну! Мало того что не пригласил в Германию, как обещал, так еще и гонореей заразил! Вот сволочь!»

Похолодев от недоброго предчувствия, Татьяна попросила показать фотографию Отто. Оказалось, что это тот самый «жених», который представился ей как Иоганес.

Разочаровавшись в европейских мужчинах, подруги вновь сосредоточились на поисках мужей в Украине. Они ходили по ночным клубам, ресторанам, барам в надежде познакомиться с бизнесменами, занялись конным спортом, который очень популярен у богатых мужчин, но «охота за женихами» пока безрезультатна.

«Бедные украинцы, может, и хотели бы жениться, да денег нет семью содержать», – грустно сказала Татьяна. «А богачам жены не нужны, им молоденьких любовниц хватает!» – с горечью добавила Ирина.

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